Во время траурных мероприятий в Бабьем Яру, 2006 год. Фото: EASTNEWS/AFP.

29 и 30 сентября в Бабьем Яру под Киевом зондеркоманда СД вместе с полицаями расстреляла более 33 тысяч еврейских женщин, стариков и детей, а накануне здесь же убили несколько сот советских военнопленных. Потом в этих оврагах уничтожали людей еще два года, нередко закапывая живьем.

Научный сотрудник Института Всеобщей истории РАН, кандидат исторических наук, специалист по Великой Отечественной войне Ксения Сак ответила на вопросы KP.RU.

Научный сотрудник Института Всеобщей истории РАН, кандидат исторических наук, специалист по Великой Отечественной войне Ксения Сак Фото: Личный архив.

ПОЧЕМУ НЕМЦЫ СПЕШИЛИ?

- Когда гитлеровцы захватили Киев, они сразу предполагали уничтожение его еврейского населения, понимали масштабы?

- По мнению Исследовательского центра Яд ва-Шем, к моменту оккупации Киева, 19 сентября 1941 года, евреи составляли 15-20% от оставшегося в городе населения. До войны их было 234 тысячи – около четверти тогдашнего населения украинской столицы. К началу войны около 50-60 тысяч оставалось. Три четверти эвакуировались. Многих мужчин призвали в Красную Армию.

- Немцам нужен был повод к «акции устрашения» - или они уже и без этого обходились?

- Формальный повод - серия взрывов в Киеве 24 сентября. Считается, что именно после этого немецкий комендант города Курт Эберхард потребовал расстрелять евреев - в качестве возмездия.

- У фашистов опыт массовых акций уничтожения был?

- Успели накопить. В частности, в Каменец-Подольске, Белой Церкви и Житомире. Распоряжение Эберхарда было одобрено генерал-фельдмаршалом Вальтером фон Эйхенау, командующим 6-й армии.

- Немецкая армия и СС были едины?

- Конечно. Но долго бытовал миф о «чистоте» вермахта. Который, якобы, не выполнял карательные функции - как это делали части СС и СД. И вот 26-27 сентября прошли совещания, где участвовали Фридрих Еккельн, руководитель СС полиции группы «Россия-Юг», шеф Айнзацгруппы «С» Отто Раш, начальник команды 4А Пауль Блобель. На тех совещаниях и установили, что Блобель станет основным исполнителем. В помощь ему передавали два немецких полицейских батальона - 45-й и 303-й.

Киев, октябрь 1941 года. Трупы на бульваре Шевченко. Фото: history.kby.kiev.ua

КАК СОБИРАЛИ ЖЕРТВ?

- Как тысячи киевских евреев оказались в Бабьем Яру?

- Немцы оперативно напечатали текст объявления. Это сделала одна из рот «Ост Фронта», которая отвечала за пропаганду. А расклеивали две тысячи листовок украинские полицейские. В тексте приказа не было подписи. Что нетипично. Обычно стояла либо подпись главы комендатуры, либо бургомистерства. А тут – анонимный. И сразу после расстрела, 2 октября, в Киев прилетал Гиммлер - и Еккельн перед ним отчитывался о проведении акции.

Приказ об уничтожении киевских евреев стал коллективным решением немцев.

- Какова роль украинских националистов в этой акции?

- Сообщалось об Андрее Орлике, который возглавлял украинскую охранную полицию - она формировалась в те дни в Киеве. Писали о его приказе №5, по которому дворники и управдомы должны были вычислять проживающих в их домах евреев, коммунистов и сотрудников НКВД. Задерживать их и передавать в полицию. Но мы мало что знаем и про этого Орлика, и про этот приказ. Об этом упоминает известный специалист Павел Полян, но я этого приказа не видела, и мне кажется, что идея, что какой-то Орлик мог санкционировать такую масштабную акцию – за гранью его полномочий и возможностей.

