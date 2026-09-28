Заслуженная артистка России Юлия Пересильд впервые вышла замуж. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд впервые вышла замуж. 42-летняя актриса сама подтвердила радостную новость в разговоре с журналистами. Имя избранника она пока предпочитает не раскрывать, однако о переменах в личной жизни говорит с особой теплотой.

«Да, вышла. И очень счастлива», — призналась Юлия изданию "Hello!".

О новом статусе артистки стало известно после того, как в начале сентября на ее безымянном пальце заметили кольцо. Теперь Пересильд официально подтвердила, что стала женой.

Для Юлии это первый официальный брак. До этого более десяти лет она состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем. В этом союзе у пары родились две дочери — Анна и Мария. Имя отца своих детей Пересильд впервые публично назвала в 2017 году.

Старшая дочь актрисы Анна Пересильд родилась в 2009 году и пошла по стопам родителей. Девушка снимается в кино, а широкую известность получила после роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также Анна сыграла главную роль в музыкальной картине «Алиса в Стране чудес».

Младшая Мария родилась в 2012 году. Она тоже пробует себя в кино, однако ведет гораздо более закрытый образ жизни и значительно реже оказывается в центре внимания. При этом отношения Пересильд и Учителя давно перешли в другой статус. Несмотря на расставание, бывшие партнеры продолжают появляться вместе на публичных мероприятиях. Накануне Юлия пришла вместе с режиссером поддержать их старшую дочь Анну на премьере ее фильма. Однако совместные выходы не меняют главного: брак с новым избранником стал для Пересильд первым официальным.

После завершения романа с Учителем у актрисы были и другие отношения. В конце 2022 года Юлия рассекретила роман с актером Михаилом Тройником, с которым познакомилась на съемках фильма «Вызов». В апреле 2025 года пара сообщила о расставании, подчеркнув, что разошлась спокойно и без взаимных обид.

Еще до нынешней новости о замужестве Пересильд приписывали отношения с оператором Михаилом Милашиным. Сами Юлия и Михаил эти слухи не подтверждали, однако позднее актриса говорила, что ее сердце занято.

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