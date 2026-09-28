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Политика28 сентября 2026 13:50

Эвакуировала раненых, управляла БПЛА и командовала ротой: как простая русская женщина бросила IT-сферу и пошла защищать Родинуфото

Светлана Омельченко рассказала про спасение раненных бойцов СВО
Екатерина БАРАНОВА
Светлана, ставшая Легендой. Фото из личного архива Светланы Омельченко

Светлана, ставшая Легендой. Фото из личного архива Светланы Омельченко

До начала СВО Светлана Омельченко жила обычной семейной жизнью в Ярославле, воспитывала дочь Дашу. У нее была неплохая работа в IT-сфере, муж Антон складывал печи, камины - любил дарить людям тепло. Супруги строили дачу, думали о втором ребенке.

Светлана была активной спортсменкой: участвовала в веломарафонах, бегала кроссы, носилась на сноуборде. Но даже и представить не могла, что ее отменная физическая форма может помочь ей в военном деле - с армией ее никогда ничего не связывало. А Антон, хоть и вырос в семье кадрового офицера, но не служил даже срочную из-за проблем со здоровьем. Сильно переживал, что не смог продолжить отцовскую традицию.

Когда началась спецоперация, супруги по мере сил помогали фронту, участвуя в сборах гуманитарной помощи. Переломным стал момент, когда вглубь России полетели первые украинские дроны. Света решила: нет, помогать из тыла - мало, надо самой быть там, на передовой. Но рассказать о своих мыслях мужу не решалась. А когда все-таки такой разговор состоялся, Антон сказал: «Поедем вместе!»

С дочерью, которой уже исполнилось 16, родители часто обсуждали новости об СВО. Даша была настроена патриотично, однако не сразу поняла, зачем им, гражданским людям, идти на фронт, особенно - маме. Но аргумент был найден: если удастся спасти хоть одного человека, это уже будет не зря. И тогда дочь сказала родителям: «Я буду вами гордиться». Эти слова стали благословением для них. Светлана спасла не одну, а десятки жизней.

СЕРДЦЕ ЗВАЛО НА ФРОНТ…

– Светлана, в 2023-м, когда вы пошли в военкомат, вас сразу взяли?

– Нет, отказали: в Ярославле действовал указ губернатора не отправлять женщин на фронт, можно было идти только в прифронтовой госпиталь. Но медицинского образования у меня нет. Я искала разные варианты: чувствовала, что я должна быть там, сердце звало.

У нас все же получилось сделать отношение в медбат. А в распределительной части получили второе отношение в мотострелковую роту. Попали на херсонское направление. Мы с мужем работали в одном расчете, «летали» на БПЛА.

– Управлять беспилотниками быстро научились?

- Совершенно случайно за несколько дней до нашего отъезда из Ярославля я увидела объявление в соцсетях: «Группа в Ярославле производит набор на обучение БПЛА». Мы поехали туда. Три дня активно учились. Естественно, ничего не получалось, ведь раньше я даже в компьютерные игры не играла. Поднимала дрон на симуляторах, а скорость до 150 км/час, - и о первое же препятствие его «била». За три дня научиться практически невозможно: люди месяцами это осваивают.

Потом, уже на учебном полигоне, мы с мужем купили дрон со сбросом. И пробовали учиться на нем: один управляет, другой на карте корректирует. Потом менялись. Сбросы делали на условную цель. Так первые навыки получили.

На учебном полигоне. Фото из личного архива Светланы Омельченко

На учебном полигоне. Фото из личного архива Светланы Омельченко

ВИЗИТ «БАБЫ-ЯГИ»

– После полигона вы сразу попали в огонь?

– Подполковник спросил: «Компьютер знаешь?». Я сказала, что в ИТ-сфере работала – «В штабе останешься, будешь за компьютером работать». Но я не для этого на фронт пошла, чтобы в штабе сидеть. Чувствовала, что должна быть на передовой. Пришлось «пободаться». Я очень хотела управлять беспилотниками, но такого отделения в мотострелковом батальоне тогда еще не было. В итоге записали радиотелефонистом. Да мне и не важно было, как меня запишут, главное, чтобы не в штабе сидеть.

– Наверное, многие удивлялись, что вы, женщина, хотите воевать?

– Да, еще на полигоне все спрашивали: а ты почему, зачем здесь. А когда получали ответ, говорили: «Ну ты легенда!» Так за мной этот позывной и остался. Муж сам взял себе позывной: Термит. Его так в школе называли, когда брекеты носил.

Удивлялись, что вместе пошли. Не верили, что мы муж и жена. Даже паспорта показывали.

– Вы помните свои первые боевые дни?

