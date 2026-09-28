На мероприятии показали тизер истории, которая перенесет героев в Шанхай 1930-х годов

Представлен тизер-трейлер международного блокбастера «Черный шелк», продолжения фильма «Красный шелк». Ленту снимали в «горах Аватара».

Презентация состоялась в рамках XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур и Санкт-Петербургского международного Контент Форума.

Для картины специально в натуральную величину был воссоздан японский пассажирский лайнер 1930-х годов

На мероприятии показали тизер истории, которая перенесет героев в Шанхай 1930-ых годов. В нем принимали участие исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, продюсер Лика Бланк, генеральный продюсер кинокомпании «Пан-Атлантик Студио» Екатерина Филиппова, а также директор евразийского бюро Медиакорпорации Китая (CMG) Ван Бинь.

Кадр со съемок

Для картины специально в натуральную величину был воссоздан японский пассажирский лайнер 1930-х годов. Создатели впервые рассказали о съемках в «горах Аватара» - национальном парке Чжанцзяцзе в Китае. Эта картина стала первой в российском прокате, снятой в этой локации.

Представлен тизер-трейлер международного блокбастера «Черный шелк»

Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович, Максим Матвеев, Глеб Калюжный и китайская актриса Чжэн Ханьи. Режиссером-постановщиком выступил Андрей Волгин, а автором сценария - Мария Нефедова. Генеральный продюсер фильма Вадим Быркин.

Презентация тизер-трейлера международного блокбастера «Черный шелк» прошла в Санкт-Петербурге

Кинокомпания Nota Bene Film Group, Коммерческий фонд развития кино и анимации и Национальная Медиа Группа занимались производством фильма.