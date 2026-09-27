На нашей военно-морской базе в Тартусе теперь проводятся совместные учения российских и сирийских военных. На фото - эпизод одной из таких тренировок, на которой отрабатывалась защита береговых объектов от атаки с моря. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

СТРАНА - ПОРОХОВАЯ БОЧКА

Сегодняшняя Сирия напоминает вулкан перед извержением. Вот-вот потоки лавы вырвутся из жерла и зальют все до горизонта. Редкий день не приносит новости о боях и налетах.

Израильские войска вторглись на сирийскую территорию с оккупированных ими еще в 1973 году Голанских высот и создали «зону безопасности» почти до самого Дамаска. При этом, по данным лондонской Times, Израиль с воздуха уничтожил 80% военного потенциала Сирии, чья армия особо и не сопротивлялась. С севера в страну вошли турецкие войска, взяв под крыло проживающее там этнически близкое к туркам население. А в некоторых местах бал правят откровенные бандиты, которые не подчиняются вообще никому. Правительство ведет с ними нещадную борьбу, но разобраться со всеми нет ни ресурсов, ни времени.

ВЕРОЯТНЫЕ КОНФЛИКТЫ

В измученном государстве готова разразиться не одна, а сразу три войны. Вот как эти конфликты видятся экспертам по Ближнему Востоку:

Столкновение между Турцией и Израилем. Отношения между ними в последние месяцы обострились до предела, с обеих сторон на самом высоком уровне звучат нешуточные угрозы. Сирия лежит как раз между противниками, и каждый из них хотел бы установить там свое бесспорное влияние. В августе дошло до применения оружия. Израильский премьер Нетаньяху санкционировал ракетно-бомбовый удар по базе ВВС Сирии Абу эд-Духур на северо-западе страны, узнав, что туда вот-вот должны прибыть турецкие военные. Из Анкары пообещали дать «адекватный ответ».

Новая гражданская война с религиозным подтекстом между суннитами, составляющими свыше 70% населения страны, и шиитами, которые плотно сосредоточены в восточных провинциях. К ним относятся и небольшие по численности алавиты. Однако при Асаде они выполняли роль «правительственной прослойки», и сам президент, и вся политическая элита были выходцами из этого течения в исламе. Сейчас алавиты разгромлены и унижены новой суннитской властью, но ничего не забыли и не простили, лелея надежду поквитаться с обидчиками. В такой кровавой междуусобице заинтересован опять-таки Израиль, который не прочь подкупом или провокацией натравить суннитов на шиитское меньшинство, которое ориентируется на ненавистный Тель-Авиву Иран и ливанскую шиитскую организацию «Хезболла».

Наконец, возможен бунт скопившихся в стране десятков тысяч иностранных исламистов. «Среди них - центральноазиатские, уйгурские, чеченские боевики, совершившие самые тяжкие преступления во время гражданской войны», - сообщает немецкая Berliner Zeitung. Эти джихадисты требуют своей доли от победы тех сил, которым они помогли одержать верх. Другой вариант - разрешить им организованно и с оружием покинуть Сирию и вернуться в свои страны, чтобы продолжить там террористическую деятельность. Однако Дамаск пока на это не идет.

ИЗ УЗНИКОВ АБУ-ГРЕЙБА В ПРЕЗИДЕНТЫ

Многое сейчас зависит от того, какую линию поведет сирийский руководитель Ахмед аш-Шараа. Его наперебой обхаживают и турки, и израильтяне с американцами.

Турция первой признала новые власти и взяла на себя обязательство «не оставлять аш-Шараа в одиночестве». Президент Реджеп Тайип Эрдоган открыто называет его «дорогим братом». В обмен на обещание Дамаска содействовать Анкаре в ликвидации курдских формирований на севере страны Турция гарантирует переходным сирийским властям всестороннюю военную помощь.

- Израиль и США обращаются с аш-Шараа не менее трепетно, - комментирует ситуацию эксперт по Сирии, востоковед Николай Севостьянов. - С него оказались сняты обвинения в терроризме, хотя в 2000-е аш-Шараа с другими суннитскими боевиками убивал американских солдат в Ираке и даже оказался узником печально знаменитой тюрьмы Абу-Грейб. Но ему все простили, потому что израильтяне хотят спровоцировать его на месть «Хезболле» - ведь во время гражданской войны в Сирии аш-Шараа воевал с этой организацией, помогавшей Асаду.

