У украинцев явно идет кризис по перехватам. Над Киевом российские "Герани" никто не сбивал. Фото: REUTERS.

Зеленский сквозь зубы пообещал Трампу сократить удары по российским НПЗ. Лучше бы пообещал киевлянам усилить ПВО над столицей Украины. Но все понимают - все его посулы невыполнимы.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с разработчиком БПЛА, кандидатом технических наук Сергеем Товкачом.

УСИЛИВАЕМ ПВО

- Сообщается, что мы снизили количество пролетов дронов по объектам в России - это связано и с усилением ПВО, и с тем, что мы все более результативно бьем по украинским объектам, связанным с БПЛА?

- У нас данные по перехватам позитивные. А у украинцев явно идет кризис по перехватам. Опубликовано видео, как на Киев на днях заходили уже бензиновые классические «Герани-2». И их над украинской столицей никто не сбивал. Почему? Потому что, видимо, у них то ли почти закончились перехватчики, то ли иные проблемы нарастают - и не только с ПВО. У нас же история обратная. У нас наращивается система перехвата. У нас запустили сборы в мобильные огневые группы — МОГи работают по всему периметру.

Зеленский сквозь зубы пообещал Трампу сократить удары по российским НПЗ. Фото: REUTERS.

МОГИ РАБОТАЮТ

- Но их эффективность в разных регионах разная?

- Кому-то, может, хотелось бы от МОГов лучшего. Но в процессе огневой работы люди обучаются. Их становится больше. Их эффективность растет. В некоторых регионах очень сильно растет.

- Эти мобильные группы оснащены достаточно?

- Практически все МОГи оснащены тепловизорами к пулеметам. Потому это уже не просто «мужики с «калашами». И все больше получают дроны-перехватчики.

- Государство «нажало на газ»?

- Госконтракт на дроны-перехватчики существует. По нему наращивают закупки. Это дало свои результаты. Дронов-перехватчиков сильно больше стало. Они позволяют более эффективно и более безопасно перехватывать дроны противника. Несмотря на то что у нас еще есть некоторые проблемы с боевой частью на дронах-перехватчиках. Но и там виден прогресс.

Российские МОГи постоянно совершенствуются. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

МОРСКИЕ ДЕЛА

- У противника все компактнее - и оттого проще?

- Украинцы дроны-перехватчики стали ставить на свои безэкипажные катера. Они БЭКи выводят далеко в море из Одессы и Николаева. Это позволяет им сбивать наши «Герани» еще на подлете.

- У нас тоже есть безэкипажные катера в Черном море?

- Они есть, но у нас не сформированы настолько насыщенные БЭКами рубежи обороны на побережье, вернее, в море. Потому у местных перехватчиков ПВО очень немного времени на перехват. И в случае массированного налета сбить все не получается. Но надо смотреть на пример Крыма.

- А что с Крымом?

- Полуостров этим летом подвергался массированным налетам. И за это время там была создана мощная система противовоздушной обороны. Люди получили такой боевой опыт, что они сейчас сбивают практически сто процентов того, что летит по Крыму. Там очень маленький процент долетов. Это опыт, полагаю, будет распространен на другие участки побережья.

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