«Пусть эту мразь посадят»: Дочь Джигана и Оксаны Самойловой возненавидела отца из-за наркотиков

Оксана Самойлова с дочерью Ариэлой. Фото: соцсети.

Громкая история перестрелки, которую 41-летний рэпер Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) устроил в собственном доме, обрастает новыми подробностями. Пока его жена Оксана Самойлова была в отъезде, музыкант, находясь под действием запрещенных препаратов, вооружился карабином и принялся расстреливать персонал в своем доме.

Свою версию событий в интервью Ксении Собчак рассказала 15-летняя Ариэла – дочь Джигана и Самойловой. Оксана упоминала, что Денис уже не впервые берет в руки оружие и под действием наркотиков принимается палить в собственном доме. После одного такого случая в особняке пришлось срочно делать ремонт – заделывать дыры от пуль в стенах. И если младшие дети – 11-летняя Лея, 9-летняя Майя и 6-летний Давид – поверили в рассказанную родителями версию о грабителях, то старшая Ариэла все поняла и перестала общаться с отцом.

Сегодня девушка говорит о родителе с ненавистью. Она с ужасом вспоминает подробности того дня, когда отец взял заложников в собственном доме.

«Я зашла к Майе, говорю: "Папа опять под наркотой, готовься, скоро нужно будет прятаться или убегать. Он опять с оружием, сиди в комнате". Она говорит: "А, ну понятно". Потом мы с Леей спустились, открыли окно и увидели, как он начал стрелять в охранника», - рассказала Ариэла.

Девушка говорит, что страшно боялась, но осознавала, что на ней, как на старшей, лежит ответственность за младших детей.

«Я понимала: если я спрячусь, будет хуже. На мне ответственность за Майю и Лею. Потом мама написала, что сейчас за ним приедут. Она сказала нам прятаться, будет перестрелка», - вспоминает подросток.

Оксана Самойлова показала Ксении Собчак сообщения, которые ей писала Ариэла, пока пряталась в доме, по которому Джиган разгуливал с оружием.

«Мама, мы умрём. Он сошёл с ума. Быстрее, пожалуйста. Пусть эту мразь посадят. Он стреляет. Началось. Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю. Попроси, чтобы кто-то приехал. Я люблю тебя очень-очень сильно. Он идет стрелять в нас. Он убьёт нас», - написала девочка.

15-летняя Ариэла давно знала о зависимости отца. Фото: кадр видео.

Ариэла вспомнила и другие случаи, когда отец пугал ее своим неадекватным состоянием.

«Это было в 2020 году, когда он употреблял. Мама была беременна Давидом. Мама плакала на балконе. Это было страшно, мама обсуждала с кем-то, что он ходит голым по улице. Наркотики были в доме», - говорит Ариэла.

Следующий срыв у рэпера случился в 2023 году. Тогда он взял ружье и принялся угрожать Оксане.

«Я помню, как мама нас выводит, папа целится в маму ружьем. Потом мы вернулись домой, там все было в крови. Он разгромил лифт, дверь была разбита в мою комнату. Больше всего было крови у мамы в гардеробной на ковролине, и следы от выстрелов были в зеркале на её столике для макияжа. Всё было разгромлено», - с ужасом рассказывает девушка.

По словам Ариэлы, впервые она почувствовала себя в безопасности, когда в 2023 году Джиган надолго уехал из дома.

«Тогда я поняла, что, когда его нет дома, мне спокойнее. Я боюсь его, боюсь, что он убьёт маму, детей. Ему нельзя доверять, у него измененное сознание. У него семья и дети, но он всё равно делает выбор употреблять», - говорит дочь музыканта.

По словам близких, Джиган периодически устраивал стрельбу в доме. Фото: кадр видео.

Трагедия в доме рэпера случилась в ночь с 3 на 4 июля. Оксана тогда была в Монако на модном показе. Джиган с детьми находился в их подмосковном особняке. Рэпер взял в заложники сотрудников, которые работали у него в доме, и, угрожая оружием, заставил их оговорить себя. Одного из служащих он вынудил признаться в педофилии и после этого выстрелил ему в руку и в ногу. Дети все это время прятались у себя в комнатах и наблюдали за отцом из окон. Рэпера скрутили и отправили в Израиль, где он лег на лечение в элитный реабилитационный центр.

Сейчас Оксана Самойлова подала иск в суд, пытаясь добиться единоличной опеки над детьми. В интервью Собчак модель рассказала, что Джиган угрожал не только расстрелять ее, но и вколоть ей яд. Кроме того, он приставлял пистолет к ее голове.

Сам Джиган все обвинения отвергает и говорит, что в тот роковой день просто снимал клип. Музыкант по-прежнему находится в Израиле в рехабе.

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