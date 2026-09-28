Проханов отстоял советскую Луну

У Изборского холма провели праздник крещения Луны

…- Александр Андреевич, здравствуйте. Это Радио «Комсомольская правда», биограф Проханова Гамов.

- Да, Саша, привет.

- Я, собственно, что вам звоню? То, что Крым наш, ни у кого нет никаких сомнений. Но дело в том, что президент Соединенных Штатов заявил, что Луна - американская, что она принадлежит Трампу и всей Америке. И, честно говоря, я засомневался.

- Ты, Саш, на верном пути!

- Потому что 4 октября 1957-го первый спутник Земли наш же все-таки сел на Луну-то! Какое они имеют право присваивать нашу советскую, российскую Луну присваивать?

- Правильно мыслишь!

- И вот как быть?

- А вот есть вариант. И сегодня мы его, Саш, уже используем - причем довольно успешно

- И до меня дошли такие волны, что вы контрмеры какие-то, контраргументы против присвоения нашей советской собственности Трампом выработали. Это правда?

- Конечно! В минувшее воскресенье у нас был день Крестовоздвижения, большой православный праздник. И мы решили его провести как праздник крещения Луны. Как в свое время была крещена Русь и Россия стала православной, вот также мы решили крестить Луну, сделать ее православной и соединить с Россией.

Фото: Предоставлено "КП".

-… И где же это все происходило?

- В открытых российских пространствах, в полях, под чудесным осенним солнцем, около священного Изборского холма.

Этот такой холм громадный, который сложен из валунов, из колоссальных камней, метеоритов. И вот на них сооружено величественное распятие из сибирской лиственницы.

И, кстати, холм этот - он как раз на том самом месте, которое на секретных картах наших огромных бомбардировщиков (а они называются «Белые лебеди».) И вот на этих картах это место значится как начало земли русской.

- Вот интересно…

- Здесь во времена оны пробил какой-то огромный фонтан, огромный ключ, и оттуда хлынула на Русь великая - загадочная! - космическая энергия. И положила начало земли русской.

- Это сказка для взрослых, что ли, Александр Андреевич?

- Нет, Саша, не сказка, а настоящая быль! Потому что эта энергия перелетела в Херсонес. А там земля русская стала православной, там произошло крещение земли русской.

И этот наш холм с огромным распятием и крест в Херсонесе - они кресты-побратимы. И у этого Изборского холма состоялось удивительное действо. Когда сюда приехал мой друг Хирург, который является вождем, президентом, верховным витией русских байкеров.

Александр Залдостанов (Хирург) и Александр Проханов

- Я бы сказал, он - предводитель байкеров.

- Да, предводитель, духовный отец байкеров, он байкер байкеров. Его обожают, байкеры ловят каждое его слово.

Туда, к этому холму, сегодня съехалась тысяча байкеров. Саша, это была грохочущая армада. Это были псковские байкеры. Это были московские байкеры. Это были петербургские байкеры. Это были байкеры из Иркутска, которые примчались своим ходом. Это были байкеры из Калининграда.

И вот они все собрались, и все наше русское поле покрылось этими грохочущими моторами. Они все были - в своих облачениях, и были похожи на рыцарей! А на головах у них - шлемы, а на груди у каждого - как бронежилеты - их доспехи.

И вот тут состоялось потрясающее явление - крещения Луны.

- Луны?

- Да, Саша! Они, эти байкеры, обнаружили в лесах, в чащобах соседнего Новгорода вещий камень. Камень, который зовется Щеглец. На этом камне в первое тысячелетие нашей эры, прошлой эры, минувшей эры, древние камнетесы нанесли изображения.

- А что изображено?

- Солярный круг, чертежи, схемы, отпечатки людских ладоней, оттиски медвежьих стоп. Этот камень упал с неба. Это лунный камень.

- Давно?

- Он, Саша, упал очень давно.

- И как давно?

