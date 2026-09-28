Победить возраст: реально ли с помощью косметологии оставаться вечно молодым

Косметолог Алла Королева на радиостанции "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ.

С каждым годом продолжительность жизни растет. Совершенствуется медицина, пластическая хирургия и косметология. И порой уже не веришь, что человеку рядом с тобой - 55 лет, а не 35. На Радио «Комсомольская правда» врач-дерматовенеролог, косметолог Алла Королёва, д.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова и главный редактор «Комсомольской правды» Олеся Носова обсудили, можно ли сегодня сохранить молодость только с помощью современной косметологии, без пластических операций.

Косметолог Алла Королёва рассказала о шансах сохранить молодость без хирургии Фото: Иван МАКЕЕВ.

- Во всем мире сейчас речь чаще идет не об устранении уже существующих проблем, а об их предупреждении, - объясняет Алла Королева. – Поэтому всегда важен возраст, когда человек начинает задумываться о будущем, когда приходит к врачу-косметологу и начинает подбирать индивидуальные средства ухода. При грамотном подходе можно существенно отсрочить хирургию, уменьшить ее объем, а в ряде случаев, и вовсе избежать пластики. Особенно хороша превентивная косметология для нашего славянского типа лица. У большинства россиян так называемый усталый морфотип: углубленные носогубные складки, опущенные кончики губ, тени под глазами, отечность под вечер, отмечается птоз век (когда верхнее веко нависает над глазом, делая его визуально меньше, «усталым» - прим. Ред.). При этом вовсе не обязательно наличие морщин, потому что жировой слой у славянского типа, в отличии от европейского, довольно выражен. И еще раз отмечу: именно славянский морфотип хорошо поддается предупреждению различных проблем при правильном подходе.

ПЕРЕКРОИТЬ ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ?

Сейчас в мире два противоположных beauty-течения. Либо сохранять лицо old money: аристократичность, которая выражается в уходе за собой с помощью косметики и косметологии, а не в перекраивании лица под модные стандарты.

Либо rich face – внешность, по которой сразу видно, что были проведены эстетические вмешательства, и следовательно, вложены большие деньги. Этот термин ввел в оборот в 2019 году британский пластический хирург Дирк Кремер. Эффект зачастую достигается путем сочетания пластической хирургии и применения больших объемов филлеров. Тут и модные «лисьи глаза», «губы-уточки» и нереально тонкие носы т.д.

На Радио «Комсомольская правда» врач-дерматовенеролог, косметолог Алла Королёва Фото: Иван МАКЕЕВ.

- Это всегда вопрос выбора самого человека, - философски отмечает Алла Королева. – Кто-то выбирает поддерживающие процедуры, кто-то радикальную пластику. Но врач-косметолог при запросе клиента на улучшение внешности должен отметить, есть ли к этому реальные показания. А также нет ли противопоказаний, которые могут быть как абсолютными, когда человеку нельзя проводить операцию, так и относительными, например при наличии дерматологических, иммунных или эндокринологических проблем, избыточного веса и т.д. Донести, что с возрастом неизбежно будет меняться структура тканей, наполненность и нужно понять, как именно станет стареть этот конкретный пациент. Лично я за более бережный подход. Всегда можно выстроить некую философию ухода, процедур, которые будут поддерживать лицо даже при серьезных возрастных изменениях. Но при этом нужно ориентировать пациента на реальный результат. Сейчас у нас есть инструменты, которыми мы можем как исправлять имеющиеся проблемы, так и замедлить процессы старения. Речь об аппаратных и инъекционных процедурах. Но я никогда не буду проводить процедуру, для которой у пациента нет показаний. И тем более, если она в данном конкретном случае может навредить, а такое тоже бывает.

- Вот, например, ботулинотерапия, которая помогает сдерживать морщины. Часто приводят в пример Николь Кидман, которая начала делать инъекции ботокса еще в молодости. И сейчас в свои 59 лет по-прежнему может похвастать кукольным, фарфоровым личиком, без морщин.

