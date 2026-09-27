Роковое падение Сергея Соседова: как на самом деле упал музыкальный критик скатился с лестницы, где 37 ступенек

Сергей Соседов умер умер на 59 году жизни, упав с лестницы Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 28 сентября 2026 года из аэропорта города Нерюнгри, что в Якутии, вылетит самолет, на котором в столицу доставят тело музыкального критика, телеведущего Сергея Соседова. Прямого перелета нет. Поэтому маршрут такой — сначала в Новосибирск, оттуда уже в Москву. Как нам стало известно: по предварительной информации похороны Сергея Соседова пройдут 1 октября или 30 сентября.

КАК УПАЛ СЕРГЕЙ СОСЕДОВ И ПОЧЕМУ НЕ ПОЕХАЛ НА ЛИФТЕ

Скоропостижную смерть 58-летнего Сергея Соседова продолжают обсуждать не только в шоу-бизнесе, но и в социальных сетях. Как оказалось, у Соседова много почитателей — все отклики в его адрес сегодня положительные: не только знакомые, но и сотни телезрителей пишут о Сергее добрые слова, говорят как ценили его талант критика, оригинальный стиль общения, эрудицию, начитанность, тщательную подготовленность к теме разговора, стремление к справедливости, «острый» язык. Многие в шоке: «как так можно было упасть», «почему не поехал на лифте», «почему такая тяжелая травма». Другие отвечают примерами ЧП из своей жизни.

Трагический случай произошел 23 сентября в городе Нерюнгри, куда Соседов приехал в командировку. 25 сентября он должен был стать председателем жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока 2026». Минувшей весной Соседов был в жюри этого же конкурса, но в другом регионе «Жемчужина Юга 2026», в Геленджике, в марте.

Сергей долетел до Благовещенска 22 сентября, а оттуда доехал с коллегами до Нерюнгри (700 км). Утром около 4 часов заселился в гостиницу в центре города, где жили организаторы конкурса. Поспал, вскоре вышел на улицу перекурить (курение опасно для здоровья и жизни), зашел — изучил меню и пошел переодеваться в своей номер, чтобы потом спуститься перекусить.

Лестница в отеле, где получил смертельную травму Сергей Соседов. Фото: кадр программы телеканала «Россия».

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ

Вопрос первый: почему Соседов пошел в своей номер по лестнице а не на лифте? Номера гостиницы расположены на втором этаже здания, на первом — кафе, фитнес-зал и ресепшн. Лифта нет, проход к номерам только по длинной лестнице. Мы изучили отзывы командировочных о гостинице — они преимущественно хорошие, есть пару жалоб на то отсутствие лифта от тех, кто приезжает с вещами, один из посетителей даже посчитал ступеньки на той самой лестнице — предупреждал, что надо пройти 37 ступенек. Но в основном люди были довольны такой «кардио разминкой».

Вопрос второй: как упал музыкальный критик? В середине сентября в Нерюнгри уже выпал первый снег, поэтому Соседов привез с собой в командировку теплые вещи. Вышел на улицу в куртке, но в «легких» демисезонных туфлях, теплые ботинки организатор конкурса обнаружил потом в номере, когда собирал вещи для передаче родным Сережи.

Соседов от стойки администратора гостиницы пошел в своей номер по лестнице. В холле установлены видеокамеры, момент падения по камерам просмотрели несколько человек, почти сразу запись изъяли правоохранительные органы, которые провели проверку и установили — посторонних рядом не было, на лестнице Соседов находился один.

Сергей Соседов этим летом с 90-летней мамой Антониной Петровной. Фото: социальные сети.

Когда Сергей упал, тогда администратор вызвала «Скорую» и побежала в номер за продюсером конкурса Виктором Беззубовым, который бросился к Сергею. Беззубов бросился к Соседову: «У него начало прерываться дыхание. Мы пытались ему делать искусственное дыхание. «Скорая» приехала моментально. Мы положили его на носилки, вынесли к «Скорой». В больнице сообщили, что он в тяжелом состоянии, на консилиуме решили, что нужно делать операцию. Позже сообщили, что в 22.45 по местному времени, что Сергей Васильевич скончался. Так как травма у него была несовместима с жизнью». Беззубов был одним из тех, кто посмотрел запись с камеры видеонаблюдения: «Это страшно — он летел. Но там не видно ног, поэтому непонятно — он то ли споткнулся, то ли поскользнулся. Упал на затылок и потерял сознание. Крови не было, он просто очень сильно ударился головой… Сергей Васильевич был в очень хорошем настроении, беды ничего не предрекало... Он поднялся до третьей лестницы, и со ступеньки упал навзничь на площадку между первым и вторым пролетом». То есть Сергей делает шаг на ступеньку и падает назад.

У Сергея Соседова после падения с лестницы была травма, не совместимая с жизнью. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Вопрос третий: кто оказывал медицинскую помощь? «Скорая помощь» приехала в течении четырех минут. Соседова доставили в Центральную районную больницу города Нерюнгри. Параллельно о ЧП сообщили мэру города, в больнице собрали врачей на консилиум, приняли решение проводить операцию. Изначально доктора сообщали — травма крайне тяжелая. Соседов умер через несколько часов после операции — в 22. 45, в Москве было на 6 часов меньше из-за разницы в часовых поясах.

Вопрос четвертый: как звучит причина смерти? Вещи и документы доставит в столицу 28 сентября Виктор Беззубов. Близким пока на словах передали информацию, которая зафиксирована в заключении о смерти. Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа, кровоизлияния в мозг.

Вопрос пятый: почему сообщалось о том, что у Соседова оторвался тромб, что и стало причиной падения? Иногда блогеры распространяют недостоверную информацию. Так вышло и на этот раз. Версию о том, что у Сергея Васильевича оторвался тромб (и любую другую сердечно-сосудистую катастрофу) опроверг организатор конкурса Беззубов — он дополнительно на месте уточнял этот вопрос у патологоанатома. Результаты проведенной судебно-медицинской экспертизы говорят о том, что причина смерти — последствия травмы несовместимые с жизнью.

Отклики на статью «Комсомолки» о причине смерти Сергея Соседова, хронологии ЧП. Фото: личный архив.

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