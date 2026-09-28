В Сети обсуждают видео с Марком Эйдельштейном Фото: Даниил ОПАРИН.

Видео со звездой Голливуда Марком Эйдельштейном, которое корреспондент KP.RU снял на недавней премьере фильма «Трудно быть богом», вызвало бурную реакцию в сети. Все дело в том, что актер то и дело перескакивает с одной темы на другую во время беседы с журналистом, тараторит и активно жестикулирует, чем особенно заинтересовал зрителей. Ролик уже посмотрели более миллиона человек.

Пользователи принялись обсуждать необычную манеру общения 24-летней звезды оскароносного фильма «Анора» в комментариях на странице журналиста «Комсомолки» Кирилла Мишина. Одни шутливо отнеслись к происходящему: «Если бы СДВГ было человеком», «Стоит быстрее, чем я хожу», «О, наконец мой темп».

Марк Эйдельштейн на красной дорожке

Нашлись и более жесткие реакции. «Что он употребляет, что так себя ведет?» — гласит один из комментариев, собравший несколько тысяч лайков. Сам Эйдельштейн решил не оставлять такую реплику без внимания и иронично ответил. «Сладкий попкорн и боржоми», — написал он.

Актер то и дело перескакивает с одной темы на другую во время беседы с журналистом, тараторит и активно жестикулирует Фото: Даниил ОПАРИН.

На популярном в Сети видео Эйдельштейн успел за пару минут поговорить сразу о нескольких вещах: от попкорна и Никиты Кологривого до искусственного интеллекта и собственных зарубежных проектов. Сначала актер признался, что пришел на премьеру голодным. «Я очень хочу попкорна. Я пришел кино смотреть. Офигенную работу. Хочу попкорна!» — заявил Марк.

Вскоре мимо прошел Никита Кологривый и неожиданно присоединился к разговору. После короткого приветствия Эйдельштейн уже сам пошутил над коллегой, вспомнив об искусственном интеллекте.

«Я сейчас придумал шутку, что если захотите сломать искусственный интеллект, попросите повторить актерское мастерство Никиты Кологривого. И искусственный интеллект, все!» — сказал артист.

При этом сам Эйдельштейн признался, что дружит с нейросетями. «Лучше б с Никитой дружил! Но пока со мной не дружит. Еще недостаточно крутой актер. Иногда общаюсь с ИИ, да».

Заодно артист рассказал о ближайших проектах. Эйдельштейн подтвердил выход байопика «Становление Капы» (Becoming Capa), в котором сыграл главную роль венгеро-американского военного фотографа Роберта Капы, а также сообщил о продолжении работы над сериалом «Мистер и миссис Смит» для Amazon. На вопрос KP.RU, будет ли «Мистер Смит» после переносов съемок второго сезона, Эйдельштейн ответил коротко и уверенно: «И Миссис будет, да».

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