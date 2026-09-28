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Политика28 сентября 2026 9:50

Зеленский наконец выбился в "лидеры": на Западе его считают самым коррумпированным политиком

Прауд: Зеленский может украсть больше, чем предыдущие лидеры Украины
Александр ГРИШИН
На Западе уверены, что Зеленский может украсть больше, чем предыдущие лидеры Украины

На Западе уверены, что Зеленский может украсть больше, чем предыдущие лидеры Украины

Фото: REUTERS.

Бывший посол Великобритании в России Иэн Прауд дал большое интервью на YouTube-канале Neutrality Studies по ситуации с Украиной. В нем он заострил внимание на некоторых важных моментах.

- Я не вижу ровным счетом никаких признаков того, что Зеленский хочет завершения конфликта путем переговоров. Он просит все больше денег и оружия, а европейцы будут просить то же самое у Трампа, - заявил дипломат. Что же касается европейцев, то страны и руководство Евросоюза, по его мнению, настолько «привязали себя к курсу Зеленского, что не готовы рассматривать иные сценарии, кроме полной и безоговорочной победы над Россией». А такой вариант Иэн считает совершенно невозможным. Как объяснил Прауд, европейские лидеры продолжают действовать по инерции, надеясь на лучшее, но рано или поздно им придется признать реальность и «объяснить избирателям, что вместо обещанной победы их ждет сокрушительное стратегическое поражение, несмотря на экономический кризис в странах Европы».

Еще один важный момент из интервью экс-посла Прауда – это его заявление, нынешний украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский может украсть больше, чем президенты Украины до него. Правда, экс-посол не уточнил, имеет ли он в виду каждого из предшественников «просрочки» или всех их вместе.

Бывший посол Великобритании в России Иэн Прауд

Бывший посол Великобритании в России Иэн Прауд

Фото: Кадр видео.

- Период после распада Советского Союза был пронизан коррупцией. Отчасти это связано с тем, что в тот хаотичный период после распада СССР так и не удалось по-настоящему справиться с властью олигархов. Не нужно сейчас подробно разбирать все, что тогда происходило. Но все они были коррумпированы — в большей или меньшей степени, - рассказал Прауд. - Почему я говорю, что Зеленский еще более коррумпирован, более того — что он самый коррумпированный? Главное отличие в том, что ему передали ещё 350 млрд. долларов западных налогоплательщиков. Поэтому объем средств, которые он потенциально может украсть, просто несопоставимо больше, чем у всех его предшественников.

Можно сказать, что давно отмеченная тенденция «прозрения» западных политиков и ответственных функционеров и в этом случае дала о себе знать. Не просто какие-то чиновники, а министры стран ЕС и даже возглавлявшие тот же блок НАТО персонажи после своей отставки изрекали какие-то вполне логичные высказывания и умопостроения, вплоть до критики принимавшихся в Европе и США решений.

Но есть здесь еще один момент – в том случае, если бы речь шла о России, никаких смягчающих формулировок в стиле «потенциально мог украсть» просто не было бы. Что касается России, то само наше существование уже является основанием для обвинения во всех мыслимых и немыслимых грехах. «Хайли-лайкли», и все тут. А вот что касается украинского ворюги и его не менее вороватой команды, то уже доказанные факты кражи десятков и сотен миллионов долларов, резонансные уголовные дела по коррупции, и сама обстановка, при которой можно брать за задницу практически любого из команды «просроченного» и закрывать в СИЗО по обвинению в коррупцию, то здесь даже у самых смелых персон на Западе хватает смелости и духу лишь на осторожное высказывание о «возможности». Тот же Прауд не говорит, что «просрочка» смог, он допускает возможность, что тот «мог».

С таким подходом до правды на Западе не докопаются. Впрочем, а стоит ли? Ведь Зеленский не просто воровал, он еще и наверняка и делился – с теми, кто на том же Западе патронировал его все эти годы.

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