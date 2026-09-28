Валентина Алексеева и ее состоятельный жених. Фото: социальные сети.

Роман 20-летней «миски» Валентины Алексеевой с 50-летним состоятельным бизнесменом Ильей Мительманом обсудили и осудили всей Сетью. Алексеева — победительница конкурсов красоты «Мисс БРИСК 2026», «Мисс Россия 2024». Валентина учится на третьем курсе медицинского университета имени Н. И. Пирогова, специальность «лечебное дело». Алексеева в школе была отличницей, поступила на бюджет, и полгода назад начала первые в серьезные отношения — тут же начались зарубежные поездки, на шее и в ушах появились бриллианты, а в числе кавалера на светских раутах Филипп Киркоров. За что критикуют красавицу: за роман с богатым мужчиной, который старше ее папы. Однако Валя себя в обиду не дает: «Если я делаю выбор — я в нем уверена. Это мои первые по-настоящему серьезные отношения, и я впервые испытываю такие глубокие чувства. Да, я очень сильная девушка, с мощной энергией, и местами могу быть даже «чересчур». С моим характером, темпом и напором другой мужчина со мной просто бы не справился. Поэтому я выбрала того, кто равен мне, и в ком я вижу настоящую опору. Но при этом никому не позволю обесценивать то, к чему я шла годами. Мой мужчина появился в моей жизни после того как я поступила в медицинский вуз, завоевала титулы на конкурсах красоты. Все, чего я добилась — результат моей личной пахоты и ночей без сна. Я самодостаточная женщина. Он состоявшийся мужчина. Мы два сильных партнера. Он никогда не лез в мою профессиональную сферу. У него своя успешная работа и масштабы, у меня мои цели и амбиции...»

Алексеевой можно пожелать: скорой свадьбы и детишек побольше. Потому что у многих ее коллег по конкурсу личная жизнь, несмотря на красоту не сложилась, но есть и исключения из правил. Рассказываем как сложилась личная жизнь ярких победительниц конкурса «Мисс Россия» или «Мисс СССР» в разные периоды — тех, кто отказался мелькать в СМИ после победы.

Кто может претендовать на этот красивый титул? Незамужняя женщина от 18 до 23 лет, ростом от 173 см, без тату, вредных привычек, судимости, эротических фото и видео в Сети. Параметры 90 — 60 — 90, разницы с этими стандартами обычно не превышает пять сантиметров.

«Мисс Россия 1931» Марина Шаляпина

Самая известная победительница конкурса красоты начала прошлого века — средняя дочь оперного певца Федора Шаляпина Марина Шаляпина. С 10 лет Марина с семьей жила в Париже, училась в балетной студии Матильды Кшесинской, но получила травму на репетиции и рассталась с мечтой стать балериной. Была образована, говорила на пяти языках.

Марина Шаляпина. Фото: социальные сети.

Если самый первый конкурс красоты прошел в России в 1901 году: «В Михайловском манеже с благотворительной целью проводится первый конкурс красоты. Первая премия бриллиантовая брошь, вторая — бриллиантовый браслет, третья — золотая медаль. А с 1927 года и до начала второй мировой войны «Мисс Россия» проводили в Париже среди девушек-эмигранток. Тогда это был конкурс манер, талантов и благородного происхождения. После победы Шаляпины ушла с головой в учебу — освоила профессию режиссера, поехала в Италия снимать фильм о балете. Там и познакомилась с будущим мужем — Луиджи Фредди, директором кинематографического департамента при министерстве культуры Италии. Муж был очарован манерами и умом Марины, говорил, что от нее исходит теплота. Красавица была счастлива в браке, родила дочь. Деньги в семье зарабатывал муж, он основал свою кинематографическую компанию, снял жену в паре фильмы, но Шаляпиной это не нравилось и для души она проводила музыкальные гостиные на круизном лайнере. В июле 2003 года Марина Шаляпина прилетала из Италии с единственной дочерью Анжелой в Крым на фестиваль оперного искусства памяти Федора Шаляпина. Обещала вернуться в Россию, в Крым. Но больше не успела. Умерла в возрасте 97 лет. Пережила мужа на 32 года.

