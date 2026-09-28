Сергей Соседов почувствовал себя плохо в гостинице в Якутии, упал с лестницы и позднее скончался в больнице во время операции. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Самолет из аэропорта города Нерюнгри, что в Якутии, уже приземлился в Новосибирске — на нем доставили тело Сергея Соседова. Скоро из Новосибирска в столицу вылетит рейс, на котором тело музыкального критика прибудет в его родную Москву — уже в обед (из-за разницы в часовых поясах). Прямого авиасообщения между столицей и Нерюнгри нет.

Именно 28 сентября 2026 года 90-летняя Антонина Петровна Соседова ждала домой из командировки своего младшего сына Сережу. Он улетел в Якутию, чтобы в городе Нерюнгри возглавить жюри конкурса красоты и молы «Жемчужина Дальнего Востока 2026» — давно сотрудничал с ними, ездил в разные регионы. Такая подработка.

23 сентября Антонине Петровне сообщили, что ее сын умер. Соседов поднимался по лестнице в гостинице, оступился, неудачно упал, сильно ударился затылком, его моментально госпитализировали, провели операцию, но травма была несовместима с жизнью. Родным Сергея сообщили результаты судебно-медицинской экпертизы: смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа, кровоизлияния в мозг. Сегодня они получат заключение о смерти. Мама мужчины плачет: «Он не жаловался ни на что, и с сердцем проблем не было. За собой следил, и меня по врачам водил, во все вникал...»

Сайт KP.RU рассказывает о том, как следил за своим здоровьем Сергей Соседов, были ли у него серьезные заболевания.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СЕРГЕЯ СОСЕДОВА ПЕРЕД СМЕРТЬЮ

Когда у музыкального критика, телеведущего Сергея Соседова началась вторая волна востребованности (ТВ, частные мероприятия, записи подкастов и других проектов в Сети), тогда он стал заботится о своей внешности. Так делают многие мужчины-артисты, чтобы прилично выглядеть в кадре — сделал пересадку волос, убрал отеки на лице (без помощи хирургии, пользуясь услугами врачей-косметологов).

Один из специалистов, которые работали с Сергеем рассказал KP.RU: «Он не жаловался на здоровье, анализы были как говорил «согласно возрасту» — но без серьезных отклонений. Он был гипотоник — стабильно давление верхнее 100, нижнее 60. Это его постоянное давление. Жаловался? Разве что периодически, как многие работающие жители, мегаполиса на усталость. Сергей Васильевич был очень интеллигентным, доброжелательным, говорит, что когда узнавал о новых съемках — сразу хорошее настроение. Тщательно следил за здоровьем — ходил в бассейн, делал ежедневно утреннюю зарядку — причем упражнения брал у грамотных специалистов. Посещал врачей, чтобы держать свое состояние здоровья под контролем. Также водил маму по врачам, знал все, что нужно ей принимать».

Телеведущий, музыкальный критик Сергей Соседов. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

В ноябре 2025 года прошлого года Сергей Соседов возвращался домой и днем оступился на ровном месте, у своего подъезда — сломал ногу. Перелом был без смещения, но заживала нога два месяца. Соседов тогда рассказал о деталях ЧП: «Нога подвернулась на ровном месте — на асфальте. Шел очень быстро — словно на крыльях парил, у меня есть такая особенность — я всегда очень быстро хожу, в темпе хорошем. А мне уже нельзя это делать, видимо. Сломал лодыжку на левой ноге — вот так подвернулась неудачно нога». С тех пор Соседов старался ходить осторожнее.

Сергей Соседов не злоупотреблял алкоголем — следил за здоровьем. Но от одной вредной привычке отказаться не мог — вот и в тот роковой день 23 сентября 2026 года Сергей Васильевич вышел из своего номера на улицу рядом с гостиницей, чтобы прогуляться и перекурить (опасно для жизни и здоровья). А когда возвращался назад в номер, тогда неудачно оступился и упал...

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