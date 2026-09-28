В Киеве сходят с ума от последних точечных ударов: почему Россия стала уничтожать украинские дата-центры

Наши удары прямо сейчас создают для Украины массу неудобств Фото: REUTERS.

Россия начала наносить систематические удары по украинским дата-центрам, были поражены несколько центров обработки данных в Киеве и прилегающих территориях, на болотах стоит вой.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с главой аналитического бюро СОНАР-2050 Иваном Лизаном.

СКОЛЬКО ВЫБИЛИ?

- К чему ведут удары по украинским дата-центрам?

- Мы их уже выбили около десятка.

- Мы знаем, сколько их?

- Оценки разнятся. Я видел одну оценку - 66 дата-центров по всей Украине. Другая оценка - около 34 штук. Большая часть этих объектов сосредоточена в Киеве.

- Это логично.

- Да, где больше всего потребителей, там больше всего дата-центров. Там же больше всего складов ретейла и распредцентров, которые мы тоже выжигаем с середины лета. Хотя раньше их не трогали. Были единичные прилеты по «Эпицентрам», по терминалам «Новой почты».

ПОЧЕМУ ДАТА-ЦЕНТРЫ?

- Почему именно сейчас по дата-центрам взялись бить?

- Во-первых, сняли с себя такое самоограничение. Во-вторых, деградировала ПВО над Киевом. В-третьих, у нас стало больше относительно недорогих средств поражения, которые ВСУ сбить сложнее. И похоже, что ранее табуны наших «Гераней-2» они сбивали своими мобильными огневыми группами, а с реактивными дронами «Герань-4» им совладать сложнее.

- Но разве ВСУ к атакам по дата-центрам не готовились?

- В Киеве еще в феврале 2022 года приняли закон, запрещавший хранение персональных данных граждан Украины за пределами страны. Но уже 12 марта 2022 года они его смягчили. И разрешили эти данные хранить на зарубежных серверах - если они зашифрованы. За первые полгода за границу переехали сервисы более, чем 60 органов госвласти, включая Нацбанк.

Россия начала наносить систематические удары по украинским дата-центрам Фото: REUTERS.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКАЮТ?

- Этими ударами по дата-центрам мы госсервисы не положим?

- Не нужно особо на это рассчитывать. Но мы создадим им массу проблем.

- Каких?

- На крупный корпоративный сегмент, например, «ПриватБанк», ограничения по хранению данных не распространяются. Они могли хранить данные у зарубежных поставщиков, так называемых гиперскейлеров - Amazon, Google. Microsoft. Они там их и хранят. И тот же «ПриватБанк» честно признается, что он туда данные перевез.

- А малый и средний бизнес?

- Скорее всего, свои данные они хранили в украинских дата-центрах. Это было дешевле, проще, и задержка была меньше. Многие телеканалы пользовались украинскими дата-центрами - потому на днях некоторые из них вывалились из эфира. Рано или поздно они в эфир вернутся, будут арендовать мощности у европейцев. Но это будет дороже. Вырастет задержка. Возможно, часть сервисов упадет. Их придется поднимать ручками, с помощью IT-шников.

В Киеве сходят с ума от последних точечных ударов Фото: REUTERS.

ЧТО С ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ?

- Полностью цифровую инфраструктуру мы им выбить не сможем?

- Все зависит от того, как долго и упорно мы будем эти дата-центры выжигать. Давайте исходить из консервативной оценки.

- Давайте.

- Из 30 с небольшим объектов 25-27 расположены в Киеве. Минус 10 уже есть. Количество целей счетное. При желании их выбьют. Но критически важная инфраструктура, наверное, останется.

- Что должно иметь наибольший приоритет?

- Во-первых, связь. Все, что связано с передачей данных, с управлением Starlink. Там в любом случае должен быть наземный ЦОДовский компонент. Он обслуживает если не саму передачу данных, то различные сервисы, с помощью которых этими дронами управляют. Второй момент - сотовая связь. У любой сотовой сети есть ядро. Это тот самый дата-центр, где находится система биллинга.

- Она что определяет?

- Кто кому звонил, по какому тарифному плану. И сколько за этот звонок нужно списать денег, минут или еще каких-то условных единиц. Вчера, например, снова прилетело по дата-центру «Киевстар». Прилетало и по дата-центру Vodafon. Наша армия будет испытывать эту инфраструктуру на прочность.

ЗАПАСНЫЕ КАНАЛЫ

- У украинских интернет-провайдеров проблемы возникли?

- Да, но пока это не самые крупные провайдеры. А если получится забодать кого-то из крупного, из того же «Киевстара», это уже будет интересный прецедент.

- Но какой-то канал связи с миром у них останется?

- Если смотреть примерную карту, как проложены волоконно-оптические линии связи, то все равно часть ВОЛС идут в обход Киева. В этом деле им Евросоюз помогал.

- Как помогал?

- Они прокладывали в 2022 году резервные линии связи. И хорошо, что мы за это дело взялись. С этого года эта системность есть. Она проявляется в блокаде портов, в уничтожении складов распредцентров. И в этом деле ее тоже, скорее всего, проявят.

- А почему полностью положить не получится?

- Интернет проектировали с расчетом на масштабные боевые конфликты. Большое количество линий связей, разных обходов, масса точек пропуска трафика на границе между Украиной и ЕС. Для того, чтобы его уничтожить, наверное, надо обесточить просто все и вся. Либо все эти точки трафика физически перерубить.

- Удары, которые мы уже нанесли и продолжаем наносить, нам что дают?

- Они прямо сейчас создают для Украины массу неудобств. Исчезают телеканалы из эфирной сетки. Возникают проблемы с доступом к интернету. Часть сервисов корпоративных и бизнеса прекратят свое существование - если, например, все хранилось в пределах одного дата-центра, а он полностью уничтожен. У бизнеса резко вырастут издержки на поддержание жизнеспособности всей этой цифровой инфраструктуры. Надо поднимать эти системы в условиях, когда нет кадров, и особо денег на это тоже нет. Это в логике борьбы на истощение. Например, металлургию забодать легче - там до десятка объектов, и металлургия уже коллапсировала. А ретейл и дата-центры побить сложнее, потому что объектов значительно больше. Но все достижимо...