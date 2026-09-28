Аист принес - аист унес

К финалу героев накроет ливнем любви и понимания (Тимофей Трибунцев и Марина Васильева). Фото: Кадр из сериала «Похищение», 2026 г.

В загородном поместье похищен внук известного дирижера: няня на прогулке схватила по черепу и злодеев не помнит, а возможно, только симулирует амнезию. Делом занят злой тролль Следкома полковник Косинский (Тимофей Трибунцев) - взъерошенный уродец с устойчивым презрением к человечеству, которого терпят за раскрываемость, невзирая на перманентное хамство. Капитанша инспекции по личному составу Мезенцева (Марина Васильева) недолюбливает детей за громкость, жадность, тупость и продажность, а мир - за то же самое, влегкую спаривается с сослуживцами и под конец первой серии получает положительный тест на беременность с долгим сроком и невозможностью аборта в те дни, когда это еще можно сделать легально. Токсикоз, лунный аутизм и тихий ужас от вероятного появления в мире еще одного громкого, тупого, жадного и продажного существа делает ее идеальным сотрудником для мизантропа Косинского, обычно не берущего в группу баб из-за их излишней чувствительности.

В ходе следственных мероприятий выясняется, что мотив похищения был у всех без исключения фигурантов: самого дирижера (Артур Ваха), состоящего в порочной связи со снохой и вполне способного быть внуку генетическим папой; официального отца - дирижерского сына (Риналь Мухаметов), который сидит на веществах, крадет из дома деньги и в кулуарах прямо зовет ребенка братом; у снохи (Изабель Эйдлен), когда-то вошедшей в семью ради приобщения к творческим элитам и заливающей горе лошадиными дозами алкоголя; у супруги дирижера (Наталия Курдюбова), управляющей мутным фондом с перетоком неучтенного капитала на имя мальчика.

В прошлом у Мезенцевой - отец-насильник и контры с матерью, оплодотворил ее капитан Людов (Дмитрий Куличков), брошенный женою с детьми, а Косинский застал свою в койке с прокурором и хотел грохнуть, а попал в ногу малолетке-дочери. В дирижерской усадьбе творится такой содом, что лучше к ним и вовсе не лезть.

В итоге на протяжении первых серий кажется, что у лучшей нашей сочинительницы психопатологической жести Анны Козловой («Садовое кольцо» 16+, «Кеша должен умереть» 18+, «Аутсорс» 18+) появилась достойная соперница». Автором сценария значится Ксения Кияшко - без фото и отчества в профиле и с тем же, что у Козловой, годом рождения. К пятой серии подозрения переходят в стойкую уверенность: никакого клона не существует, а это сама Козлова и есть - под чужой же личиной скрывается после громкого интервью, где наговорила о нас много злого и зажигательного, тянущего на пристальный интерес органов защиты конституционного строя.

И только финальный очищающий дождь, прощение детьми родителей, объятия со слезой и жизнеутверждающая кода зачеркивают все подозрения. Козлова и раньше-то хеппи-эндов чуралась, а в нынешнем ее состоянии на такое и под расстрелом не пойдет. Так что, видимо, Ксения Кияшко все же существует, и ей натуральный респект.

Серенький волчок, уносящий детишек, откроет космические бездны порока в творческих домах, полицейских коллективах, благотворительных фондах и алчных до удовольствий детках. К десятой серии (всего 12) можно составить хейт-лист действующих лиц с прогнозом, кто сядет, кого убьют, а кого незаслуженно повысят в звании, - и почти ни разу не ошибиться. Притом реальный похититель все равно удивит и поломает все расклады, что для детектива полезно. Трибунцев сыграет обаятельное чудовище, обычно игривая и свойская Васильева - отмороженку, а Куличков - полугероя-полумерзавца, самый узнаваемый национальный тип, ставший в последнее время его персональной фишкой. Режиссер Кирилл Плетнев сам из артистов и даст коллегам наиграться.

Финальный же всплеск раскаяний, самоубийств, предсмертных исповедей и случайных потерь равновесия с летальным исходом разрулит такое количество нерешаемых проблем, что только и останется заканчивать кино теплым дождичком в четверг. Нет, это не Козлова - но потенциал, ей-богу, есть. И мало кто заметит, что к концу от всей усадьбы, где пропал ребенок - с шоферами, горничными, критиками и несколькими поколениями творческих людей, - кажется, один только этот ребенок и останется. Зато ж у ментов все будет почти хорошо - а не это ли в наши дни главное?

«Похищение»

2026. Реж. Кирилл Плетнев. Okko 18+

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