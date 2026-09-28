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В мире28 сентября 2026 14:17

«Реакция будет жесткой»: почему Илон Маск не откроет Starlink для ударов вглубь России

Подберезкин спрогнозировал жесткий ответ РФ при расширения Starlink для Украины
Мария БЕРК
Илон Маск не станет расширять зону покрытия Starlink, потому что ответная реакция Москвы будет жесткой

Илон Маск не станет расширять зону покрытия Starlink, потому что ответная реакция Москвы будет жесткой

Фото: REUTERS.

Президент Финляндии Александр Стубб, по его признанию, обратился в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН к американскому миллиардеру и основателю SpaceХ Илону Маску с просьбой расширить зону покрытия спутникового интернета Starlink для Украины. Это позволило бы ВСУ наносить удары по российским пусковым установкам баллистических ракет, расположенных на территории нашей страны.

О том, способен ли Маск пойти на подобный шаг, мы поговорили с директором Центра военно-политических исследований, профессором МГИМО Алексеем Подберезкиным.

«Думаю, Илон Маск не станет этого делать, потому что ответная реакция Москвы будет жесткой, - говорит Алексей Подберезкин. - Во-первых, нам есть чем отвечать, и Маск прекрасно знает, что у нас имеются средства радиоэлектронной борьбы, которые могут заглушить многие его спутники. И есть противоспутниковые средства, о которых Россия громко не говорит».

В Кремле уже предостерегли главу SpaceX от расширения покрытия Starlink. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: предоставление Украине спутникового интернета для атак вглубь России может привести к опасным последствиям. Он напомнил, что у нашей страны есть технологические возможности для обеспечения своей безопасности.

Москва и ранее предупреждала, что коммерческие спутники, используемые в интересах ВСУ, могут стать законными целями. В конце прошлого года был введен в эксплуатацию новый зенитный ракетный комплекс С-500, способный поражать низкоорбитальные цели. Он предназначен в том числе для поражения некоторых целей в околоземном пространстве, включая низкоорбитальные спутники.

Кроме того, разведки стран НАТО утверждают, что Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие с «зонным эффектом» - орбитальные облака из металлических шариков-снарядов могут поражать сразу несколько спутников на низкой орбите.

Напомним, Илон Маск предоставил Украине бесплатный доступ к системе спутникового интернета Starlink вскоре после начала специальной военной операции по просьбе Михаила Федорова, занимавшего тогда кресло министра цифровой трансформации незалежной. Действие спутников, утверждает основатель SpaceX, распространяется на «территорию Украины в границах 1991 года».

Осенью 2022-го киевский режим потребовал, чтобы интернет-сеть распространилась на территорию Крыма для проведения атак с помощью морских дронов на Севастополь. Но Маск отказался, сославшись на то, что Starlink нельзя использовать для наступательных военных операций.

Позднее он заявил: SpaceX не может бесконечно самостоятельно оплачивать работу системы для Украины, бесплатный интернет для Киева обходился в 20 млн долларов в месяц. В сентябре 2022 года Маск также распорядился отключить Starlink в отдельных районах незалежной. После этих слов предпринимателя подвергли критике и он был вынужден согласиться продолжить бесплатное финансирование работы Starlink.

Большая часть терминалов для ВСУ была закуплены Польшей. Сейчас Варшава оплачивает их работу. Ежегодные расходы составляют около 50 млн долларов.

В этом году Федоров после назначения на пост министра обороны Украины снова обратился к Маску с просьбой отключить незарегистрированные терминалы Starlink, которыми пользовались российское военнослужащие. Между тем Москва активно развивает собственные системы спутниковой связи, включая сеть «Рассвет».

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