- С ботулинотерапией не так все просто, - говорит Алла Королева. - Помимо морфотипов, есть еще мимические типы: у различных пациентов мимическая мускулатура отличается по степени включенности и мышечной активности. Для так называемых гиперкинетиков (с очень подвижной мимикой - Ред.) своевременная профилактическая ботулинотерапия может сослужить хорошую службу и стать процедурой маст-хэв на долгие годы, начиная с молодого, 20-25 лет, возраста. Но всегда есть нюансы: если пациентка настаивает и хочет жестких мышечных блоков на длительное время, чтобы лоб как «мраморная стена», «никаких гусиных лапок и мимики вокруг глаз», - это может привести к нежелательным явлениям если не после первой, так после 10-й процедуры точно. Надо понимать, что такие инъекции, особенно с целью полного выключения мышечной активности, не могут не влиять на лимфоток, на состояние тканей, на перераспределение мимической активности. Лицо и шею нужно рассматривать как единый биомеханический комплекс, только при таком подходе пациент после процедуры будет красивым, здоровым и не будет выглядеть странно. И, конечно, нужно учитывать возраст и груз эмоций. Если в возрасте 30 лет мы, косметологи, профилактируем переход мимических морщин в статические заломы, то для пациента более старшего возраста речь больше идет о лифтинге, помощи лимфооттоку. Ведь за жизнь мы накапливаем груз проблем, который не может не отражаться на лице, на мышцах, отвечающих за негативные эмоции. Это, как правило, межбровье, где образуется залом, подбородок поджат, стиснуты зубки чуть-чуть, шея напряжена. И задача врача-косметолога мягко их расслабить, придав лицу большую легкость, умиротворение. Поэтому всегда нужно серьезно взвешивать «за» и «против».

Алла Королева на радиостанции "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ.

НЕ КАЧАЙ ГУБЫ СМОЛОДУ

Как отмечают врачи-косметологи, в возрасте 35+ уже точно пора задуматься о посещении их кабинета. Но довольно часто пациентами косметологов становятся молодые девушки с запросами на увеличение объемов. И мало кто из них задумывается, что те же филлеры, введенные в губы, необратимо меняют не только объем, но и структуру тканей.

- К сожалению, довольно часто случается, что косметологи «подешевле» не объясняют полноценно и честно, как эти препараты ведут себя в губах. Я потом часто слышу от пациентов таких врачей: «Почему мне не рассказывали, как будет биодеградировать препарат? Я-то думала, что все растворится, и будет так, как раньше». Или другой миф: «Даже если я сейчас что-то накачаю, всегда есть «антидот», который это растворит и будет как раньше». Но нет. Пациент должен понимать, что любое, даже самое простое вмешательство – это путь к тому, что как раньше уже не будет. И за этот шаг придется нести ответственность не только врачу, который должен был объяснить все плюсы и минусы, но и пациенту, который принял решение получить процедуру, подписав добровольное информированное согласие.

Одна из проблем, с которой могут столкнуться молодые люди, пожелавшие губы попухлее - препарат низкого качества или слишком плотный филлер, который может мигрировать за пределы красной каймы губ, формируя уплотнения, перекашивание улыбки или так называемые «гиалуроновые усы». Все же это наиболее подвижная часть лица. Слишком плотный гель может сформировать фиброз (разрастание соединительных тканей, уплотнение), уменьшается чувствительность.

- При коррекции губ сегодняшние тенденции сводятся к более физиологичным, мягким препаратам. И нельзя не сказать, что в более в сознательном, взрослом возрасте проблем с тканями из-за филеров будет меньше. Ведь у юных девушек и более живая мимика, и эмоции захлестывают. Поэтому мы всегда рекомендуем молодым девушкам серьезно подумать о выборе клиники и специалиста, который будет смотреть на эстетику сквозь призму здоровья и безопасности - объясняет Алла Королева.

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