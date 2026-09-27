Реально ли найти на огороде кусочек Венеры, а внутри Земли – еще одну планету: Мифы и правда о метеоритах, прилетающих к нам из космоса

В истории Солнечной системы было несколько периодов «бомбардировок», когда на планеты падали настоящие метеорные дожди. Фото: Hamara/Shutterstock/Fotodom

Реально ли найти метеорит с Венеры или с Марса? Правда ли, что Земля состоит… из других планет? Лежат ли на Земле где-нибудь, по полям и оврагам, осколки иных звездных систем? Ученые из лаборатории термодинамики и математического моделирования природных процессов Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РАН недавно изучали, как планеты Солнечной системы «менялись телами» (скорее, веществом). Работа опубликована в журнале «Вестник Московского университета». KP.RU поговорил с ключевым автором исследования, доктором физико-математических наук Сергеем Ипатовым.

ПЛАНЕТЫ ПОД БОМБАРДИРОВКОЙ

В истории Солнечной системы было несколько периодов «бомбардировок», когда на планеты (не только на Землю) падали настоящие метеорные дожди.

Мы привыкли думать, что планеты – это некие напрочь отрезанные друг от друга острова в космосе. Прилетаешь на Марс или даже на Луну – там все другое, и не только атмосфера, температура, климат – само вещество другое.

Когда в начале 1980-х появились первые подозрения, что некоторые метеориты, найденные на Земле, прибыли не из «космоса вообще», а конкретно с Луны или с Марса, это был фурор. Сегодня обнаружено около 700 лунных метеоритов, 300 марсианских, и мы понимаем, что ранняя история Солнечной системы – это время беспрецедентного обмена веществом между зародышами современных планет с участием ныне не существующих небесных тел. Поэтому закономерен вопрос: сколько в Земле – Не-Земли?

В точности мы не знаем, говорит Сергей Ипатов. Можно лишь примерно прикинуть. И расчеты говорят – немного. Скажем, если посчитать «прилеты» со всех планет земной группы (от Меркурия до Марса), то едва наберется тысячная доля земной массы. Так что «чужой материи» в нашей планете и процента не наберется.

ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ ЛУНЫ

Но как же так, возражаю. Ведь все знают, что некогда в Землю врезалась планета размером с Марс, ее назвали Тейя. В результате катаклизма часть Земли оторвало, и получилась Луна. А ядро Тейи по-прежнему лежит где-то в недрах Земли.

Случилось это якобы «на заре туманной юности» (около 4,5 миллиарда лет назад: собственно, и Земли-то еще не было, а была прото-Земля). Массу Тейи оценивают до 10% от массы Земли. Выходит, внутри нашей планеты лежит… другая!

- Это всего лишь гипотеза, - говорит Сергей Ипатов, - Которая не раз критиковалась и у нас, и за рубежом.

Вот это важно: рассказанная мной история про Тейю сегодня без обиняков подается как дело доказанное, а на самом деле нет.

- У российских ученых есть и были свои модели образования Луны. Например, Эрик Галимов считал, что Земля и Луна образовались из общего газопылевого сгущения через 50-70 миллионов лет после начала образования Солнечной системы. Другие исследователи развивали «многоударную» модель, в которой Луна формировалась при выбросе не одного, а ряда тел. В моей модели, опубликованной в 2018 году, зародыши Земли и Луны сформировались из общего разреженного газопылевого сгущения с массой раз в 100 меньшей массы Земли. Эти зародыши в дальнейшем росли при их бомбардировке различными телами. На формирующуюся Землю выпадало много крупных тел, все они оставили часть своего вещества внутри Земли, - говорит Сергей Ипатов.

Иными словами, части древних крупных тел в составе Земли, конечно, есть, а вот некая Тейя, утонувшая в земной мантии, словно Атлантида в океане – не факт. Да и Луна – не «осколок» Земли (как часто пишут): она содержит частично вещество «ударивших» тел, а частично вещество Земли. Недаром вещество, из которого образовалась Луна, совершенно не совпадает с земным, что мы и видим в реальности.

Итак, Земля все-таки оказалась в основном Землей. Но тем интереснее получать «подарки» извне в виде прилетевших с других планет метеоритов.

некогда в Землю врезалась планета размером с Марс, ее назвали Тейя. В результате катаклизма часть Земли оторвало, и получилась Луна. Фото: Romolo Tavani/Shutterstock/Fotodom

КАМЕШКИ С ВЕНЕРЫ?

