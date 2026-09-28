«Реакция будет жесткой»: почему Илон Маск не откроет Starlink для ударов вглубь России

Илон Маск не станет расширять зону покрытия Starlink, потому что ответная реакция Москвы будет жесткой Фото: REUTERS.

Президент Финляндии Александр Стубб, по его признанию, обратился в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН к американскому миллиардеру и основателю SpaceХ Илону Маску с просьбой расширить зону покрытия спутникового интернета Starlink для Украины. Это позволило бы ВСУ наносить удары по российским пусковым установкам баллистических ракет, расположенных на территории нашей страны.

О том, способен ли Маск пойти на подобный шаг, мы поговорили с директором Центра военно-политических исследований, профессором МГИМО Алексеем Подберезкиным.

«Думаю, Илон Маск не станет этого делать, потому что ответная реакция Москвы будет жесткой, - говорит Алексей Подберезкин. - Во-первых, нам есть чем отвечать, и Маск прекрасно знает, что у нас имеются средства радиоэлектронной борьбы, которые могут заглушить многие его спутники. И есть противоспутниковые средства, о которых Россия громко не говорит».

В Кремле уже предостерегли главу SpaceX от расширения покрытия Starlink. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: предоставление Украине спутникового интернета для атак вглубь России может привести к опасным последствиям. Он напомнил, что у нашей страны есть технологические возможности для обеспечения своей безопасности.

Москва и ранее предупреждала, что коммерческие спутники, используемые в интересах ВСУ, могут стать законными целями. В конце прошлого года был введен в эксплуатацию новый зенитный ракетный комплекс С-500, способный поражать низкоорбитальные цели. Он предназначен в том числе для поражения некоторых целей в околоземном пространстве, включая низкоорбитальные спутники.

Кроме того, разведки стран НАТО утверждают, что Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие с «зонным эффектом» - орбитальные облака из металлических шариков-снарядов могут поражать сразу несколько спутников на низкой орбите.

Напомним, Илон Маск предоставил Украине бесплатный доступ к системе спутникового интернета Starlink вскоре после начала специальной военной операции по просьбе Михаила Федорова, занимавшего тогда кресло министра цифровой трансформации незалежной. Действие спутников, утверждает основатель SpaceX, распространяется на «территорию Украины в границах 1991 года».

Осенью 2022-го киевский режим потребовал, чтобы интернет-сеть распространилась на территорию Крыма для проведения атак с помощью морских дронов на Севастополь. Но Маск отказался, сославшись на то, что Starlink нельзя использовать для наступательных военных операций.

Позднее он заявил: SpaceX не может бесконечно самостоятельно оплачивать работу системы для Украины, бесплатный интернет для Киева обходился в 20 млн долларов в месяц. В сентябре 2022 года Маск также распорядился отключить Starlink в отдельных районах незалежной. После этих слов предпринимателя подвергли критике и он был вынужден согласиться продолжить бесплатное финансирование работы Starlink.

Большая часть терминалов для ВСУ была закуплены Польшей. Сейчас Варшава оплачивает их работу. Ежегодные расходы составляют около 50 млн долларов.

В этом году Федоров после назначения на пост министра обороны Украины снова обратился к Маску с просьбой отключить незарегистрированные терминалы Starlink, которыми пользовались российское военнослужащие. Между тем Москва активно развивает собственные системы спутниковой связи, включая сеть «Рассвет».

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