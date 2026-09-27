Как изменения климата повлияют на погоду этой зимой в Москве. И что ждет наше сельское хозяйство из-за глобального потепления. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году мы на подмосковной даче посадили… виноград. До недавнего времени я была уверена, что его плоды в нашей полосе нормально вызреть не могут. Но соседка дала попробовать свою изабеллу - вкуснейшая!

Так изменения климата, которые еще недавно казались темой отвлеченных научных дискуссий, пожаловали, можно сказать, с доставкой на огород. То, что заметно на отдельной даче, еще заметнее в масштабах страны. И не всегда с хорошей стороны. Растущий ущерб от апрельско-майских заморозков, засух и рекордных снегопадов бьет по кошельку каждого, поскольку сказывается в том числе и на ценах на продукты.

Недавно правительство утвердило национальный план уже третьего этапа адаптации к изменениям климата - он рассчитан на период до 2030 года. Значительное внимание там уделено сельскому хозяйству. «КП» разбиралась, какие плюсы и минусы в продуктовой сфере несут нам перемены и как предполагается к ним готовиться.

Хлеб, крупы, сахар, растительное масло

Начнем с плюсов. В последние годы не только пшеницу, но даже и теплолюбивую кукурузу стало возможно выращивать там, где это раньше было сложно, рискованно и нерентабельно.

- Вегетационный период в части средней полосы и более северных регионов увеличился в среднем на 10 - 15 дней. Поэтому идет расширение на север ареала таких теплолюбивых культур, как кукуруза, подсолнечник, соя, сахарная свекла. Кроме того, в Центральном и Северо-Западном федеральных округах мягкие зимы и ранняя весна снижают риски гибели озимых, - рассказал «КП» профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

В качестве примера эксперт приводит Якутию и Магаданскую область, которые еще недавно крайне сложно было представить в качестве сельскохозяйственных регионов. Теперь там активно растут площади под ячменем и овсом. А в таких регионах, как Омская область, яровая пшеница с каждым годом созревает все раньше - за счет этого растет урожайность.

Но... под угрозой оказалась наша традиционная житница - юг Европейской части России. В Рейтинге регионов России по необходимости адаптации к изменениям климата, который в 2025 году был подготовлен экспертами «Высшей школы экономики», Ставропольский и Краснодарский края возглавляют зоны риска для сельского хозяйства из-за «водного стресса». Проблемы, связанные с затяжными засухами, там будут только усугубляться - эксперты ВШЭ считают это угрозой для продовольственной безопасности страны.

В Сочи в этом году уже сняли первый урожай бананов, выращенных в местных оранжереях. То ли еще будет! Фото: Валерий БУТАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Причем аномальные засухи - беда уже сегодня, в 2026 году.

- В Алтайском крае, житнице Сибири, фермеры прогнозируют падение урожайности на 30 - 50% из-за дефицита влаги, - комментирует руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов.

По словам Тихонова, в сравнении со многими другими странами, которые не меньше нас сейчас страдают от участившихся засух и аномальной жары, у России есть серьезное преимущество - огромная территория с большим количеством климатических зон. Так что в общем и целом по стране снижение урожаев в одних регионах компенсируется их увеличением в других.

Но возникает другая проблема: вместе с урожаями на север должна подвинуться и сопутствующая инфраструктура, а это дополнительные затраты. Есть и объективные сложности. Например, Краснодарский край имеет выход к морю - что годами создавало прекрасные возможности для экспорта зерна. Более северные регионы лишены этого преимущества. Да и плодородные черноземные земли никуда не перенесешь.

Если дело пойдет так и дальше, коровы будут доиться не молоком, а сразу кефиром и простоквашей! Фото: Анар МОВСУМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мясо и молоко

- Животноводство потенциально в плюсе, но не все однозначно, - говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ирина Карапетова. - В холодных регионах из-за смягчения климата продлевается пастбищный сезон, сокращается зимний период содержания животных, уменьшаются затраты на корма и отопление помещений. Но в южных регионах эффект быстро разворачивается в обратную сторону: тепловой стресс (по-простому говоря, перегрев) снижает продуктивность молочного скота, повышает требования к вентиляции, охлаждению и водоснабжению.

В итоге Сибирь и Дальний Восток получили новые возможности для развития мясного скотоводства. Но те же Краснодарский и Ставропольский края - опять в жирном минусе.

Овощи и фрукты

Да, зона возделывания винограда у нас потихоньку сдвигается на север. И не только у дачников, но и у крупных хозяйств - эксперты это подтверждают.

- В Волгоградской области, где еще 20 лет назад было слишком холодно для промышленного виноделия, появился новый винодельческий регион - Нижняя Волга, - приводит один из примеров Анатолий Тихонов. - А в Дагестане уже всерьез обсуждают выращивание субтропических культур - бананов, фейхоа, апельсинов, лимонов и киви.

Девочка с персиками - устаревший образ. Девочка с фейхоа для наших широт теперь актуальнее! Фото: Личный архив

Растущие урожаи отечественных яблок - тоже следствие в том числе изменений климата. Зона, где можно разводить промышленные сады, расширяется. Аналогично и с картофелем - площади под ним прирастают теперь, например, за счет Архангельской области.

