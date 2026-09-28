Евгения Тикиджи-Хамбурьян выпустила спектакль «Дом с мезонином» на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра. Фото: Марина БАГАЕВА

Постановки Евгении Тикиджи-Хамбурьян можно увидеть не только в Москве, но и в других регионах России, и за рубежом. Сейчас Евгения выпустила спектакль «Дом с мезонином» на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.

«Дом с мезонином» Чехова – не пьеса, а рассказ. Действия там совсем не много, больше воспоминаний, чувств, намеков. Всего того, что сложно передать на сцене. Но у постановочной команды, кажется, все получилось.

После сдачи спектакля мы поговорили с Евгенией.

Фото: Марина БАГАЕВА

Сценарии писала с детства

- Вы из музыкальной семьи. Как вы стали режиссером? Или это был путь через музыку?

- Да, путь через музыку! Я с детства любила театр: всех организовывала, переодевала, писала сценарии. «Волшебник Изумрудного города» — был мой любимый сценарий. Я пятилетняя созванивалась с братьями и сёстрами и по телефону им рассказывала, что и как мы будем делать. Мне было очень важно, чтоб все нарядились, как я хочу. В Ростове-на-Дону, где я выросла, нет театральных институтов, но в душе я почему-то всегда понимала, что хочу учиться в ГИТИСе, не зная вообще ничего о нем. Хотя, в те годы - 2007-2008-й – помыслить о переезде в Москву даже не могла.

- Правда, что у вас есть красный диплом дирижёра хора?

- Да. Я училась в Ростовском колледже искусств. Папа, он был скрипачом, очень не хотел туда меня туда отпускать. Он мечтал, чтобы у меня была нормальная жизнь. А мама его, наоборот, уговаривала: ну дай ты ребёнку, пусть делает всё, что, что она хочет.

В процессе учёбы мне стало понятно – я совсем не талантливый музыкант. Но я понимала: я чувствую и вижу в музыке что-то. Что именно, тогда объяснить не могла. И скорее мой красный дирижёрский диплом— это диплом вымученный, потому что мне было очень важно закончить колледж.

Фото: Марина БАГАЕВА

Признаюсь: Чехова боюсь!

- Евгения, в каких вы отношениях с Антоном Павловичем?

- Я его очень боюсь и очень люблю иронизировать на этот счёт. Мне кажется, это настолько великий, необъятный автор, что я, будто бы, недостойна его присутствия в моей жизни.

- А почему «Дом с мезонином»? Знаю, что это было ваше совместное решение с директором театра, но у вас душа лежала к этому рассказу?

- Мне очень понравилась пара фрагментов рассказа. Например, где у Лиды с художником происходит основной конфликт. Помню, как читала, это думала: «Почему она его не целует?». Прям с досадой думала. Потом стала смотреть различные разборы этого произведения и подумала, почему никто не говорит, что она его страстно любит?

- То есть, вы тоже считаете, что там треугольник?

- Абсолютно. Про это и спектакль. Именно по этой сцене сразу поняла, что режиссёрски хочу там сделать. Я ее почувствовала. Это очень важный момент, такой звоночек, что ты срастаешься с материалом!

И второй момент, я думаю: «Господи, как интересно, что эта девочка, эта бедная Лида... Она же занимает место отца в этой семье. Какая же это болезненная штука получается. Какой же там надлом где-то у них внутри происходит, что вот так это случилось, не мать — глава семьи, а глава семьи — девочка-дочка. Какой же это несчастный человек. Мне захотелось в этом поразбираться.

Фото: Марина БАГАЕВА

Кончаловский о спектакле не знает

- Андрей Сергеевич Кончаловский, ваш мастер в ГИТИСе, - мэтр, большой специалист по Чехову. Разговаривали вы о вашей постановке?

- Андрей Сергеевич – абсолютный гений. Я бесконечно его уважаю и всегда, когда даже он мной недоволен. Это всегда большая радость. Но про этот спектакль мы еще не говорили и не обсуждали. Он даже не знает. Я ему обязательно позвоню, поговорю и приглашу на спектакль.

- У вас крепкий дуэт с художником спектакля Василисой Кутузовой. Мне кажется, вы даже сами не можете сказать, сколько спектаклей вместе сделали. Как вы нашли друг друга?

- Это правда. Я пробовала посчитать, не очень получилось. Мы дружим с института. Я ещё училась, а Василиса уже закончила, и наша педагог привела ее, чтобы она оформляла наш учебный спектакль. Так мы и познакомились. И очень не понравились друг другу. Я с ней разговаривала на «вы» очень боялась её, а потом мы подружились.

Фото: Марина БАГАЕВА

ДОСЬЕ «КП»

Евгения Тикиджи-Хамбурьян родилась в Ростове-на-Дону. В родном городе получила красный диплом дирижера хора в колледже искусств.

Закончила Донской Государственный технический Университет, по спцеиальности специальность связи с общественностью, а также Российский институт сценических искусств, специальность режиссура музыкального театра.

В 2022 году окончила режиссёрский факультет ГИТИСа (мастерская Андрея Кончаловского) — единственный курс, который Кончаловский набрал в ГИТИСе. Постановки Евгении идут в Якутске, Мичуринске, Орске.

Спектакль «Шинель» (Орский драмтеатр) стал дипломантом Национальной премии «Золотая маска» сезона 2023–2024, войдя в список 100 лучших спектаклей сезона.

В 33 года Евгения стала новым главным режиссёром Костанайского областного русского драматического театра.