Но парадокс: иные метеориты, падающими звездами летящие по ночному небу, а потом (если повезет) выпадающие в виде камушка, вполне могут быть… частью Земли. Блудные дети вернулись домой. Вообразите: некогда с Земли выбросило вещество, оно покрутилось, и вернулось.

Но явление это очень редкое, говорит Сергей Ипатов:

- Только один из всех когда-либо найденных метеоритов, возможно, является земным.

Посылку с Марса примерно в триста раз вероятнее найти, чем прилетевшее извне наше собственное, земное вещество. Ведь с Марса проще улететь (он меньше нашей планеты, у него разреженная атмосфера). Если крупное тело бьет в Марс, летят «брызги», а массивная, с плотной атмосферой Земля «брызгает» не очень.

Здесь же кроется объяснение другого загадочного эффекта: несмотря на то, что вещество с Венеры в целом имеет неплохие шансы попасть к нам, на Земле пока не найдено ни единого венерианского метеорита, говорит Сергей Ипатов. И даже претендентов нет. Ведь у Венеры еще более плотная атмосфера, и поэтому Венера «брызгает» еще неохотнее.

- Чтобы на Землю выпал венерианский метеорит, в Венеру должно попасть очень крупное тело, - говорит Сергей Ипатов. - Такое событие могло произойти в основном только при формировании Венеры и «поздней тяжелой бомбардировки» планет земной группы в течение первого миллиарда лет существования Солнечной системы.

Теоретически прочертить ночное небо ярким штрихом может и нечто экзотическое, например, осколок … спутников Юпитера или Сатурна. Но вероятность такого события ничтожна (в миллионы раз меньше, чем заполучить метеорит с Марса), считает Сергей Ипатов, так что в реальности подобных метеоритов еще не находили.

А может на Землю упасть кусок Юпитера? Сергей Ипатов улыбается:

- У планет-гигантов нет твердой поверхности, у них очень плотная атмосфера и большая масса. Чтобы выбросить что-то из ядра планеты-гиганта, лежащего глубоко в этой планете, нужно столкновение планеты-гиганта с неким телом, гораздо большим, чем Земля.

Сегодня обнаружено около 700 лунных метеоритов, 300 марсианских. Фото: Marina Kryuchina/Shutterstock/Fotodom

ПОСЛАНЦЫ ИНЫХ ЗВЕЗД

Но вот недавно мелькнула новость: якобы в Алжире нашли несколько метеоритов, которые прибыли из иных звездных систем. Как знаменитые кометы Оумуамуа и 3I/ATLAS. Но те проследовали мимо, а эти упали. Якобы упали: сообщение пролетело, и заглохло.

- Я про межзвездные метеориты ничего не слышал, - говорит Сергей Ипатов, - Пока что известны всего три межзвездных кометы. При том, что общее число наблюдавшихся комет – около тысячи.

Вероятность, что межзвездная комета угодит в Землю, совсем мала, ведь у тел из иных планетных систем более эксцентричная (вытянутая) орбита. Вот и получается, что наши кометы Землю «атакуют» постоянно (вероятно, частью кометы было Тунгусское тело, и почти все «падающие звезды», что вы видите своими глазами, некогда принадлежали кометам), а те, межзвездные, как-то нет.

- Шансы найти на Земле вещество межзвездной кометы по крайней мере в тысячу раз меньше вероятности найти на Земле вещество обычной кометы, - говорит Сергей Ипатов.

Но если уж найдем, то, наверное, сразу опознаем: знаменитый 3I/ATLAS продемонстрировал резко отличный от привычного нам химический состав

- Считается, что 3I/ATLAS сформировался в чрезвычайно холодной и удаленной области своей родной системы. В этих областях могут сохраняться большие количества таких соединений, как монооксид углерода (CO) и диоксид углерода (CO ), которые обычно теряются вблизи звезд на ранних этапах формирования планетных систем. Немало углекислого газа могло образоваться под действием космической радиации во время путешествия этого объекта среди звезд, - объясняет Сергей Ипатов.

Хотя пока непонятно: все межзвездные тела столь экзотичны, как ATLAS, или в случае с ним нам особо повезло с экзотикой.

Но разве даже заурядный метеорит – не чудо? И что значит «заурядный»? Далеко не всегда понятно, как именно он появился. Многие несут в себе следы пребывания на ныне исчезнувших малых планетах. Мы только начинаем в этом разбираться. И есть гипотезы, что иные из погибших планет имели воду, а там – кто знает – и простейшую жизнь? И пусть идея, будто «семена жизни» попали к нам извне – пока что всего лишь гипотеза. Но она из числа тех, что заставляют с особым трепетом всматриваться в исчерченное падающими звездами ночное небо.

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