Маргарита Симоньян рассказала, что Тигран Кеосаян из-за нее отказался уезжать во Францию с женой

Маргарита Симоньян написала книгу в память о Тигране Кеосаяне. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября прошлого года. Ему было 59 лет. В годовщину смерти режиссера его жена, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась воспоминаниями о муже.

В беседе с телеведущим Борисом Корчевниковым Маргарита призналась, что уже с первой встречи они с Тиграном почувствовали, что они – родственные души, и что им суждено быть вместе. При этом их отношения были тайными, поскольку Тигран тогда был женат на актрисе Алене Хмельницкой, а она состояла в гражданском браке с телепродюсером Андреем Благодыренко.

«За три года, что длились эти тайные отношения, сколько раз мы пытались их порвать. Справедливости ради, я пыталась, потому что это было невыносимо», - говорит Симоньян.

Маргарита написала книгу «Непервая любовь. Исповедь горя и радости», которую она посвятила Кеосаяну. В ней телеведущая рассказала, что в самом начале их отношений Тигран из-за нее передумал уезжать во Францию. Они с супругой собирались уехать в Ниццу, и даже присмотрели там квартиру для проживания. Но в итоге Кеосаян так и не уехал.

«Он из-за меня и не уехал-то. Мы только познакомились тогда, невозможно было оторвать. Они уже собирались уезжать», - раскрыла секрет Маргарита.

Первая жена режиссера актриса Алена Хмельницкая. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С бывшей женой режиссера Аленой Хмельницкой Симоньян теперь связывает нежная дружба. Они быстро поладили, и еще во времена брака Маргариты и Тиграна сообща решали бытовые вопросы, например, об отдыхе детей.

«У нас общие внуки. Мы семья все. Там же не только Алена, там Саша с Давидом, с внуками. Я вот крестила их дочку и страшно этим горжусь. Мы все одна большая семья», - рассказала Симоньян в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.

Маргарита припомнила забавную историю, которая как-то приключилась с ними на улице. Тогда случайные прохожие пытались понять, кто из них жена Кеосаяна.

«Выходим из машины все втроем. Тигран едет дальше припарковаться, а нас просто высадил возле магазина. И какая-то компания молодая проходит, видят Алену и говорят: „Ой, это жена Кеосаяна“. И кто-то говорит: „Не-не, по-моему, вот эта жена Кеосаяна“. Я так поворачиваюсь, говорю: „Ну, обе его жены“. Мы так друг друга и называли в шутку: старшенькая, младшенькая», - рассказала главный редактор RT.

Алену и Маргариту сильно сплотила болезнь Тиграна. После инфаркта режиссер почти год провел в коме.

«Я жила в больнице с ним, она приезжала ко мне. Я спускалась в машину из реанимации, мы сидели с ней в обнимку и плакали», - вспоминает Симоньян.