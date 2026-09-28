Дрон «Герань» прилетел в здание Национальной академии наук Украины Фото: REUTERS.

На Украине новый скандал — такая формулировка стала уже настолько привычной, как мамин рассказ из детства: «Сегодня пошла в магазин и встретила по пути соседку тетю Галю». Ну, то есть, ситуация уже достаточно давно дошла до такой стадии, что редкий день обходится в Незалежной без нового скандала.

Но сегодня все-таки случилось нечто, что нельзя не заметить. Стоило только Зеленскому рассказать населению, что украинская ПВО сбивает около 55% российских реактивных «шахедов» (в Киеве традиционно избегают названия БпЛА «Герань», бегая от него, словно черт от ладана), как чуть ли не на следующий день в самом центре украинской столицы российский ударный дрон «Герань» прилетел в здание Национальной академии наук Украины (НАНУ). Среди бела дня, долго перед ударом кружа над Киевом, и что выглядит особенно издевательски — не какой-то там реактивный дрон «Герань-4» или «Бандероль», а самая обычная тихоходная «геранька-2», молотящая лопастями своего винта по воздуху и преодолевающая расстояние со скоростью 150-170 км/час. Что поделать, если маломощный мотор в 50 лошадиных сил не позволяет развивать бОльшую скорость.

Здание получило серьезные разрушения, загорелось и, по некоторым данным, обрушилось. А украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский тут же разместил видео горящего особняка в своем ТГ-канале и пообещал: «Обязательно будет ответ на это России».

Если он думал таким образом погасить возмущение и недовольство, то просчитался. Главным возмутителем спокойствия стал признанный в России террористом депутат Верховной рады от фракции Петра Порошенко «ПЕС» Алексей Гончаренко*, после своих приключений в Крыму в 2014-м, где ему регулярно прилетали «приветы» от крымчан по морде лица, получивший намертво прилипшую к нему кличку «Белая слизь».

- В НАН прилетел обычный шахед. Не реактивный. Что происходит с нашим ПВО? Я понимаю, что у нас нет ракет для «Пэтриотов». Но обычный шахед мы должны сбивать? Почему не сбиваем? А как мы переживем зиму? Если россияне захватили небо над Киевом и теперь просто развлекаясь выбивают здание за зданием, то надо, наверное, что-то делать! Обещания отомстить – классные, - намекнул Гончаренко* на обещание Зеленского и посоветовал «думать о другом». - Хотелось бы больше о защите, а не о мести. Небо столицы страны, по сути, полностью под контролем врага.

Львиная долю трудов академиков после майдана была посвящена «доминированию» украинской цивилизации в мировой истории Фото: REUTERS.

Вставила свои «пять копеек» и давно не выступавшая коллега Гончаренко* Марьяна «безумнаячернаяметка» Безуглая. Правда, к удивлению многих, она не стала возмущаться, а прошлась по украинским академикам, которые, по ее словам, все последние годы сладко жили в отрыве от происходящего в стране.

- НАН давно нужно было реформировать, если не закрыть этот бессодержательный остаток СССР. Но россияне ее просто бомбят, потому что могут. Академики ничего не сделали для развития ПВО, сидя в своем пузыре 5 лет полномасштабного вторжения и 12 лет войны. Вот такая причудливая, грустная «карма»: в войне нет справедливости – только последствия, - заявила Безуглая и отвергла ответные обвинения комментаторов, в том, что это она голосовала все эти годы «за бюджеты без ПВО», а потому нечего возлагать вину на ученых.

Трудно не согласиться с Безуглой по поводу «бессодержательности НАНУ», зная, что львиная долю трудов академиков после майдана была посвящена «доминированию» украинской цивилизации в мировой истории, приручению древнеукрами мамонтов и выкапыванию ими Черного моря с насыпанием гор Крыма из отвалов породы, а также многочисленные прочие достижения украинской цивилизации, которые мировая история — сволочь такая! - равнодушно выбросила из своих анналов.

Но при всей правоте Безуглой трудно не заметить, что есть еще более бессодержательные и, более того, исключительно несущие вред Украине учреждения, которые давно заслужили ракетно-бомбового удара, а не просто прилета пары-тройки дронов. Одно из них находится на Банковой и именуется Офисом президента Украины, а второе — это та самая Верховная рада, в которую депутат Безуглая приходит на работу.

Если быть логичным, так уж до конца. Тем более, если Алексей «белаяслизь» Гончаренко* прав, и небо над Киевом теперь действительно наше.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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