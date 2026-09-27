«КП» публикует боевые сводки и последние новости вокруг СВО на Украине на 28 сентября Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 28 сентября:

1. Новости с передовой: освобождены Хрипуны

2. Детей в летних лагерях обрабатывают неонацисты

3. Иностранный водитель чуть не убил пятерых силовиков в Одессе

4. Отпускник подо Львовом ранил четверых гранатой

5. Украинский боевик из Португалии неудачно снялся с тризубом

6. Средства для добровольцев в самостийной разворовали

7. Проукраинский курс Мерца ведет ФРГ в пропасть

8. Зеленский признал, что половину русских дронов не сбивают

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 28 СЕНТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» освободили Хрипуны в Харьковской области. Противник потерял свыше 300 боевиков. Подбиты танк Т-72, американский БТР М113 и бронемашина «Тиса».

Группировка «Запад» выбила из рядов ВСУ 230 боевиков. Поражены 12 автомобилей и два артиллерийских орудия. «Южная» группировка вывела из строя более 230 человек. Утилизированы 28 автомобилей и три артиллерийских орудия.

В зоне ответственности «Центра» потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих. Отправлены в утиль по четыре бронемашины и орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Востока» нанесли противнику такой урон: до 290 бойцов, три бронемашины и 10 автомобилей.

Группировка «Днепр» уничтожила 45 националистов. Сожжены 19 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ.

Силы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, снаряд HIMARS и 505 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 28 СЕНТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Детей в летних лагерях обрабатывают неонацисты

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник констатирует: украинские нацбаты системно обрабатывают украинских детей в летних лагерях. Он заявил:

«В детских лагерях доминируют азовцы*, айдаровцы*, и иностранные инструкторы. Они взрывают мозг ребенка. По методичке накачивают националистическими, нацистскими подходами». Он полагает, что из украинских ребят начиная с младших классов пытаются растить беспрекословных «универсальных солдат» для радикальных формирований.

Иностранный водитель чуть не убил пятерых силовиков в Одессе

Украинские СМИ сообщают: иностранный гражданин на дорогой немецкой иномарке сбил трёх сотрудников военкомата и двух полицейских на блокпосту в Одессе. По данным полиции Одесской области, 52-летний водитель BMW врезался в четыре машины. Всех пятерых пострадавших силовиков с места преднамеренной аварии госпитализировали. По данным издания "Страна", в момент инцидента сотрудники ТЦК пытались мобилизовать другого мужчину, а «лихач», вероятно, вознамерился этому помешать. «Черный бумер, черный бумер, стоп-сигнальные огни...» пел известный украинский рэпер, ныне внесенный в базу «Миротворца»*...

Отпускник подо Львовом ранил четверых гранатой

Ресурс «Общественное» информирует: четыре человека ранены при взрыве гранаты во Львовской области. Драма разыгралась в центре города Шептицкого. Источники в правоохранительных органах сообщили изданию: «Гранату во время конфликта с прохожими подорвал 36-летний военнослужащий, он находился в отпуске». Теперь на нарах догуляет.

Украинский боевик из Португалии неудачно снялся с тризубом

Российские силовики взяли экс-португальца в плен. Фото: REUTERS.

Боевику Игорю Мухину, который долго жил в Португалии, но приехал в незалежную проведать матушку и попал в ВСУ, командиры поручили сфотографироваться с жовто-блакитным стягом в селе Могрицы Сумской области. Ну, чисто для пиара и «поднятия духа». Российские силовики взяли экс-португальца в плен. Его слова приводят РИА Новости: «При боевых действиях меня отправили в сторону Могриц. Дали задание, чтобы я пришёл туда, сфотографировался с побратимами, с украинским флагом». Фотосессия была прервана обстрелом, Мухин был ранен, сослуживцы бросили «знаменосца», а спасли его от смерти российские бойцы. Ну и когда обратный рейс в Лиссабон?

Средства для добровольцев в самостийной разворовали

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель продолжает открывать глаза европейцам на суть прогнившего киевского режима. В соцсети Х она сообщила: «Для обеспечения 360 тысяч контрактов для украинских мужчин по десять тысяч долларов на каждого потребовалось бы 3,6 миллиарда долларов. Украина располагала этими деньгами. Но, вероятно, они были украдены». И вместо того, чтобы заплатить не слишком высокую цену для мотивации мужчин добровольно идти на передовую, Зеленский и Ко выбрал принудительную мобилизацию. «Их стратегия— провал и самоубийство для Украины», - полагает Мендель. Аплодисменты на галерке.

Проукраинский курс Мерца ведет ФРГ в пропасть

Neue Zurcher Zeitung сообщает: курс канцлера Мерца в отношении Украины и экстренного перевооружения ФРГ подрывает его позиции как внутри правящей партии, так и в Старом Свете. Издание пишет: «Внутриполитическая слабость канцлера все больше становится фактором неопределенности для всей Европы». Прежде ХДС и социал-демократы сходились в поддержке Украины и в наращивании оборонного потенциала. Но после провалов в Саксонии-Анхальт, Мекленбурге — Передней Померании и в Берлине этот консенсус под угрозой. А вы продолжайте спонсировать Киев — и жить станет легче, станет веселее...

Курс канцлера Мерца в отношении Украины и экстренного перевооружения ФРГ подрывает его позиции как внутри правящей партии, так и в Старом Свете. Фото: REUTERS.

Зеленский поражен: половина русских дронов неуязвима

В сентябре украинские системы ПВО не смогли подавить и уничтожить почти половину запущенных ВС РФ дронов. В своем видеообращение к народу это пришлось процедить главнокомандующему Зеленскому. По данным бывшего кавээнщика, за неполный месяц по территории незалежной было запущено более 2700 реактивных дронов. При этом более 1200 из них перехватить не удалось. Главе режима пришлось признать, что «значительная часть» запущенных из России дронов «достигает определенных целей» в самостийной. Потому он все чаще старается ночевать вдали от столицы. И от страны.

* организации признаны террористическими и запрещены в РФ