Ваня Дмитриенко опоздал на премьеру к Анне Пересильд и окружил себя поклонницами

Ваня Дмитриенко опоздал на премьеру к Анне Пересильд Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

20-летний Ваня Дмитриенко заставил ждать себя на премьере фильма «Без оглядки», где главную роль сыграла его 17-летняя возлюбленная Анна Пересильд. Согласно билетам, показ в кинотеатре «Октябрь» должен был начаться в 19:30, однако певец появился лишь спустя полчаса. А после представления картины устроил настоящий мини-вернисаж для своих поклонниц.

Общаться с прессой Дмитриенко не планировал, однако для KP.RU все же сделал исключение.

— Вань, почему опаздываешь? — спросили мы, удивившись, что премьера так и не началась.

— Я опаздываю? — переспросил Дмитриенко, сделав вид, что ничего не понимает, и тут же спешно убежал в зал.

После представления фильма в «Октябре» певца уже поджидали поклонницы на выходе из кинозала. Дмитриенко не стал проходить мимо: остановился, сделал с девушками фотографии и раздал автографы. Одна из фанаток даже обняла Ваню, чем очень его удивила.

Поклонница набросилась на Дмитриенко на премьере фильма Пересильд Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Корреспондент KP.RU решил выяснить, часто ли артист отказывает поклонникам в совместных снимках.

— Ваня, ты часто отказываешься от фото? — спросил корреспондент «Комсомолки».

— Нет. Стараюсь не отказывать, — ответил певец.

А вот большое количество восторженных фанаток Дмитриенко ничуть не смутило.

— Тебе комфортно в таком количестве девушек вокруг?

— Ой, ты прям провокатор, да, здесь? Местный провокатор… — ушел от ответа певец, куда менее изящно, чем обычно.

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