– 10 августа 2023 года мы зашли на Херсонское направление, разместились в ангаре. Когда выехали, то через час сообщили, что этот ангар, где еще часть вещей и БК оставались, попал под обстрел. Мобилизованные, которых мы меняли, сразу предупредили: остерегайтесь «Бабы-яги», мы тогда не поняли что это. Парни нам сказали: «Услышите, сразу поймете». Следующей ночью мы эту «Бабу-ягу» услышали…

Звук не передать словами, пробирает до мурашек. Пошли сбросы, все побежали. Кречет, наш сослуживец, буквально за секунду до взрыва втолкнул меня в дверной проем. Жуткий рев, вспышка… Еще доля секунды и меня бы убило.

Муж мой Антон был в это время на позиции, как раз напротив штаба: видел сбросы, как наш дом заполыхал. Француз (позывной сослуживца) силой удерживал Антона, чтобы он не побежал к нам под огнем дронов.

Мы успели спуститься в подвал. Но выйти из него смогли только под утро: «Баба-Яга» возвращалась еще не раз.

С мужем Антоном на полигоне. Фото из личного архива Светланы Омельченко

С мужем Антоном на полигоне. Фото из личного архива Светланы Омельченко

КАЖДЫЙ ДЕНЬ СМОТРЕЛА СМЕРТИ В ГЛАЗА

- Как спасали раненых?

- Поначалу противник пускал дрон только на группу наших солдат, а к концу осени 2023-го, уже на одного человека летели по несколько БПЛА, появились и ночные птички. Небо было очень «грязное». На счету была каждая минута. Я прыгала в эвакуационку и сама вывозила раненых, несмотря на постоянные прилеты.

Вскоре случилось так, что ранеными оказались все наши офицеры, и мы с Кречетом взяли командование ротой на себя. Навалилось все: надо было держать связь со штабом полка и батальона, выполнять работу замполита, отслеживать управление дронами-разведчиками (выявление позиций противника, корректировка огня минометов), заниматься эвакуацией. На кону были жизни людей: никто не думал о том, кто ты по штатному расписанию. Ни одна эвакуация без нас не обходилась, потому что связь с эвакуационной группой и штабом была только у нас.

Часто приходилось ездить с прицепом по известной «дороге смерти» на Херсонщине: возила воду, продукты, БК. Раненых вывозили в тыл тоже по этой дороге. Беспилотники там летали постоянно и со всех сторон. Вокруг горела техника. Смерти в глаза я там смотрела по несколько раз в день.

НОГИ СНЕСЛО ПО КОЛЕНИ

– Вас ранило в 2024-м?

– Да, 10 февраля: спустя ровно полгода, как мы зашли на херсонское направление. Я получила на рацию: «Один трехсотый!». Не раздумывая, побежала туда. Мы успели затащить бойца в разбитый дом. Дроны кружили каруселью. Разбирали наше укрытие, потом летели «зажигалки».

Раненый был тяжелый: осколок под сердцем, распахана нога. Надо было спасать его и выбираться самим. Эвакуационной группе подъехать было нереально. После каждого прилета я выбегала, мониторила небо. Рисковать «буханкой» мы не могли – это означало оставить целый батальон без эвакуации. У нас тогда осталась только одна эвакуационная машина.

После очередного прилета я вышла, передала эвакуационной группе: «Подъезжать нельзя. Небо грязное». И в это мгновенье - вспышка, взрыв. Волосы вспыхнули как свечка, ноги снесло по колени, помню, как болтались на коже, руку я тоже не видела – она запала за спину, было и внутреннее кровотечение - задело органы, хлопнуло легкое.

Сослуживец Баграм, который потом погиб на боевом задании, затащил меня в укрытие. Сытый - водитель эвакуационки, услышав по рации «300. Оторваны конечности», пошел наперекор всему и моим же предупреждениям. Машина подъехала. Короткими перебежками нас с тем раненым бойцом дотащили до «буханки»: летали дроны, ребята с других позиций выбегали, отстреливали их, вызывали огонь на себя, чтобы нас смогли эвакуировать. Сытый и наш медик - Лихой вывезли нас. В буханке Лихой наложил мне жгуты на разбитые ноги и руку. Мой муж был на позиции, все слышал по рации, знал, что я тяжелая, но не мог подойти ближе.

В госпитале. Фото из личного архива Светланы Омельченко

В госпитале. Фото из личного архива Светланы Омельченко

31 ОПЕРАЦИЯ: СОБИРАЛИ ПО КУСОЧКАМ

– Как вы оставались в сознании при таком тяжелом ранении?

– Была четкая установка в голове: не закрывать глаза, я должна вернуться, обещала дочери, родителям. Боли я не чувствовала, боялась только закрыть глаза. Меня долго не могли отключить в полевом госпитале в Раденске: настолько сильная в голове была установка. Сытый кричал: «Только сохраните ей ноги!», а я думала лишь о дочери.