- К месту казни пришло более 30 тысяч человек, и не только евреев – немцы такого наплыва не ожидали?

- Немцы на 5-6 тысяч рассчитывали. И думали за день с ними покончить. С чем связано такое расхождение в оценках - не очень понятно.

- Почему выбрали именно это место?

- Есть одно мнение: первые коллаборационисты нашептали немцам об этом месте. Есть второе мнение: выбрали Бабий Яр сами немцы, мол, некоторые их части заходили в Киев со стороны Бабьего Яра, видели эти овраги, и тогда же посчитали, что это удобное место для расстрелов. Косвенное подтверждение, что это немцы выбирали место казней, а не местные украинцы подсказали, - то, что в объявлении о сборе евреев была ошибка в названии улицы. В приказе написали «Доктериевская», а не Дегтяревская. То есть тот, кто писал, либо неважно знал русский, либо плохо знал топонимику Киева.

Военнопленные засыпают землей дно Бабьего Яра, в охране - эсэсовцы. Кадр из трофейной фотопленки. Фото: history.kby.kiev.ua

КТО ОХРАНЯЛ, КТО УБИВАЛ?

- Расстреливали в Бабьем Яру немцы из СД, из зондеркоманда 4а, а украинцы - охраняли?

- Повторюсь - зондеркоманда 4а СД была усилены 45-м и 303-м полицейскими батальонами. Писали о присутствии в Бабьем Яру украинских боевиков «Буковинского куреня» с Петром Войновским во главе. Но они только 4 ноября 1941 прибыли в Киев.

- Но там были другие националисты?

- Были. В 20 числах сентября в Киев из Житомира прибыли 18 человек передовой команды националистов, во главе с Богданом Коником. 23 сентября казачья сотня Иван Кедюлича. В это же время на улицах Киева свои местные появлялись, с повязками ОУН. 29 сентября в подчинение комендатуры была передана украинская сотня капитана Дидике. И 29 сентября в Киев из Житомира приехало еще 200 полицаев. В целом, их было нескольких сот – достаточно и без «Буковинского куреня».

Бабий Яр. Эсэсовцы роются в вещах расстрелянных евреев. Фото: history.kby.kiev.ua

- Украинские националисты участвовали в казнях?

- Некоторые из тех полицаев были допрошены после освобождения Киева. И все они, конечно, говорили, что непосредственного участия не принимали. И даже не стояли в оцеплении, а, якобы, только занимались транспортировкой вещей.

Женщины и дети у ограды стадиона «Зенит» в Киеве. Порядок поддерживают украинские полицаи из бывших военнопленных. Фото: history.kby.kiev.ua

- Но это не так?

- Свидетели говорили иначе. Например, спасшаяся Дина Проничева, актриса — она рассказывала, что сама была свидетелем, что украинцы потом ходили по трупам, по еще живым телам - и пристреливали раненных. И были украинские полицейские, которые ходили в те дни по городу, вылавливали оставшихся евреев, которые не явились на сборный пункт, арестовывали, приводили в участки, и зачастую сами учиняли расправы.

Фрагмент памятника в Бабьем Яру, установленного в 1976 году. Фото: Игорь Костин / РИА Новости

КОГО УНИЧТОЖАЛИ?

- Верно ли, что первый массовый расстрел в Бабьем Яру случился не 29, а раньше?

- 27 сентября в Бабьем Яру немцы расстреляли тех, кто были связан с Красной Армией - военнопленных, в том числе, комиссаров. Несколько расстрелов было 27 и 28 сентября. Это дало немцам возможность «пристрелять точки» для пулеметов.

- Убивали и больных?

- В отношении пациентов психиатрической больницы им. Павлова с 14 октября начались расстрелы. 14 октября 1941 айнзацкоманда 5 этим занималась. Потом было еще несколько актов уничтожения душевнобольных. В январе, в марте и в октябре 1942-го — с использованием душегубок на колесах. Было 1500 пациентов к началу оккупации - и более тысячи уничтожили.