- Я подозреваю, что ЦРУ еще во время пленения Аш-Шараа в иракской тюрьме Абу-Грейб сделало его своим агентом, - выразил мнение в интервью «КП» комментатор телеканала Russia Today, экс-аналитик ЦРУ и сотрудник Госдепартамента США Ларри Джонсон. - Но так бывало не раз в истории спецслужб: политик подписывает контракт об агентурной работе, а потом он становится начальником над миллионами людей - и забывает своих кураторов. Основной источник денег для аш-Шараа сегодня - это Турция, потому что Вашингтон при нынешней администрации на подачки скуп. А значит, Дамаск будет подчиняться в первую очередь Турции, хотя сегодня это означает конфликт Сирии с Израилем.

СРАЖАЛИСЬ МЫ НЕ ЗРЯ

Но у России в Сирии тоже имеются свои интересы. Ведь там остаются две наши базы: военно-воздушная в Хмеймиме и морская в Тартусе. Многие сирийцы до сих пор с благодарностью вспоминают разнообразную помощь, которая в трудный момент приходила из России. Не забыта и роль российских военнослужащих, которые сражались и погибали в борьбе с международным терроризмом в этой стране.

- Наши бойцы выиграли самое главное - время, - объясняет востоковед Севостьянов. - Если бы не они, то власть в Сирии еще десять лет назад захватили бы боевики ИГИЛ*. Они добрались бы до имевшегося в стране химического оружия и могли использовать его как угодно, а самое главное - где угодно. Ведь Запад только для вида ругал ИГИЛ* - до того, как начали работать наши ВВС, зона влияния исламистов в Сирии лишь расширялась.

Есть и еще одно последствие участия российских сил в боевых действиях в Сирии.

- Если бы не военное присутствие России, у Израиля было бы сильное искушение отправить и новые системы вооружения, и инструкторов режиму Зеленского, - сказал в беседе с «КП» бывший советник по безопасности спецпосланника ЕС на Ближнем Востоке британец Аластэр Крук. - А когда у тебя под боком, в Сирии, есть российская военно-воздушная база в Хмеймиме и военно-морская в Тартусе, мысль о сотрудничестве с Зеленским улетучивается сама собой. Помог и конфликт с Ираном - современные системы ПВО оказались для американцев и израильтян нужнее, чем дружба с Зеленским.

Ахмед аш-Шараа дважды встречался с Владимиром Путиным, где обсуждалась дальнейшая судьба обеих баз. Согласно принятому недавно компромиссному решению, они останутся в стране и, помимо прочего, будут выполнять роль «центров совместного обучения сирийских и российских войск».

По мнению Ларри Джонсона, Дамаск пошел на это соглашение еще и потому что уверен: принадлежащие России объекты Израиль бомбить никогда не решится. А значит, эти базы могут оказаться для сирийцев самым надежным укрытием.

*Признана террористической организацией и запрещена в России.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Сирия - государство с населением в 15 миллионов человек. Страна разрушена гражданской войной, начавшейся в 2011 году с поддержанных Западом выступлений исламистов против светского режима во главе с президентом Башаром Асадом. «Асадовцы» победили при поддержке российских сил, введенных в страну по просьбе правительства в 2015 году, а также иранских формирований и добровольцев из ливанского движения «Хезболла».

Но, выиграв войну, Асад не сумел выиграть мир: после нескольких лет относительного затишья его государство пало. Свою роль сыграли санкции США и Евросоюза, но в большей степени причиной стали управленческие и экономические ошибки самого режима, резко терявшего популярность. В декабре 2024 года оголодавшие и разуверившиеся в своих властях солдаты и жители за несколько дней сдали страну вооруженной оппозиции.

Башар Асад с семьей вынужден был искать убежище в России. А в Сирии «президентом переходного периода» стал руководитель повстанцев Ахмед аш-Шараа, также известный как Абу Мухаммед аль-Джулани.