«Мисс СССР 1989» Юлия Суханова

Победительница конкурса "Мисс СССР" Юлия Суханова. Фото: ИТАР-ТАСС/Архив

Самая известная победительница конкурса красоты в СССР стала успешной предпринимательницей. 54-летняя Юлия Суханова живет в США, ее компания производит генераторы горного воздуха. Когда ученица 10-го класса победила в первом в СССР конкурсе красоты, тогда ей делали предложения руки и сердца бизнесмены из разных стран миры — а она слушала своих менеджеров: пока рано, надо зарабатывать. Юля быстро улетела на ПМЖ в Америку, где начала карьеру модели с рекламы йогурта, выучила английский, подписала контракты с модельными агентствами. Быстро заработала на первый дом. С каждым годом требования к мужчинам росли, поэтому и семью не создала. Сейчас Суханова сетует: «Была вереница поклонников, допекали и голливудские плейбои, и монакские миллионеры, и персидские принцы. За одного принца чуть не вышла замуж, но не случилось, так ак сама разорвала с ним связь, хотя дружим до сих пор». Теперь красавица жалеет, что та самая «высокая планка» и советчики помешали ей вовремя создать семью.

«Мисс Россия 1996» Александра Петрова

Победительница конкурса "Мисс Россия - 1996" Александра Петрова. Фото: Александр Овчинников/ТАСС

16-летняя красавица из Чебоксар победила в конкурсе 30 лет назад. Она получила несколько выгодных предложений от модельных агентств, а также рекламные контракты на работу в Москве и за рубежом. Но отказалась, чтобы вернуться к любимому мужчине, с которым сожительствовала. В сентябре 2000 года Саша выходила из дома вместе со своим любовником криминальным авторитетом Константином Чувилиным и его другом — их застрелили. Преступление не раскрыто. Писали, что они стали жертвами криминальных разборок. Петрову и Чувилина похоронили вместе.

«Мисс Россия 2002» Светлана Королева

Эту многодетную королеву красоту многие ее коллеги по конкурсу считают счастливой женой и мамой. Через год после победы в конкурсе Свету выбрали главной Снегурочкой страны — на Кремлевскую елку. На одном из официальных столичных мероприятий Светлана Королева познакомилась с будущим мужем Максимом, топ-менеджером крупной топливной компании. Они почти ровесники. Королева вышла замуж в 2007 году, в 2008 родила дочь Софию, в 2010 сына Андрея, в 2013 — дочь Есению. И сегодня Света счастлива в браке, но не показывает в соцсетях семью: «Моего мужа зовут Максим, это мой император. Я не говорю больше о муже. Это состоявшаяся личность. Это человек, у которого получается дарить мне любовь, обеспечивать семью, и при этом оставаться для меня надежным другом и любимым человеком».

43-летняя «Мисс Россия 2002» Светлана Королева сегодня — без косметики выглядит прекрасно. Фото: социальные сети.

За Светланой ухаживали, но она выбрала Максима не случайно — была настроена на создание семьи: «Лариса Гузеева шутила так — если ты однажды встретила человека и вдруг почувствовала, что в голове разворачивается череда событий от замужества, детей до ремонта кухни, то надо сразу парня брать. У нас произошло примерно так. Мы встретились, немного общались, а потом он позвал на свидание. Помню, он заехал за мной, я открыла дверь, а он стоит с широко распахнутыми руками. Тогда он меня сильно насмешил, но потом я задумалась над этим знаком. Именно на том свидании я поняла, что Максим мой человек, от которого у меня будут дети». Королева после рождения детей занималась собственным брендом одежды, но вскоре это дело закрыла. Сейчас Света сертифицированный инструктор по йоге и пилатесу — ведет онлайн-курсы и ездит в специализированные туры, например, на Мальдивы.

«Мисс Россия 2022» Анна Линникова

26-летняя модель Анна Линникова после участия в конкурсе в соцсетях познакомилась с американским журналистом Джексоном Хинклом, который

добился от русской красавицы взаимности, прилетал в Россию знакомиться с родителями Анны. Когда Джексон был гостем в ток-шоу Такера Карлсона, то в своих политических высказываниях поддерживал Россию. Анна полгода прожила с Хинклом в Майами, готовилась к свадьбе, а потом вернулась на Родину. Девушка сбежала от жениха: он оказывал знаки внимания другим женщинам, в быту раскрылась масса других отрицательных качеств.

Анна Линникова собиралась замуж за американца, но помолвка расстроилась. Фото: социальные сети.

Сейчас Линникова ни с кем не встречается, ждет свою любовь. Девушка успела раскритиковать Валентину Алексееву за ее выбор мужчины, который гораздо старше, но богаче: мол, и ей предлагали такие союзы, но она отказывалась. Кажется Аня завидует сегодняшней красивой жизни Вали: «Я работаю с 16 лет. Мои родители подписывали контракты за меня, и я начала зарабатывать еще в школе, имея уже в 17 лет личный долларовый счет в банке, но я в свои 26 лет не имею даже половины всего, что есть у нее. Хотя титул у меня был точно такой же».