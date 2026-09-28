Исследование Forbes: Самые высокие дивиденды среди миллиардеров получают лидеры сырьевого бизнеса

Рейтинг дивидендов, которые получали самые богатые люди в стране, показывает, что основные доходы у нас по-прежнему дает сырьевой сектор. Фото: REUTERS.

Журнал «Форбс» (Forbes) подсчитал, кто из российских миллиардеров заработал больше всего. А какой у них заработок, известно: получать дивиденды со своих «заводов, газет, пароходов». Раньше KP.RU и «Форбс» уже писали о доходах наших сверхбогатых земляков, но в них учитывались и доходы от продажи бизнеса: это все-таки не совсем объективная оценка. Это как если бы человек, получающий 40 тысяч в месяц, продал бы свою квартиру за 10 миллионов, а все вокруг говорили бы: «Экий богатей!» Считать только заработок (или дивиденды) — это нагляднее. И еще: в списке учтены и выплаты близким родственникам.

Кроме того, авторы рейтинга напоминают, что указанные суммы — это минимум. Деньги могут быть еще и в закрытых паевых фондах, офшорах, либо по части доходов может вовсе не раскрываться информация.

- Рейтинг дивидендов, которые получали самые богатые люди в стране, показывает, что основные доходы у нас по-прежнему дает сырьевой сектор, а не технологический, как в странах с сильной экономикой, и как должно быть для того, чтобы страна уверенно укрепляла свое экономическое положение, - прокомментировал ситуацию для KP.RU научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Владимирович Остапкович. - Даже успехи предпринимателей, работающих в области торговли продуктами питания, тоже по большому счету опираются на сырьевую базу — продукцию агропрома. Наличие в списке представителей финансовой сферы говорит о том, что банки получают хорошие прибыли в ситуации, когда промышленность, особенно, ее наукоемкая составляющая, развивается не так активно. В интересах страны было хорошо, чтобы финансовые институты больше направляли денег в промышленность, а не богатели за счет сложившегося дисбаланса в пользу банковского сектора.

ТОП-10 РОССИЙСКИХ МИЛЛИАРДЕРОВ, ПОЛУЧИВШИХ В 2025 ГОДУ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ДИВИДЕНДЫ

Номер Персона Сумма дивидендов, млрд руб. Компания

1. Вагит Алекперов 106,2 «Лукойл»

2. Леонид Михельсон и семья 87,1 «Новатэк», «Сибур»

3. Геннадий Тимченко 71,5 «Новатэк», «Сибур»

4. Игорь Кесаев 40,5 «Меркурий Ритейл» «Мегаполис Холдинг»

5. Михаил Фридман 39,5 Корпоративный центр ИКС5

6. Владимир Потанин 35,9 «Интеррос Капитал»

7. Леонид Федун 34,9 «Лукойл»

8. Саид Гуцериев 34,6 ЭсЭфАй

9. Владимир Лисин 34 Первая портовая компания

10. Герман Хан 31 Корпоративный центр ИКС5

Источник: Forbes

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