На Западе уверены, что Зеленский может украсть больше, чем предыдущие лидеры Украины Фото: REUTERS.

Бывший посол Великобритании в России Иэн Прауд дал большое интервью на YouTube-канале Neutrality Studies по ситуации с Украиной. В нем он заострил внимание на некоторых важных моментах.

- Я не вижу ровным счетом никаких признаков того, что Зеленский хочет завершения конфликта путем переговоров. Он просит все больше денег и оружия, а европейцы будут просить то же самое у Трампа, - заявил дипломат. Что же касается европейцев, то страны и руководство Евросоюза, по его мнению, настолько «привязали себя к курсу Зеленского, что не готовы рассматривать иные сценарии, кроме полной и безоговорочной победы над Россией». А такой вариант Иэн считает совершенно невозможным. Как объяснил Прауд, европейские лидеры продолжают действовать по инерции, надеясь на лучшее, но рано или поздно им придется признать реальность и «объяснить избирателям, что вместо обещанной победы их ждет сокрушительное стратегическое поражение, несмотря на экономический кризис в странах Европы».

Еще один важный момент из интервью экс-посла Прауда – это его заявление, нынешний украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский может украсть больше, чем президенты Украины до него. Правда, экс-посол не уточнил, имеет ли он в виду каждого из предшественников «просрочки» или всех их вместе.

Бывший посол Великобритании в России Иэн Прауд Фото: Кадр видео.

- Период после распада Советского Союза был пронизан коррупцией. Отчасти это связано с тем, что в тот хаотичный период после распада СССР так и не удалось по-настоящему справиться с властью олигархов. Не нужно сейчас подробно разбирать все, что тогда происходило. Но все они были коррумпированы — в большей или меньшей степени, - рассказал Прауд. - Почему я говорю, что Зеленский еще более коррумпирован, более того — что он самый коррумпированный? Главное отличие в том, что ему передали ещё 350 млрд. долларов западных налогоплательщиков. Поэтому объем средств, которые он потенциально может украсть, просто несопоставимо больше, чем у всех его предшественников.

Можно сказать, что давно отмеченная тенденция «прозрения» западных политиков и ответственных функционеров и в этом случае дала о себе знать. Не просто какие-то чиновники, а министры стран ЕС и даже возглавлявшие тот же блок НАТО персонажи после своей отставки изрекали какие-то вполне логичные высказывания и умопостроения, вплоть до критики принимавшихся в Европе и США решений.

Но есть здесь еще один момент – в том случае, если бы речь шла о России, никаких смягчающих формулировок в стиле «потенциально мог украсть» просто не было бы. Что касается России, то само наше существование уже является основанием для обвинения во всех мыслимых и немыслимых грехах. «Хайли-лайкли», и все тут. А вот что касается украинского ворюги и его не менее вороватой команды, то уже доказанные факты кражи десятков и сотен миллионов долларов, резонансные уголовные дела по коррупции, и сама обстановка, при которой можно брать за задницу практически любого из команды «просроченного» и закрывать в СИЗО по обвинению в коррупцию, то здесь даже у самых смелых персон на Западе хватает смелости и духу лишь на осторожное высказывание о «возможности». Тот же Прауд не говорит, что «просрочка» смог, он допускает возможность, что тот «мог».

С таким подходом до правды на Западе не докопаются. Впрочем, а стоит ли? Ведь Зеленский не просто воровал, он еще и наверняка и делился – с теми, кто на том же Западе патронировал его все эти годы.

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