Но и у этой прекрасной картины есть не столь прекрасная обратная сторона. Почти каждую весну мы теперь слышим про ужасные возвратные заморозки, которые погубили где-то урожай фруктов и ягод. И речь не о Заполярье, а о вполне традиционных регионах их выращивания.

- Из-за более теплой весны растения начинают выходить из состояния покоя раньше. А потом приходят обычные для большей части России апрельские или майские заморозки, - объясняет Ирина Карапетова. - Плодово-ягодный сектор наиболее уязвим к этому сочетанию: ранняя весна плюс поздние холода.

Только факты Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

ИТОГО

Будем в плюсе или минусе?

Еще несколько лет назад считалось, что уж наше сельское хозяйство от изменений климата точно будет в выигрыше - теплеет же! В докладе, опубликованном центром «Климатическая политика и экономика России» Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук в 2024 году, ущерб для сельского и лесного хозяйства от повышения среднегодовой температуры на один градус (это должно случиться примерно за 20 лет) оценивался в 21 млрд рублей, а выигрыш - в 567 млрд рублей. Однако богатые на всевозможные погодные аномалии 2024 - 2026 годы внесли в эти оценки свои коррективы.

- Насколько реальными стали климатические риски для аграриев, хорошо показывают страховые выплаты, - говорит директор по устойчивому развитию и цифровизации экосервиса «Сохрани Лес» Александр Чикин. - Только за 2025 год и первый квартал 2026 года сельхозпроизводителям выплатили почти 13 млрд рублей по договорам страхования с господдержкой. Из них 12,1 млрд рублей пришлось на гибель урожая.

Теперь общее мнение экспертов такое: в плюсе или минусе мы будем от изменений климата, зависит от того, как хорошо мы к этим изменениям подготовимся.

- Статистика 2026 года преподнесла сюрприз. В Ростовской области, несмотря на аномальные заморозки и засуху, аграрии собрали рекордные 13,6 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур - первое место в стране. Для сравнения: в 2024 году там было собрано 11,1 млн тонн, в 2025-м - 8,7 млн тонн. Это не отменяет климатические риски, но показывает: российский АПК может к ним адаптироваться, - радует Анатолий Тихонов.

То есть подготовка к неприятностям из-за климатических перемен уже идет.

- В рамках первого этапа национального плана адаптации к изменениям климата (он стартовал в 2019 году. - Ред.) были успешно запущены пилотные проекты по селекции засухоустойчивых сортов. Практические результаты уже получены - например, для Оренбургской и Волгоградской областей - с прибавкой урожайности до 15% в засушливые годы, - перечисляет Сергей Толкачев. - Во время второго этапа (с 2023 года. - Ред.) были реконструированы и построены сотни километров оросительных каналов в Саратовской, Ростовской областях и Ставропольском крае. Это позволило увеличить площадь орошаемых земель на 12 - 15%. В целом была создана серьезная научно-техническая база - новые сорта, почвенные карты, модели прогноза. Это сегодня фундамент для третьего этапа, который рассчитан до 2030 года.

В плане третьего этапа, принятом в этом году, для сельского хозяйства упор сделан на долгосрочной борьбе с тем самым «водным стрессом». Нельзя допустить, чтобы плодородные земли наших южных регионов превратились в пустыню - возможные плюсы от яблоневых садов за Полярным кругом вряд ли компенсируют этот минус.

«Просто добавь воды!» - этот слоган становится главным правилом для аграриев из южных регионов страны. Фото: Pramote Polyamate/Getty Images

НА ЗАМЕТКУ

Риски, к которым надо готовиться

В аналитическом докладе 2025 года от специалистов «Высшей школы экономики» рассматривались такие основные риски от изменений климата, к которым надо готовиться.

«Волны тепла» - периоды с аномально высокой температурой. Увеличивают нагрузку на местные системы здравоохранения (страдает прежде всего пожилое городское население). Общественная инфраструктура в городах также должна быть готова к таким сюрпризам.

«Водный стресс» - все более продолжительные засухи, про этот фактор мы уже говорили.

Лесные пожары - в первую очередь это угроза для территорий Сибири и Дальнего Востока. Необходимо развивать системы мониторинга и пожаротушения, причем на национальном уровне: тайга - общее достояние.

Таяние вечной мерзлоты - угроза для зданий, коммуникаций, дорожной и промышленной инфраструктуры. Повышается нагрузка на сферу ЖКХ, строительный сектор.

Бонус - по мере таяния льдов растут возможности по использованию Северного морского пути.

Экстремальные осадки - учащаются катастрофические паводки и затопления населенных пунктов. В зонах риска нужно модернизировать коммунальную инфраструктуру, в том числе водоотводы и ливневки.

«Волны холода» - аномально низкие температуры. А вот этот фактор риска в связи с изменениями климата слабеет. Как утверждают авторы доклада, во многих регионах в связи с этим открываются новые возможности для социально-экономического развития.

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