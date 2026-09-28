Британские следователи ничего о происхождении якобы предотвращенной угрозы не сообщают – просят лишь, как всегда, набраться терпения Фото: REUTERS.

В Британии оконфузились прежде респектабельные средства массовой информации, поднявшие шум о «российских связях» арестованных вблизи авиабазы Фэрфорд (графство Глостершир) пяти «злоумышленников». Полиция коротко сообщила лондонской Times, что все пять сидевших в белых микроавтобусах подозрительных молодых людей – британские граждане 23-25 лет. И всех пятерых уже выпустили на волю под залог.

А ведь днем раньше агентство Reuters сообщало про лишь две ему известные версии – «российскую диверсионную операцию» и «исламистский заговор». A газета Independent кудахтала, что, мол, «все взгляды нынче обращены к Тегерану и Москве» как к главным подозреваемым». Хороши «главные» подозрения, коли захваченных спецназом по доносу местных жителей то ли исламистов, то ли «русских агентов» уже на следующий день отпускают под залог.

Фэрфорд уже много лет служит единственным в Европе «аэродромом подскока», где могут приземляться американские бомбардировщики Фото: REUTERS.

Стоит сразу отметить: Ирану, где на людей вот уже семь месяцев проливаются кислотные дожди из-за американских бомбардировок, есть за что ненавидеть авиабазу Фэрфорд. Она уже много лет служит единственным в Европе «аэродромом подскока», где могут приземляться американские бомбардировщики перед тем, как обрушить бомбы на Иран. (Нынче дистанцировавшееся от Трампа британское правительство, на чьей земле находится база, уверяет, что теперь нагруженные бомбами тяжелые самолеты из США приземляются там «исключительно в оборонных целях», но слова англичан обесценивает исторический опыт – именно в Фэрфорде заправлялись американские бомбардировщики перед рейдами против Югославии и Ирака.)

Вечно падкий на разоблачение «зловредных заговоров» президент США Трамп поторопился объявить, что злоумышленники, мол, хотели напасть на американский «воздушный порт». А потому назвал их арест британцами «фантастически» позитивной новостью. Он связал арестованных с Ираном, забыв напомнить, что это вообще-то США и Израиль напали на Иран 28 февраля этого года. Причем напали во время запрошенных ими самими переговоров и без объявления войны – как раз в стиле ничем не стесненной агрессии, которой хорошо причесанные джентльмены в Вашингтоне и Тель-Авиве много десятилетий ждали со стороны якобы во всем виноватых бородатых иранских мулл.

Все подозреваемые в планах взорвать британскую базу отпущены под залог Фото: REUTERS.

Британские следователи ничего о происхождении якобы предотвращенной угрозы не сообщают – просят лишь, как всегда, набраться терпения и дождаться результатов расследования. В этом контексте высказывания Трампа о страшном предотвращенном заговоре выглядят просто абсурдно.

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