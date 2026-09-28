На Украине появится MILFtech: глава Fire Point хочет привлечь «милф» к оборонке

Гендиректор компании Fire Point Ирина Терех рассказала, что зарегистрировала торговую марку «MILFtech». Фото: Fire Point

Потрясающая новость, о которой сообщила сама гендиректор компании Fire Point Ирина Терех. Она рассказала, что зарегистрировала торговую марку «MILFtech», причем, свела все это к «хи-хи и ха-ха». Примечательно, что аббревиатура MILF широко распространена в мире и в области порнографии буквально означает: «Мамочка, с которой я хотел бы переспать» (Mother I’d Like to F*).

- У нас в компании есть шутка. И когда другие компании называют себя miltech компаниями, мы называем себя milftech компанией. Соответственно, у этой шутки есть много граней — как «хи-хи — ха-ха», так и более философских. Теперь milftech — это торговая марка, - рассказала она в интервью и даже обосновала необходимость такого шага, в ответ на вопрос, «что они будут выпускать под таким замечательным брендом», заявив, что задача «выпускать» перед ними не стоит. - У нас задача не выпускать, а объединять. Я поняла, что очень мало женщин в оборонной индустрии не потому, что женщины чего-то не умеют, а потому, что они не знали, что могут это делать. Никто им об этом не сказал. Я предлагаю всем девушкам, женщинам и, возможно, даже бабушкам, если у них есть такое желание, присоединиться к экзистенциальной борьбе Украины против России. А до милф еще надо дорасти.

Терех решила использовать некую игру слов: miltech – это сокращение от Military Technology (военные технологии), ну а MILFtech – сами понимаете что.

Примечательно, что Fire Point – это крупнейшая украинская компания, которая занята как раз производством ударных беспилотников и разработкой и выпуском крылатых и баллистических ракет. До 2023-года компания выпускала не более 30 дронов в месяц, но все изменилось после прихода Терех на должность главы фирмы. После этого производственные мощности Fire Point выросли на порядки, а предоставленные ей финансовые средства – на десятки порядков, если не на сотни.

Как сообщило Минобороны Украины в ответе на запрос СМИ, за последние два года компания получила от государства 107,4 млрд гривен на производство дронов. В 2025-м году было заключено контрактов на 56,7 млрд грн, а в нынешнем 2026-м - еще на 50,7 млрд грн. И это только по направлению производство БпЛА, то есть дронов. Ни разработка, ни производство крылатых и баллистических ракет в эти суммы не входит, это совершенно отдельные статьи расходов украинского бюджета.

34-летняя Ирина Терех явно является в компании обычным «зиц-председателем», которого команда Зеленского усадила в кресло генлиректора по знакомству. До прихода в Fire Point она работала в компании, которая производила из бетона садовых гномов – дальше этого от производства вооружений, наверное, находится только уход за крупным рогатым скотом или разведение верблюдов. Хотя Терех и обещает, что украинская баллистика полетит по Москве уже в конце осени, а ее официально называют «автором» крылатой ракеты «Фламинго», практически все эксперты считают «Фламинго» вариантом британской крылатой ракеты, на которой, как принято говорить, «сменили шильдик», то есть прикрутили табличку «Зроблено в Украине». Реальным вкладом Терех в производство этой ракеты можно считать то, что именно она распорядилась покрасить ракету на испытаниях в розовый цвет, из-за чего и прозвали первоначально «розовый Фламинго».

Судя по всему, делать госпоже гендиректору в компании по производству вооружений совершенно нечего, а возраст дает о себе знать, снижая ее востребованность на самом популярном среди украинок секторе рынка. Вот и штормит мадам, перекручивая ей мозги не просто набекрень а связывая их чуть ли не в канат. А с другой стороны, от украинских «патриоток», трудящихся в сексуальной сфере и на платформе OnlyFans, государство требует платить налоги, в том числе, для удовлетворения нужд ВСУ и донатить украинской армии из своих доходов. Да они и сами не против, даже сами декларируют, что часть доходов направляют на войну с Россией. Только вот зарегистрировать торговую марку OnlyFans Ирина Терех уже не сможет – опоздала.

Так что, получается, что куда ни кинь украинку, куда ни пристрой ее, хоть в министры, в результате все равно получается либо порнография, либо проституция. А чаще всего и то, и другое. Как говорится, у кого что «болит» …

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