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Звезды28 сентября 2026 10:50

Юлия Пересильд впервые вышла замуж: актриса призналась, что очень счастлива

Актриса Юлия Пересильд сообщила, что вышла замуж
Кирилл МИШИН
Заслуженная артистка России Юлия Пересильд впервые вышла замуж.

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд впервые вышла замуж.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд впервые вышла замуж. 42-летняя актриса сама подтвердила радостную новость в разговоре с журналистами. Имя избранника она пока предпочитает не раскрывать, однако о переменах в личной жизни говорит с особой теплотой.

«Да, вышла. И очень счастлива», — призналась Юлия изданию "Hello!".

О новом статусе артистки стало известно после того, как в начале сентября на ее безымянном пальце заметили кольцо. Теперь Пересильд официально подтвердила, что стала женой.

Для Юлии это первый официальный брак. До этого более десяти лет она состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем. В этом союзе у пары родились две дочери — Анна и Мария. Имя отца своих детей Пересильд впервые публично назвала в 2017 году.

Старшая дочь актрисы Анна Пересильд родилась в 2009 году и пошла по стопам родителей. Девушка снимается в кино, а широкую известность получила после роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также Анна сыграла главную роль в музыкальной картине «Алиса в Стране чудес».

Младшая Мария родилась в 2012 году. Она тоже пробует себя в кино, однако ведет гораздо более закрытый образ жизни и значительно реже оказывается в центре внимания. При этом отношения Пересильд и Учителя давно перешли в другой статус. Несмотря на расставание, бывшие партнеры продолжают появляться вместе на публичных мероприятиях. Накануне Юлия пришла вместе с режиссером поддержать их старшую дочь Анну на премьере ее фильма. Однако совместные выходы не меняют главного: брак с новым избранником стал для Пересильд первым официальным.

После завершения романа с Учителем у актрисы были и другие отношения. В конце 2022 года Юлия рассекретила роман с актером Михаилом Тройником, с которым познакомилась на съемках фильма «Вызов». В апреле 2025 года пара сообщила о расставании, подчеркнув, что разошлась спокойно и без взаимных обид.

Еще до нынешней новости о замужестве Пересильд приписывали отношения с оператором Михаилом Милашиным. Сами Юлия и Михаил эти слухи не подтверждали, однако позднее актриса говорила, что ее сердце занято.

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