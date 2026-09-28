Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр Фото: REUTERS.

В Венгрии - громкие события. Парламент лишил депутатской неприкосновенности премьер-министра и лидера правящей партии «Тиса» Петера Мадьяра, обвиненного прокуратурой в краже личного имущества. Но не подумайте, что сей лихой сюжет знаменует собой начало политического кризиса в стране. Ведь снятия с себя парламентского иммунитета и проведения тщательного расследования в связи с прокурорским обвинением потребовал сам Мадьяр.

Инцидент с ним случился еще в 2024 году, после того как политик со скандалом порвал с партией тогдашнего главы правительства Виктора Орбана и примкнул к оппозиции, фактически став ее лидером. Во время посещения одного из ночных клубов в Будапеште Мадьяр повздорил с другим посетителем, который демонстративно снимал его на мобильник. В ходе ссоры Петер выхватил телефон из рук оппонента, вышел на набережную и выбросил «трофей» в Дунай. Потерпевший обратился в полицию, и бытовой вроде бы инцидент быстро приобрел политический окрас. Дело было взято на контроль следственными органами, водолазы отыскали гаджет на речном дне и торжественно вернули владельцу (в исправном, кстати, состоянии!). Однако уголовное дело тогда возбудить не смогли, поскольку Мадьяр был депутатом Европарламента, что освобождало его от преследования.

И вот теперь прокуратура вдруг вернулась к старому обвинению. Но только Мадьяр уже стал премьер-министром и, вот закавыка, снова обладал неприкосновенностью, как депутат Государственного собрания. И тут премьер сделал широкий пиар-жест и сам попросил законодателей снять с него иммунитет. Что те легко и сделали - у партии «Тиса» в парламенте конституционное большинство.

Петер Мадьяр во время предвыборной кампании, 2024 г Фото: EASTNEWS/AFP.

«Моя совесть чиста. Я с радостью и гордостью готов предстать перед властями, поскольку это позволит мне привлечь внимание к ответственности прокуратуры за многолетнее поддержание системы мафиозного государства», – кинул камень Мадьяр в прежнее правительство Орбана. А по поводу случая в ночном клубе высказался так: «Сегодня я поступил бы точно так же. Я бы снова попытался помешать провокатору, нанятому властями, донимать молодых людей в общественном месте».

По его мнению, в надзорном ведомстве сохраняются сторонники Виктора Орбана, пытающиеся очернить нового премьера и партию «Тиса». В последнее время Мадьяру пришлось на себе испытать неприязненное отношение части венгров: сначала ему плеснули в лицо вином, а потом забросали яйцами.

Эти инциденты наверняка связаны с масштабным демонтажем прежней системы госуправления, которую проводит новый кабинет. В стране практически идет «охота на ведьм». Создается новая структура, объединяющая полномочия прокуроров, полиции и финансовых следователей, которая займется преследованием орбановских чиновников, возможно причастных к коррупции. А против экс-главы МИД Венгрии Петера Сийярто власти инициировали расследование о его «неподобающих контактах с Россией».

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