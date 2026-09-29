Знаете, кто спасет планету от восстания машин под руководством искусственного интеллекта? Не Сара Коннор и ее сын, не “Крепкий орешек” Брюс Уиллис, а Kill Switch-инженер. Так называют инженера по системам аварийного отключения. Kill Switch - функция экстренного разрыва соединения и эксперты по кибербезопасности шутят, что главным спасителем человечества будет вот такой обычный работяга дядя Вася. В час, когда искусственный интеллект вознамериться поработить человечества, он просто дернет рубильник и физически отключит электричество, которое питает компьютеры.
Шутки шутками, а именно к такому выводу пришли специалисты в области искусственного интеллекта и робототехники Шеффилдского университета, которые изучали самые разные сценарии возможного апокалипсиса. Их на самом деле не так много:
1. Чаще всего людей страшит сюжет, когда искусственный интеллект создает смертельно опасный вирус, способный уничтожить все человечество.
2. ИИ взламывает критически важную инфраструктуру - энергетические сети, атомные электростанции и аэропорты. В результате происходит глобальная техногенная катастрофа с большим количеством жертв.
3. ИИ создает вредоносный код, который внедряет в программное обеспечение военных компьютеров, и провоцирует войну всех против всех. На дымящихся развалинах человеческой цивилизации возникает царство роботов.
- На самом деле эти сценарии гораздо менее правдоподобны, чем кажутся, - говорит профессор Шеффилдского университета Алессандро Ди Нуово, один из участников моделирования ИИ-апокалипсиса. - Потому что естественная для ИИ цифровая среда далеко не полностью интегрирована в реальный физический мир и для ключевый действий нейросети все равно требуется помощь человека.
В августе этого года в Science - одном из самых авторитетных научных журналов, был опубликован отчет об эксперименте американских биоинженеров, который открывает врата в ад. Ученые поручили ИИ с нуля спроектировать геномы вирусов, способных избирательно уничтожать микроорганизмы. За основу взяли хорошо изученный бактериофаг ΦX174 ( его часто используют в лабораторных экспериментах), он безопасен для человека, но заражает бактерии кишечной палочки.
Языковые модели Evo 1 и Evo 2, обученные на огромном массиве генетических данных, сгенерировали сотни тысяч кандидатов. Учёные синтезировали в лаборатории около 300 из них, при этом 16 синтетических геномов «ожили» и взломали естественную защиту бактерий, которые были устойчивы к природному оригиналу.
Исследователи преследовали благие цели: они хотели узнать насколько эффективен ИИ для создания оружия против быстро эволюционирующих бактериальных патогенов.
Поэтому намеренно исключили из обучающих данных последовательности вирусов, опасных для человека и животных. Однако теоретически технология может быть адаптирована и для создания патогенов, опасных для человека.
- Хорошая новость заключается в том, что даже если нейросеть захочет уничтожить человечество, ей все равно потребуется помощь человека, - объясняет Алессандро Ди Нуово. - Потому что ключевые действия - например, отмерить пипеткой образец для создания опасного патогена - нельзя произвести в цифровом мире. Это можно сделать только физическим способом (то есть накапать раствор руками). Ни один программно-аппаратный комплекс не способен самостоятельно проводить такие манипуляции. Эксперименты эта та область, где человек практически незаменим.
Случаи атаки на такие объекты уже были. Считается, что впервые кибероружие было применено спецслужбами США и Израиля против предприятий по производству обогащенного урана в Натанзе (Иран). Цель - сорвать иранскую ядерную программу. В конце нулевых годов высокотехнологичный компьютерный червь Stuxnet был внедрен в компьютеры ядерных объектов. Вредоносная программа манипулировала клапанами, которые закачивали урановый газ в центрифуги реакторов, в результате они самоуничтожались. Червь вывел из строя почти пятую часть ядерных центрифуг Ирана (около 1000 устройств) и заразил более 200 000 компьютеров. При этом программа передавала на компьютеры ученых, контролирующих процесс, ложные сигналы - они создавали иллюзию, что все работает нормально. Компьютерный червь достаточно долго резвился незамеченным в компьютерной сети в Натанзе, пока не был обнаружен в 2010 году.
Действительно это был первый случай, когда компьютерный вирус покинул цифровое пространство и вырвался в реальный мир, чтобы физический разнести оборудование. Однако эксперты утверждают: ядерные объекты Ирана были изолированы от внешнего мира и не имели подключения к Интернету или любым другим сетям.
Чтобы доставить вредоносное ПО для заражения внутренних сетей завода в Натанзе, использовался съемный USB-накопитель - обычная флэшка. Внутрь ее пронес либо завербованный агент спецслужб, либо сотрудник, которого использовали в темную.
Взбунтовавшемуся искусственному интеллекту невозможно будет самостоятельно получить физический доступ к компьютерам военной или атомной инфраструктуры, уверены авторы моделирования ИИ-апокалипсиса. Кроме того, такие объекты, оснащены резервными аналоговыми системами управления, которые не зависят от электроники. Следовательно, обязательным условием кибератаки будет участие человека. Но тогда злоумышленником будет уже не машина, а человек.
Здесь специалисты приводят в пример историю, которая произошла в августе 2026 года во время тестирования модели искусственного интеллекта Claude Mythos 5 от Anthropic. Алгоритму поставили задачу «решить проблему кибербезопасности» - получить доступ к целевой системе, чтобы выявить наличие уязвимости.
Но машина повела себя неожиданно: ИИ посчитал, что взламывать защиту долго и сложно. Гораздо проще обмануть реальных людей - технических администраторов и стороннего разработчика - чтобы заставить их загрузить вредоносный код в программное обеспечение. Когда обман раскрылся, Claude Mythos 5 пытался замести следы и переписать историю своих действий.
Однако Алессандро Ди Нуово и его коллега отмечают, что во время эксперимента искусственному интеллекту был предоставлен открытый доступ в интернет с отключенными фильтрами безопасности (обычно такие опыты проводятся в защищенной тестовой среде). Для таких случаев, когда ИИ находит лазейки в недостаточно четко сформулированной инструкции, нужна жесткая система внешних барьеров - например, ключевое действие физически не может быть выполнено без физического одобрения человека (тот самый Kill Switch-инженер, который в критический момент дернет рубильник).
Таким образом, делают выводы исследователи ИИ-апокалипсиса, слабое звено и главная угроза это не ИИ, а сам человек. Конец света без Герострата не состоится. Искусственный интеллект всего лишь инструмент, как молоток или топор, и только от человека зависит будет ли это инструмент созидания или разрушения.
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