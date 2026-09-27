Юлия Пересильд и Ваня Дмитриенко с восхищением смотрели на выступление Анны Пересильд: не сводили глаз

17-летняя Анна Пересильд появилась на премьере фильма «Без оглядки» в кинотеатре «Октябрь» Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

17-летняя Анна Пересильд появилась на премьере фильма «Без оглядки» в кинотеатре «Октябрь» в белой блузке с жабо, красных кожаных брюках и в гусарском жакете. Правда, оказалось, что эти вещи не из ее коллекции. Хотя совсем недавно актриса запустила собственный бренд одежды для женщин. В разговоре с KP.RU Анна объяснила, почему пока решила ограничиться несколькими позициями, среди которых есть даже костюм лебедя за 15 тысяч рублей.

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Нельзя, если ты только запускаешь бренд одежды, выпускать сразу 10 позиций, потому что, конечно, первая коллекция — это всегда такая проба, мы пробуем. Получится, не получится, зайдет, не зайдет. Слушайте, посмотрим. Это тоже сейчас не понять. Это поймем через год», — объяснила Анна.

На премьере актриса также рассказала о своей работе над ролями. Оказывается, для эмоциональных сцен у нее есть собственный секрет.

«Честно говоря, у меня долго была эта проблема, что не могла заплакать в нужный момент, но я потом нашла прекрасный способ. Я создаю для каждой своей героини плейлисты. И, например, вот у меня в каждом плейлисте есть музыка, под которую моя героиня точно плачет. Такой вот способ», — поделилась артистка.

Несмотря на премьеру, расслабляться Анна не собирается. Учеба по-прежнему занимает большую часть ее жизни. Напомним, недавно она поступила в актерский вуз на курс Дарьи Мороз.

«Учеба прекрасно. Учусь каждый день. Кроме учебы ничего нет. Вот только сегодняшняя премьера. Сцендвиж (сценическое движение, — прим. ред.) мне пока не дается, например, на руках стоять. Но я надеюсь, что я с этим справлюсь», — рассказала Пересильд.

Юлия Пересильд Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Поддержать Анну на премьере пришли ее родители: заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд и народный артист РФ Алексей Учитель. Конечно же, появился и возлюбленный актрисы, 20-летний певец Ваня Дмитриенко. Правда, артист опоздал на премьеру на 30 минут.

Ваня Дмитриенко Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Корреспонденты KP.RU засняли трогательный момент: пока Дмитриенко не сводил глаз с выступающей Анны, ее мама стояла рядом и с восхищением снимала 17-летнюю дочь на телефон.

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