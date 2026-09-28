Кая Каллас и многие ее европейские единомышленники продолжают свято верить, что деньгами можно решить любую проблему Фото: REUTERS.

Министры обороны стран ЕС не смогли сегодня договориться о передаче Киеву ракет Patriot из собственных запасов. Как заявила Кая Каллас, инициировавшая встречу, «никаких новых решений не принято». По словам главы евродипломатии, единственный оставшийся у ЕС вариант – убедить отдельные страны передать оставшиеся запасы ВСУ. Чтобы потом в приоритетном порядке получить новые поставки, оплаченные из фонда военного финансирования Украины на 90 миллиардов евро.

Кая Каллас и многие ее европейские единомышленники продолжают свято верить, что деньгами можно решить любую проблему. Подход, мягко говоря, не самый дальновидный: «Давайте сегодня отдадим Украине все ракеты, а завтра заплатим денег и купим себе новые». Абсолютно не учитывается тот факт, что производитель ЗУР – США – физически не способен сегодня отгрузить необходимое количество всем желающим.

В Европе никак не могут договориться о передаче Киеву ракет Patriot Фото: REUTERS.

Сегодня Вашингтон способен производить около 600 зенитных ракет в год. В планах – увеличение объемов, но это дело небыстрое. Пока же в приоритетах у американцев – восполнение собственных запасов, изрядно прохудившихся в ходе операции «Эпическая ярость» против Ирана. Вторым в очереди стоит Израиль. Следом за ним переминаются с ноги на ногу монархии Персидского залива. Такими темпами до Европы и Украины дело дойдет еще очень нескоро.

С таким же успехом Кая Каллас может заряжать пусковые установки украинских «Патриотов» толстыми пачками евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ загнали в два котла и начали громить: Военкор Коц рассказал о ситуации на фронте, проехав от Донецка до Токмака