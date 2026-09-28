Режиссерский дебют Надежды Михалковой: её старшая сестра и племянник сыграют в постановке «Васса Железнова»

27 сентября Надежда Михалкова, младшая дочь режиссера Никиты Михалкова, отметила день рождения – 40-летие. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

27 сентября Надежда Михалкова, младшая дочь режиссера Никиты Михалкова, отметила день рождения – 40-летие.

Почти нет сомнений, что к круглой дате отец сделал Надежде настоящий подарок – дал возможность поставить спектакль в Театре «Мастерская «12» (бывший Театр киноактера на Поварской), которым Никита Сергеевич руководит. «Вассу Железнову» 1-й вариант.

Надежда не имеет профильного образования. Она закончила МГИМО факультет международной журналистики. Но с детства снималась у папы в кино, а во взрослом возрасте продюсировала, была режиссером нескольких фильмов. На этом основании, вероятно, решила: почему бы не попробовать себя режиссером театра? Тем более Надежда уже выходила на сцену как актриса, играла в спектакле «Утиная охота» московского Другого театра.

«Мастерская «12» недавно была реконструирована. Оборудован театр по последнему слову техники. Находится на Поварской, рядом с «семейным гнездом» Михалковых – домом, где жил поэт Сергей Владимирович Михалков с семьей, где детство и юность провели его сыновья Никита и Андрей. Бывший Театр киноактера – хорошо знакомое этой семье место. Да и в будущее надо смотреть. И наследникам Никиты Сергеевича площадку осваивать.

Старшая его дочь Анна на сцене «Мастерской «12»» уже играет – в спектакле «Без свидетелей» вместе с Михаилом Ефремовым. Кстати, когда этот спектакль вышел, был страшный ажиотаж – все хотели посмотреть, каким Михаил Ефремов вернулся из тюрьмы. Теперь те, кто хотел, посмотрели. Удовлетворили любопытство. Ажиотажа нет. Билеты на ближайшие даты и на октябрь можно купить свободно, правда цены кусаются – от 8 до 30 тысяч. Но билетов много.

Анна Михалкова Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В спектакле «Васса Железнова» тоже будут играть Анна Михалкова и Михаил Ефремов.

В заглавной роли – народная артистка Ирина Розанова. Она-то и растрезвонила в соцсетях о грядущей премьере, о том, что идут репетиции постановки по пьесе Максима Горького. Рассказала Розанова, что режиссер спектакля - Надежда Михалкова. Призналась, что давно «приглядывается к этой девочке» и верит, что Надежда сможет сделать хороший спектакль.

Кого будут играть Анна Михалкова и Михаил Ефремов, пока держится в секрете. Ещё в этом спектакле выйдет на сцену старший сын Анны Михалковой (внук Никиты Сергеевича) – 26-летний Андрей Баков. Хотя он не актер, учился на экономическом факультете МГУ. Но снимался в фильмах своей тёти – Надежды Михалковой. Теперь будет играть в её спектакле - это его дебют. «Я настояла на том, чтобы был Андрюша, потому что у нас семья. И это было самым главным нашим условием. Ему сложно, потому что он в театре не работал», - поддержала Андрея Бакова Ирина Розанова.

Ирина Розанова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Михаил Ефремов тоже пришёл не один, а со своим «самоваром». На репетициях «Вассы» мы заметили его среднего сына 35-летнего Николая Ефремова (от Евгении Добровольской), который раньше играл с отцом в постановках других театров. Кроме того, на репетициях появилась актриса театра «Современник» Дарья Белоусова, именно с ней, как говорят, сейчас живет Михаил Ефремов. Такой вот получается «междусемейчик».

Неудивительно, что репетиции «Вассы» проходят в очень дружественной, домашней атмосфере. Начинаются они с игры в подкидного дурака... В прямом смысле слова. Что из этого получится, скоро узнаем. Премьера запланирована на конец ноября.