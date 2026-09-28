Владимир Зеленский. Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen, www.imago-images.de, Global Look Press

У нынешней верхушки украинской власти аппетиты просто безразмерные. Каждое новое финансовое вливание в украинский оборонный бюджет для продолжения конфликта с Россией вызывает у команды нынешнего украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского только одно желание – попросить еще денег и вооружений, причем, как можно больше.

В последние недели сам «просроченный» неоднократно поднимал вопрос о необходимости выделения ему еще дополнительно 27 млрд. долларов США, поскольку, дескать, в оборонном бюджете Киева образовалась дыра примерно такого размера. В Европе сильно удивились и потребовали сначала разобраться, куда и как были израсходованы ранее выделенные средства. То есть запрошенных денег Зеленскому пока что не дали. Один из аргументов скептиков свелся к тому, что такие средства есть только в выделенном кредите на следующий год, и если выдать эти деньги сейчас, то в бюджете будущего года образуется дыра, которую неизвестно чем придется закрывать уже через несколько месяцев.

Но тем временем выяснилось, что дыра в оборонном бюджете следующего года так или иначе все равно будет. Первый замминистра финансов Украины Роман Ермоличев сообщил сегодня, что Минобороны Незалежной оценивает рост расходов на оборону в 2027 году до $175 млрд. по сравнению со 155 млрд. долларов в нынешнем 2026 году. При этом, вот какая незадача, в правительственном проекте государственного бюджета на следующий год пока заложены всего 100 миллиардов долларов США.

При этом, стоит учесть, что в ста миллиардах долларов, которые якобы обеспечены на следующий год, уже заложены 30 миллиардов евро на оборону выделенного ЕС кредита (из 45 млрд. евро кредита на будущий год).

Поразительные цифры. Особенно, если учесть, что еще не так давно один день конфликта оценивался самой украинской стороной примерно в 190 миллионов долларов США. В этом году цена конфликта выросла, по признанию Киева до 300 миллионов долларов в день, а на 2027-й Минобороны Украины заложило теперь уже ежедневную стоимость продолжения военных действий почти в 500 миллионов долларов. А где их брать? Кроме Европы, никаких других источников средств больше не осталось.

Рост запросов украинского Минобороны Ермоличев объяснил тем, что при планировании расходов на оборону в проекте госбюджета на 2027 год Минфин существенно изменил подходы по сравнению с предыдущими годами, когда в самом начале они закладывались ниже потребностей. Что же касается нынешнего дефицита в 27 млрд. долларов США, то на днях премьер-министр Сергей Корецкий и Минфин заявили, что $7 млрд., или около 300 млрд. гривне из этой суммы, найдены за счет внутренних ресурсов, в частности Резервного фонда Минфина, и теперь от Европы требуют на покрытие дефицита только 20 миллиардов. Причем, только от Европы, потому что других источников получения денег у Зеленского и его команды не осталось.

Таким образом, конфликт Украины с Европой вздорожал. И настолько резко, что Европе остается только стоять в недоумении и, вне зависимости от итогов украинского попрошайничества, «обтекать». Какое бы решение не приняли в ЕС, оно ничего не изменит (кроме уровня благосостояния и наполненности кошельков членов команды Зеленского), но запрошенные Киевом финансовые средства могут окончательно похоронить социальные программы в ряде стран Евросоюза и сломать хребет проводимой их правительствами политике.

Если в Брюсселе не смогут остановить Зеленского, то сам он не остановится, пока не разорит всю Европу.

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