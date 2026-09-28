Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

- …- Дмитрий Сергеевич, Владимир Путин в пятницу, отвечая на вопросы журналистов, заявил о том, что Россия была готова к переговорам до выборов в Думу. (Речь о переговорах с Украиной. - А.Г.) Но после массированных ударов украинских беспилотников по Москве и избирательным участкам (в воскресенье, 20 сентября. - А.Г.), хотя предложения о переговорах по-прежнему на столе… Но дальше, заявил Президент России, «мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ». «И в любом случае все решения по этому направлению мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации». Означают ли слова президента, что Россия по-прежнему готова к переговорам? Означают ли они ужесточение российской позиции? Если можно, может быть, вы сможете уточнить, что он имел в виду под «соответствием интересам Российской Федерации»?

- Я думаю, что президент весьма исчерпывающе заявил о нашей позиции, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 28 сентября, на вопросы журналистов. - Это первое.

Песков: Украина заплатит цену за свои действия в последние месяцы Выход на договоренности с США по контролю над вооружениями требует долгой и тщательной подготовки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Второе. Безусловно, об этом тоже говорил президент, Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы.

Сейчас это и происходит. Наши Вооруженные Силы, продолжая Специальную военную операцию, весьма последовательно наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными. Национальные интересы Российской Федерации очень хорошо известны всем. Мы должны гарантировать нашу безопасность. Мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению сокрушительного удара по России «в течение 40 дней», как это, например, звучало из Киев. Это и есть национальные интересы Российской Федерации.

В целом, в остальном, полагаю, что заявление Владимира Путина было по этой теме весьма и весьма исчерпывающе.