Отставка Вучича с поста президента Сербии оказалась подготовкой к большой рокировке

Отставка Вучича с поста президента была хорошо рассчитана Фото: REUTERS.

В минувшее воскресенье президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации объявил, что уходит в отставку. Политик признал, что порой допускал ошибки, но при этом «работал усердно».

Второй пятилетний срок Вучича подойдет к концу в мае будущего года, и он загодя решил застолбить за собой кресло премьер-министра страны: причиной отставки сербский лидер назвал желание участвовать в назначенных на 25 октября внеочередных парламентских выборах.

Сербия - парламентская республика, но фактически всем курсом страны рулил Александр Вучич, премьеры находились от него в политической зависимости.

По мнению экспертов, перед нами – продуманный ход опытного политика.

«Александр Вучич внимательно следит за своим рейтингом с тем расчетом, чтобы вступить в гонку за премьерское кресло в самый выгодный для себя момент (в начале сентября сербский президент объявил о роспуске парламента по предложению правительства и назначил внеочередные парламентские выборы - Ред.). - сказала в интервью KP.RU руководитель Центра по изучению балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова. – Сейчас шансы у его коалиции «Александр Вучич – Объединенная Сербия» (АВОС) отличные».

Вучич уже много лет возглавляет Сербскую прогрессивную партию, рейтинг которой составляет 46-47%. Сложившаяся вокруг президента коалиция, скорее всего, получит абсолютное большинство в парламенте. Это гарантирует Вучичу премьерское кресло.

Александр Вучич внимательно следит за своим рейтингом с тем расчетом, чтобы вступить в гонку за премьерское кресло в самый выгодный для себя момент Фото: REUTERS.

«ВСЕ ПРАВИЛЬНО РАССЧИТАЛ»

«Вучич все правильно рассчитал, - объясняет Елена Гуськова. – Народ привык связывать принимаемые решения именно с его именем, но по конституции у премьера полномочий чуть ли не больше, чем у президента. Нет сомнений, что, сев в премьерское кресло, Вучич реализует весь властный потенциал этой должности, оставшись главным лицом в стране».

На президентском посту Вучича временно заменяет Ана Брнабич, его верная соратница, проработавшая премьером семь лет. С её стороны он может не опасаться подвоха – все долгие месяцы, пока в стране продолжается враждебное Вучичу студенческое протестное движение, Брнабич ни разу не изменила патрону, обвиняя протестующих в опасном насилии и связях с «иностранными силами, враждебными Сербии».

Что же касается «Студенческого списка», который планируют выдвинуть на выборах оппозиционные силы, то его шансы оцениваются относительно невысоко.

Ана Брнабич - верная соратница Вучича, проработавшая премьером семь лет. Фото: REUTERS.

СЕРБСКИЙ КОМПРОМИСС

«Люди понимают, что одно дело – ходить по улицам с протестными плакатами, и совсем другое – управлять страной, - объясняет Гуськова. – Поэтому за оппозиционный список проголосует не так много избирателей. Причем стоит отметить – в оппозиции звучат самые разные голоса, есть среди них и пророссийские, есть и те, что обвиняют Вучича в излишних уступках Евросоюзу. Часто эта критика оправдана: например, сегодня Косово лишь на бумаге сохраняет связи с Сербией, по сути, Вучич примирился с независимостью этого населенного албанцами края – как этого и требовал в свое время поддержавший его на пути к власти Евросоюз».

Но большинство сербов склонны поддержать партию Вучича на выборах потому, что выступают за компромисс в отношениях с Евросоюзом. Сербы помнят и о том, что Вучич входил в руководство страны при свергнутом под давлением Запада президенте Милошевиче. Но впоследствии, «отколовшись» от Радикальной партии вынужденного отправиться на суд в Гаагу Воислава Шешеля, сумел договориться с США и Евросоюзом о том, что давление на Сербию будет ослаблено. Сербы оценили это и с 2012 года неизменно оказывали Вучичу электоральную поддержку.

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