- Кто попал, кроме евреев и душевнобольных, в число жертв Бабьего Яра?

- Писали и про цыган, но это вопрос дискуссионный. Были живые свидетели, которые рассказывали членам Чрезвычайной Госкомиссии в 1940-е: мы жили недалеко от Бабьего Яра, видели машины, которые двигались в ту сторону, в том числе, и цыганский табор - и слышали звуки расстрелов. Но они находились в нескольких сотнях метров от места казней и, например, где именно была выгрузка тел из душегубок - они не могли сказать. Но точно известно, что там убиты тысячи военнопленных - в том числе, на территории Сырецкого лагеря, который примыкал к Яру.

Фрагмент мемориального комплекса "Бабий Яр" на месте массовых расстрелов. Фото ИТАР-ТАСС

СКОЛЬКО ТАМ УБИЛИ?

- Известно количество жертв Бабьего Яра?

- Есть признанная цифра из немецких документов - 33 771 еврей, убитые 29 и 30 сентября — это без учета детей до трех лет. А семьи были многодетными, таких малышей могло быть много, если только их не эвакуировали без родителей, но этого мы не знаем. Доподлинно известно, что в этом месте, где уничтожили евреев, расстреляли и более трехсот военнопленных из Сырецкого лагеря, которых летом 1943-го немцы пригнали для уничтожения следов прежних казней.

- Так сколько всего?

- Самые «умеренные» историки говорят: в Киеве за время оккупации погибло около 60 тысяч мирных граждан. 10 тысяч умерло от голода, 10 тысяч неевреев и 40 тысяч евреев были уничтожены оккупантами. В акте ЧГК обобщающем речь шла о 70 тысячах погибших «советских граждан». Но Киев стал и местом уничтожения наших военнопленных – убили их десятки тысяч. Если включать военнопленных, можно насчитать и более ста тысяч – с учетом Дарницкого шталага. Специалист по советским евреям Альтман говорил про 150 тысяч евреев, убитых в этой районе в это время.

Мемориальный комплекс "Бабий Яр" в Киеве. Фото: Andreas Stein, DPA/TASS

ФИГУРА УМОЛЧАНИЯ

- Почему в СССР о Бабьем Яре громко не говорили, и памятника там долго не было?

- Первые сообщения от трагедии в Бабьем Яру появились в конце 1941-го. По Московскому радио передали — и там говорилось именно о погибших евреях. Потом в «Известиях» напечатали об убитых немцами «советских гражданах». Когда Киев освободили — у советских журналистов публикации были разные, и о евреях, и о советских гражданах. Краеугольным камнем стало сообщение ЧГК. Оно было опубликовано 29 февраля 1944-го в «Известиях» - о разрушениях и зверствах, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в Киеве в отношении советских граждан еврейской национальности. Сообщение отправили в отдел в агитации и пропаганды ВКП(б). И там «евреев вычеркнули», оставив только «советских граждан». Так и пошло наверх, так и осталось.

Раскопки могил в Бабьем Яру, 1943 год. Фото: history.kby.kiev.ua

- Хрущев тему замалчивал?

- Он, как 1-й секретарь ЦК Компартии Украины, когда говорил о жертвах немецких оккупантов, евреев в своих речах не упоминал, только советские граждане. Была установка на интернационализм. А дальше были компании по борьбе с космополитизмом. А затем советское руководство занижало масштабы потерь мирного населения — и было не с руки говорить про большие жертвы среди киевских евреев.

- В казнях которых принимали участие киевляне-украинцы, а также житомирцы и прочие волынцы...?

- В СССР не афишировали роль коллаборантов, карательные акции, связанные с национализмом, в том числе, украинским. И суды над коллаборантами шли в закрытом режиме. В публичном пространстве тему старались не раздувать. И люди, пережившие оккупацию, о своем горьком опыте старались лишний раз не рассказывать...

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