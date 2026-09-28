Пореченков борется с преступниками, Петренко лечит людей: Какие сериалы можно посмотреть на этой неделе

Краснов (Игорь Петренко) должен помочь не только пациентам, но и себе. Фото: Телеканал «Россия»

«Доктор Краснов. Новые серии»

Медицинская драма, 16+

В эфир выйдет продолжение процедурала про работу гениального врача-диагноста Андрея Краснова (Игорь Петренко). В прошлых сериях он потерял память в результате ранения в голову, но теперь начинает вспоминать все, что было. В перерывах между спасением людей от вирусов и бактерий доктору придется отстаивать свое терапевтическое отделение, которое хотят отнять враги. А еще делать выбор между двумя женщинами - бывшей женой Анной (Ольга Красько) и новой возлюбленной Дашей (Александра Никифорова).

Россия. 1.

Понедельник - четверг, 21.30.

«Капитан Туман»

Во время съемок Михаил сам участвовал во многих экшен-сценах. Фото: Кадр из фильма «Капитан Туман», 2026 г.

Полицейская комедия, 16+

Соскучились по Михаилу Пореченкову в роли брутального мачо? Пожалуйста! Капитан Туманский (Пореченков) проводит расследования по своим правилам, что не нравится начальству. Чтобы образумить своенравного следователя, к нему приставляют лейтенанта-отличницу (Зоя Бербер) и наивного сержанта из малых народностей Крайнего Севера (Азамат Нигманов). Удастся ли им бороться с преступностью в одной команде?

«Мне показалось, что наш сериал немного напоминает «Час пик» 12+ - и в этом смысле он мне очень нравится, в том числе своими драматическими моментами», - считает актер Азамат Нигманов.

ТНТ.

Понедельник - четверг, 20.00.

«История его служанки»

Милане Бру и Матвею Лыкову очень идут костюмы XIX века, правда? Фото: Кадр из фильма «История его служанки», 2026 г.

Историческая мелодрама, 16+

Сериал уже успел стать одним из самых обсуждаемых в Сети, где его называют русскими «Бриджертонами» 18+. Телезрители увидят Москву начала XIX века. Сын Казановы из «Улиц разбитых фонарей» 18+ Александра Лыкова, Матвей, играет графа Шереметьева, которому граф Аверин (Виктор Васильев) проиграл свое родовое имение. Спасать семью приходится дочери Аверина Анне (Милана Бру). Она идет в дом к Шереметьеву работать служанкой, чтобы закрыть долг отца. Интерьеры антикварные, проблемы - сегодняшние.

СТС.

Понедельник - четверг, 14.30 и 15.50.

«Невский. Наследство Архитектора»

Дмитрий Паламарчук вновь готов подставить плечо тем, кто в беде. Фото: PR НТВ

Остросюжетный детектив, 16+

Телехит возвращается уже с восьмым сезоном. В финале прошлого сезона Павел Семенов (Антон Васильев) спасал сына и получил смертельное ранение. После этого Татьяна Белова (Виктория Маслова), скрываясь от ФСБ, отправилась на остров к Фоме (Дмитрий Паламарчук). Теперь мы узнаем, выжил ли Семенов и чем закончится дело Архитектора. «Героям предстоит разбираться с наследием Архитектора и отвечать не только за собственные ошибки, но и за поступки близких», - говорит режиссер Денис Нейманд.

НТВ.

Понедельник - пятница, 20.00.

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