Врачи удивлялись, как я не умерла от потери крови, шока – это чудо. После комы я очнулась в севастопольском госпитале. Там мне сказали, что вряд ли смогут сохранить конечности - предстоит ампутация... Тогда я думала: «Зачем меня вообще вытащили». Авиабортом перекинули в Москву, в госпиталь имени Бурденко. Сначала врачи просто боролись за мою жизнь, за каждую каплю крови. А потом им удалось совершить невозможное - спасли и ноги, и руку.

– Родные как пережили ваше ранение?

– Они не знали, что мы на «передке». Дочке и родителям я говорила, что работаю в штабе, чтобы не беспокоились. За 6 месяцев мы разговаривали всего пару раз. Были только короткие сообщения. Взрывной волной сорвало одежду. Когда я очнулась после комы в Севастополе, телефона у меня не было. Я даже не представляла, знает ли Антон, что я жива. Знают ли дома про мое ранение. В госпитале волонтеры принесли мне телефон с симкой. Но номера близких я не помнила.

Оказалось, мой брат, Сергей, про меня уже знал. Он выяснил, что я нахожусь в госпитале в Севастополе и что меня должны перевезти в Москву. И когда я очнулась после операции в Бурденко, он уже был в палате. Смотрел на меня, едва живую, и плакал.

Я умоляла брата, чтобы он ничего не говорил дочке и родителям. Потому что не представляла, что с ними будет, если они увидят меня в таком состоянии. Ведь перенесла 31 операцию: врачи собирали меня по кусочкам.

С помощью брата я вышла на связь с дочкой, с Антоном, с родителями и с ребятами из роты. Домой я продолжала писать короткие сообщения. Для близких сохранила легенду: много работы в штабе.

А 10 апреля, мой муж Антон погиб. Это случилось ровно через два месяца после моего ранения. Утром мы переписывались с ним. Он должен был позвонить после смены с позиции. Но звонка я не дождалась...

Дочке и родителям я не могла сообщить об этом сама. Я еле говорила, они бы сразу поняли, что со мной что-то случилось. Я слишком боялась за них. Я не представляла, как они это переживут, если узнают сразу про обоих. Попросила брата, чтобы он сказал.

К ЖИЗНИ ВЕРНУЛИ ВОЛОНТЕРЫ

– Когда родные узнали про ваше ранение?

– Я написала, что не могу приехать на похороны, что в штабе не отпускают. Папа не поверил, пошел в военкомат узнавать про меня. Там ему никакой информации не дали. Брат видел, что от неизвестности отцу только хуже, и сказал, что я лежу в госпитале. Они приехали ко мне. Я помню тот день, когда первый раз увидела папу. Мы оба ревели навзрыд. Дочке с мамой боялись сказать, они и так слишком тяжело восприняли гибель Антона. Решили сообщить им после похорон. Но именно на похоронах они и узнали про меня…

С волонтерами Святославом Бекманом и Анной Билюговой. Фото из личного архива Светланы Омельченко

С волонтерами Святославом Бекманом и Анной Билюговой. Фото из личного архива Светланы Омельченко

– Что помогло пережить ранение, смерть мужа?

– Врачи спасали тело, а волонтеры – душу. Святослав Бекман и его команда из фонда «Подвиг и память» часто устраивали в больнице концерты. Ты лежишь, смотришь в осточертевший потолок, и вдруг в палате звучит гитара. И в этот момент вспоминаешь, что ты не просто тело на койке. Что ты все еще живая. Что где-то там, за стенами госпиталя, есть мир, который о тебе помнит.

Это невозможно передать словами. Когда месяцами варишься в собственной боли, в запахе крови и лекарств, когда каждый день борешься за то, чтобы просто шевельнуться, концерт становится глотком кислорода.

Волонтер-психолог Анна Билюгова сказала мне, что я могу быть опорой для других раненых. И я начала говорить с бойцами из соседних палат.

Я благодарна всем волонтерам, которые были рядом. Они помогли мне пройти через боль, через отчаяние, и во многом благодаря их участию я смогла в итоге встать на ноги.

Лейтенант Светлана Омельченко на службе в военкомате. Фото из личного архива Светланы Омельченко

Лейтенант Светлана Омельченко на службе в военкомате. Фото из личного архива Светланы Омельченко

– Чем вы занимаетесь сейчас?

– Общественной деятельностью, поддержкой участников СВО и их семей, патриотическим воспитанием, много встречаюсь и разговариваю с молодежью. Для прохождения дальнейшей службы меня перевели в военкомат, присвоив звание лейтенанта. Я бы хотела вернуться на фронт, но понимаю, что здоровье уже не то: там нужна скорость, нужно бегать. Моя прежняя профессия айтишника, наверное, уже тоже в прошлом. Да и обстановка не та: Родине нужно помогать.