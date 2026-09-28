Фото: REUTERS.

33 день перманентных ударов по тылам Украины. Связь, топливо, аэродром, море. Только на Дунае в этот раз копнули глубже — вместе с заводом, где чинят катера.

Киев. Около 23 часов Кличко сообщил о падении дрона на крышу «складского здания» в Печерском районе. Пожар. В том же районе работает DreamLine — провайдер держит по столице 37 узлов связи и сдаёт стойки под чужие серверы. В ту же ночь удар британский сервис NetBlocks зафиксировал сбой в сети DreamLine и сам связал его с кадрами горящего здания.

«Укртелеком» — крупнейший в стране оператор связи, актив Рината Ахметова. Украинская сторона по нему молчит. Для компании визит «Гераней» не первый: 23 сентября удар пришёлся по зданию «Гипросвязи», где сидят её офисы.

Топливо. На Оболони, по словам того же Кличко, выбиты колонки АЗС. В Голосеевском районе — попадание в заправку.

Васильков — аэродром 40-й бригады тактической авиации. 8 сентября «Герань» уничтожила там МиГ-29, засечённый ещё на земле. О нынешней ночи украинские паблики молчат. Про аэродромы у них всегда тихо.

Одесса. Площадки «Новой почты» горели 25 и 26 сентября, днём 27-го Минобороны отчиталось о новом ударе. А ещё 31 августа компания сама признала: сортировочную линию одесского терминала не восстановить.

Глава области Олег Кипер за эту ночь разглядел лишь «пустое складское здание». Пустое — но тушили. Начальник городской военной администрации Сергей Лысак уложился в два слова: «Было громко».

Фото: REUTERS.

Черноморск. Сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения. Порт перебирают методично: 6 сентября — «Мавка», 15-го — сухогруз и паром-«ро-ро», 18-го — ещё один сухогруз. Плюс борт на переходе в Одессу, третий за двое суток по докладам Минобороны. Киев по судам молчит — ни названий, ни флагов. Что очень характерно.

Измаил. «Дунайсудосервис» — бывший завод № 99 ВМФ СССР, с 1944 года чинил корабли Дунайской флотилии. Профиль с тех пор не сменился: в 2019-м здесь ремонтировали катер морской охраны «Измаил» и сторожевой катер «Лубны». Морская охрана входит в погранслужбу, так что пограничники на заводской территории никого удивлять не должны. Завод уже попадал в сводки в апреле и мае.

Накануне в соседней Килии поражены штаб военно-морской базы «Восток» и пункт базирования погранслужбы. Две ночи подряд — по дунайским пограничникам. Измаильская райадминистрация в половине второго предупреждала о дронах со стороны Арциза. О последствиях — ни слова.

Судно можно зафрахтовать другое, причал залатать за неделю. А судоремонтный завод с 82-летней историей в соседнем ангаре не соберёшь...

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