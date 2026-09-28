Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, Трамп на встрече с Си Цзиньпином поднял вопрос о возможности провести трехсторонние переговоры по контролю над вооружениями. Как в Кремле относятся к этой инициативе? Как вы считаете, возможны такие переговоры?

- Переговоры по контролю над вооружениями необходимо было возобновлять, что называется, вчера, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 28 сентября, на вопросы журналистов. - Потому что сейчас с точки зрения договорно-правовой базы эта тема абсолютно оголена.

Песков: Украина заплатит цену за свои действия в последние месяцы Выход на договоренности с США по контролю над вооружениями требует долгой и тщательной подготовки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

И понятно, что это настолько сложная тема, что она требует весьма длительных, скрупулезных экспертных переговоров. Поэтому это будет в любом случае процесс, сильно растянутый по времени.

Что касается участия китайской стороны в таких переговорах, мы очень хорошо знаем позицию наших китайских друзей. До сих пор они говорили, что поскольку их ядерный потенциал несопоставим с ядерным потенциалом России и Соединенных Штатов, то они не считают необходимым и возможным участием в таких переговорах.

В настоящий момент нам неизвестно о каких-либо изменениях в позиции по этому вопросу наших китайских друзей.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Свидетельствует ли первая за четыре года встреча глав МИД России и ФРГ об изменениях в политике Берлина, и в чем вы видите причины? И как считаете, будут ли контакты между Россией и Германией расширяться? И в целом, считает ли Москва, что этот процесс принесет в пользу?

Песков:

- Никоим образом не свидетельствует. Вы слышали заявление нашего министра иностранных дел, который сказал, что ничего нового он не услышал. Но сам факт проведения такой встречи позитивен, безусловно. Мы всегда говорили, что наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие. Даже в условиях, когда двусторонние отношения, собственно, тяготеют к нулю, но все равно лучше общаться друг с другом.

Безусловно, делать какие-то такие, знаете, концептуальные выводы о скорых переменах и так далее – это было бы ошибочно.

Вопрос:

- Вчера Генассамблея ФИДЕ оставила в силе отстранение Федерации шахмат России. Как в Кремле могли бы прокомментировать такое решение? Продолжит ли Россия, тем не менее, добиваться восстановления своих шахматистов?

Песков:

- Во-первых, наверное, я в данном случае, как председатель Попечительского совета Российской шахматной федерации, хочу поздравить господина Турлову с избранием на такой ответственный пост. ФИДЕ действительно уникальная федерация, международная федерация. И мы также рады, что вице-президентом будет наш коллега Колобков, который сможет приложить усилия для развития этой федерации.

Мы не скрываем своего сожаления в связи с тем, что наша сборная не получила права вернуться в ФИДЕ… Но мы уверены, что в результате последовательной, методичной, спокойной работы с ФИДЕ нам удастся это возвращение гарантировать уже в обозримое время.

Вопрос:

- Вучич, как и анонсировалось ранее, объявил о своей отставке с поста президента Сербии. Рассчитывает ли Россия на сохранение теплых, даже братских отношений с Сербией? И готова ли выстраивать такие отношения с любым преемником Вучича на президентском посту?

Песков:

- Безусловно, отношения между Россией и Сербией стоят гораздо выше, чем просто отношения с отдельными персоналиями. Поэтому мы убеждены, что наши отношения получат весьма и весьма конструктивное дальнейшее развитие во всех возможных областях.

Вы знаете, что Путин и Вучич провели телефонный разговор в субботу. Мы дали подробное сообщение в этой связи. И мы убеждены, что контакты с политическим руководством, с экономическими операторами в Сербии будут продолжены.