- Он приземлился за несколько тысячелетий до нашей эры. Это было послание небес на эту землю, которая потом стала Россией.

А то, что на нем - на этом камне - начертано, это чертеж, по которому должно было строиться дальнейшее православное русское государство.

Вокруг этого лунного камня наши древние пращуры водили хороводы, песнопения и ждали пришествия божественного креста на русскую землю.

От этого камня мои друзья байкеры проложили тропу сквозь чащобы, сквозь бурные реки, сквозь водопады, сквозь медвежьи стоянки и лежбища медвежьи.

И они добрались до этого камня Щеглеца и взяли прямо у подножия этого камня другой, меньший валун, но тоже лунный. И привезли его сюда, к Изборскому холму, чтобы вложить этот камень в основание креста.

Фото: Предоставлено "КП".

- А он тоже с Луны упал, что ли, да?

- Он абсолютный лунный. Он цвета Луны, он млечный, он белый, он теплый, как молоко.

Он пахнет парным молоком и на вкус такой же.

- Ого!

- Лунный камень. Он в ночи светится. Этот камень сюда привезли. И его положили к основанию этого холма. И сюда пришли священники, пришли батюшки.

- Серьезно?

- Батюшки - тоже байкеры. Один батюшка – байкер из одного вятского прихода, а другой – байкер является иеромонахом.

И они также приехали, у них были облачения, рясы, сделанные из кожи, как мундир.

И еще сюда пришел местный батюшка - наш, Изборский.

И этот камень освятили. Его обрызгали святой водой, над ним прочитали молебные слова.

И могучие байкеры этот камень внесли в подножие этого холма.

И тут началось это удивительное действо Хирурга, потрясающая хирургия.

- Даже так?

- Началось фантасмагорическое какое-то священнодействие, которому нет равных, которое является ультрасовременным искусством, современным авангардом. Грохотала тяжелая музыка, heavy metal. Одновременно звенели дивные рояли, исполнявшие симфонии Скрябина…

Одновременно над всем этим крутились акробаты, делали какие-то фантастические трюки в небесах, ходили по канату, рисковали жизнью, работали без страховки. Это воплощалась мечта Мейерхольда о театре жеста, театре пластики. А потом был крестный ход, который прямо вокруг этого великого холма и совершали.

Фото: Предоставлено "КП".

- И все прямо в этот день!

- Прямо!

Здесь же, у холма, на холме была прочитана первая часть моей поэмы «Ангел Новоросс».

- Она звучала и у нас - на Радио «Комсомольская правда».

- Потому что тут присутствовали участники СВО, только что вернувшиеся с войны, некоторые еще с ранениями. Здесь присутствовали вдовы СВО. Это было торжество, оно и славило, и поминало.

Я произнес там проповедь с этого амвона, перед этим камнем. И все это бросалось, все это обнималось, все это целовалось. Здесь было несколько тысяч людей и, наверное, около тысячи моторов этих багеров. И я вернулся такой счастливый, усталый. И говорю с тобой. И говорю, Саша: ты по натуре своей…

- Мечтатель.

- Ты «ночной волк».

- А Проханов-Лунный - сказочник!

- Нет! Мы освятили не только лунный камень, но и саму Луну. Сейчас полнолуние, и она светит - восхитительная, серебряная, белая, как блюдо. И на этой Луне уже написано «Россия».

- Супер!

* * *

- Александр Андреевич, я обратил внимание - в этой вашей изборской акции участвовал и наш «Луноход»!

- Да, он вернулся к нам - сквозь десятилетия.

- А вот как теперь Трамп отреагирует на то, что Проханов с Хирургом отняли у него Луну, она теперь наша, она советская, она российская?

- А как? Ему придется с этим смириться. Это и есть дух Анкориджа.

- Да! Правильно! Надо, чтобы дух Анкориджа сопровождался только добром! Александр Андреевич. Ладно? Хорошо?

- Именно так! Все, Саша, идем дальше…