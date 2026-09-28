Киев больше не сможет плеваться огнем: что изменилось в ситуации на СВО

Глава МИД ФРГ Вадефуль, который четыре года заявлял, что не о чем разговаривать с Россией, прибежал к Лаврову Фото: REUTERS.

Бывший премьер-министр Украины, ныне действующий министр энергетики Денис Шмыгаль сделал сенсационное заявление. Он сообщил о том, что российская сторона передала украинским спецслужбам два документа. Это, якобы, план военно-воздушной кампании России по ликвидации энергетических структур незалежной. Экс-премьер перечислил конкретные объекты электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведениея электростанции, электроцентрали и интерконнекторы. Был ли Шмыгаль трезв, когда выдавал такую гостайну?

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с Александром Казаковым, политическим философом, членом совета по внешней и оборонной политике.

КТО ВРЕТ?

- Врет Шмыгаль или нет?

- Давайте исходить из того, что все-таки не врет.

- А как проверить?

- Проверим чуть позже.

- А что за интерконнекторы?

- Это спецоборудование для перетока электроэнергии из одного большого узла в другой. На Украине таких узла два - Правобережный и Левобережный. Через Днепр идут как раз интерконнекторы. Такие же стоят при перетоках электроэнергии с Украины в Европу - Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию.

ЧТО В СПИСКЕ ЦЕЛЕЙ?

- Они тоже в списке целей?

- Да. Ну, по словам Шмыгаля, там не только список целей, там еще и список необходимых средств для поражения. Условно говоря, ТЭЦ-2 в Киеве - такое-то количество «Искандеров». А, может быть, и «Орешников».

- С чего вдруг мы бы передали такие данные?

- Для того, чтобы мы их передали, у нас должна быть абсолютная уверенность в том, что они, даже зная об этом, ничего не смогут сделать.

Бывший премьер-министр Украины, ныне действующий министр энергетики Денис Шмыгаль сделал сенсационное заявление Фото: REUTERS.

- О чем речь?

- «Орешник» для них пока неуловим. И не только «Орешник». В свое время президент говорил, что, если мы будем при помощи «Орешника» уничтожать объекты в густонаселенных районах, то мы предупредим заранее.

- Чтобы что?

- Чтобы мирные жители подкинули район поражения. В данном случае тоже все верифицируется. Об этом приказ Минобороны получило в августе. Было публично сказано, что Верховный главнокомандующий отдал приказ подготовить и нанести массированный удар по энергосистеме Украины. Минобороны подготовило план.

ЗАЧЕМ ПЕРЕДАЛИ СПИСОК?

- Но зачем мы его передали заранее — если, конечно, передали?

- Предположительно, мы передали его американцам. А киевляне тут же передали европейцам. Если это сделано не на прошлой неделе, а раньше, а это скорее всего так, то тогда некоторые непонятные встречи становятся понятными.

- Например?

- Например, зачем Зеленский по дороге в Нью-Йорк приземлялся в Ирландии в аэропорту Шэннон?

- И зачем?

- Для встречи с директором ЦРУ. И, например, становится понятно, чего это глава МИД ФРГ Вадефуль, который четыре года заявлял, что не о чем разговаривать с Россией, прибежал к Лаврову.

- Но ничего существенного не сказал?

- В нашей стране только один человек не участвует в играх дезинформации. Это президент. Министру иностранных дел - можно. Это я к тому, что, возможно, разговор шел, в том числе, о содержательных моментах, о которых Лавров не счел нужным говорить прессе.

- А в чем тогда «дезинформация»?

- В данном случае не дезинформация, а фигура умолчания. Чтобы Вадефуль прибежал к Лаврову. Ну не было этого в планах, и вдруг раз в пожарном порядке - найдите для меня окно!

- Это не для разогрева внутриполитических вопросов в Германии?

- Это не исключено, но также напомню, что, по информации западных СМИ, в августе американские спецслужбы европейцам передали информацию о том, что русские готовы нанести ракетные удары по военным объектам в Германии, Британии и Норвегии. Могу догадываться, что ответил Сергей Викторович на такие вопросы.

ЭТО УЛЬТИМАТУМ?

- Вернемся к заявлению Шмыгаля - так зачем мы передали это киевскому режиму?

- Думаю, что в конце этих документов есть маленькая приписка: если вы сделаете вот это и это, то удар нанесен не будет. Если же вы этого не сделаете в указанный срок, тогда получи, фашист, гранату, со всеми вытекающими последствиями.

- То есть?

- Мы целые новые классы целей начинаем поражать. Мы выключаем промышленность целыми отраслями. Вводим морскую блокаду и начали вводить сухопутную. На общем фоне вырубить еще и электроэнергию - это все. Кстати, одна из копий документа наверняка ушла и МАГАТЭ.

- Для чего?

- Там же еще есть три атомных электростанции. И тогда это можно формулировать, по моей версии, как ультиматум. Либо вы там в Киеве принимаете все наши условия, а они, кстати, хуже, чем были в предыдущий раз, либо мы наносим удары, и вы просто теряете способность к сопротивлению (речь об отключении питания АЭС и как следствие - вынужденной остановки выработки электроэнергии по всей Украине, - ред.). И мы возьмем все, что захотим, а не все, о чем договорились. И тогда огонь прекратится до саммита АТЭС в Шэньчжэне. Потому что просто с той стороны некому и нечем будет плеваться огнем.

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