«Спецы» из ФСБ спасают Родину: правда на телеэкране

За этим стояли международные террористы, выбравшие себе базой Северный Кавказ, и их главарь Доку Умаров, связанный с Аль-Каидой и объявивший себя эмиром «Кавказского эмирата».

Ситуация могла быть хуже, если бы не работа спецназа, противостоящего террористам. На телеканале РЕН ТВ вышел многосерийный художественный фильм «Спецы», посвященной этой секретной работе, снятый в сотрудничестве с Центром специального назначения ФСБ. Создатели утверждают, что в фильме впервые можно узнать правду о тех событиях.

Те, кто постарше, ещё помнят громкие заголовки в новостях. В 90-х бандитские разборки, перестрелки и заказные убийства были привычной атмосферой. Привычной, но унесшей много жизней. В нулевые организованная преступность пошла на спад, благодаря ежедневной изнурительной работе силовиков, а ещё потому, что начал расти уровень жизни. Приличные деньги теперь можно было не только украсть, но и заработать честно.

Но у восстановления страны, у стабильности и экономического подъема была своя цена. Западу было выгоднее держать Россию в едва живом состоянии, когда природные ресурсы и люди продавались за мелкий прайс, да и то не в рублях, а в «у.е.», под которыми понимали доллары и евро, вожделенные и любимые в ту пору. Именно поэтому уже не преступность, а международный терроризм, за которым стояли чужие спецслужбы, стал главным препятствием для благополучной и спокойной жизни россиян.

Молодежь, заставшая конец «нулевых», а затем сытые и благополучные «десятые» годы, по крайней мере её первую половину, не знает, каким образом далось это благополучие. А за ним как раз и стояли бойцы «невидимого фронта», о которых идет речь в сериале «Спецы».

По сюжету семеро парней-отличников боевой подготовки, воюют с противником таким же невидимым, как они сами. Террористы-«невидимки» готовы ударить в любой момент, в любом месте. Их цель – убить максимум невинных, чтобы напугать общество, и с помощью этого страха манипулировать руководством страны. А задача сотрудников ЦСН ФСБ почти из области паранормального: им нужно увидеть будущее и предотвратить теракт. Такая борьба – не только гонки на внедорожниках и стрельба из винтовок с глушителями, но и игра в шахматы. Нужно просчитать действия врага на несколько ходов вперед, только в этом случае есть шанс остановить его и спасти людей.

Действуют сотрудники спецназа не так, как привычные герои отечественных военных фильмов, а по-американски, даже немного по-израильски. Работают жестко, чётко, без сантиментов. И мы видим ранее табуированные в нашем кино темы: добивание раненых врагов, мешки на головах задержанных, допросы с пристрастием. Это симптомы новой эпохи. Прошло расслабленное время добродушных участковых с огурцом в кобуре вместо пистолета. Против международных террористов приходится действовать жестко. Цена беспечности – сотни погибших.

Вместе с тем у героев отсутствует жестокость израильских военнослужащих, готовых снести своих противников вместе с городами. Спецназовцы с риском для своего здоровья и жизни стараются сохранить жизнь гражданским, даже если это родственники террориста. А здоровья в любой момент может лишиться даже подготовленный супермен, и тогда прощай любимая работа, на следующее задание по спасению Родины коллеги уедут без тебя.

Фильм напоминает художественное учебное пособие для служебного пользования. Несмотря на исторический контекст, он показывает, как тренируется и работает спецназ ФСБ сейчас. Не случайно позывной одного из главных героев – «Студент». Вместе с ним мы будто проходим курс молодого бойца. Этот же курс на протяжении фильма проходит вся страна, отбиваясь от угроз, внутренних и внешних. Примечательна фраза, брошенная одним из генералов ФСБ: «Мы на войне, и она только начинается». Имеется ввиду глобальное противостояние с Западом.

Эта фраза могла стать пророческой и даже определяющей дальнейший путь страны, будь она произнесена двадцать лет назад. Возможно, она и была произнесена. Ведь фильм снят по реальным событиям, с участием консультантов из ФСБ. Но сегодня мы оказались в будущем, и война вовсю идёт. С середины десятых годов началось открытое противостояние с Западом, устроившим вооруженный переворот на Украине и превратившим в террористическую базу целое государство.

Героические подвиги, которые в нулевых и десятых совершали супермены из ФСБ, теперь ежедневная рутина для обычных «мобиков», сражающихся с противником гораздо более технически оснащенным и в условиях далеких от кинематографического гламура.

Сегодня сохранить страну можно только объединив все силы: армии, спецслужб и гражданского общества. Но за безопасность мирной жизни в тылу отвечает именно ФСБ. И хорошо, что выходят фильмы об этой закрытой структуре, чтобы мы могли понять, какая сложная работа проделана, чтобы обеспечить мирную жизнь. И как исторические события, представлявшиеся когда-то разрозненными и хаотичными, складываются в единую картину противостояния Запада и России.

Фотоматериалы предоставлены РЕН ТВ