Киев показал звериный оскал, а россияне - твердость духа: Владимир Путин и Элла Памфилова обсудили итоги выборов

Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи в Кремлe Фото: REUTERS.

В нижнюю палату российского Парламента прошли 46 ветеранов СВО. Об этом Владимиру Путину рассказала в понедельник Элла Памфилова, подводя черту под голосованием.

ОСКАЛ И ТВЕРДОСТЬ

- Выборы прошли во всех 89 субъектах России. 2200 избирательных кампаний на всех уровнях, - начал Владимир Путин. - Огромная работа была связана не только с необходимостью всё организовать, но и с преодолением сложностей, создаваемых нам из-за рубежа. К огромному сожалению, вся страна знает, что она прошла не без потерь…

Памфилова кивнула. Шесть членов ЦИК были убиты ударами ВСУ. Пятеро - женщины. Еще несколько членов комиссий получили ранения. Киев показал звериный оскал. Россияне - твердость духа. Например, Наталья Санайхина из Подмосковья всю ночь пряталась в доме, оставшемся после взрыва без стекол. А утром, когда атака была отбита - пошла открывать участок.

- Хочу вас и сотрудников избирательных комиссий всех уровней за эту чрезвычайно важную для страны работу, - сказал президент. - Особенно важно, что выборы были организованы на самом высоком уровне и в правовом смысле. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов Российской Федерации. И прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи с президентом Фото: REUTERS.

ОТРЯД ИЗ 46 БОЙЦОВ

На благодарность Памфилова ответила благодарностью. Благодаря указам президента акцент на выборах сделали на безопасность. И, несмотря на все вызовы, избирательная система не только устояла - а сделала все, чтобы дать возможность проголосовать всем. Даже бойцы на передовой стали на время членами избирательных комиссий. Заполняли бланки, привозили урны буквально в окопы.

Потому что бойцы хотели голосовать. Они знают, чего стоит будущее России. Они льют за него кровь. И они уже начинают его формировать:

- В Думу были избраны впервые 46 участников и ветеранов специальной военной операции. А если говорить о выборах всех уровней, то очень впечатляющая цифра: 655 участников СВО были избраны. От «Единой России» – 573, от КПРФ – 14, ЛДПР – 11, «Справедливая Россия» – 9, от «Новых людей» – 5. То есть от всех парламентских партий, - сказала Элла Александровна.

РЕКОРДЫ И ЕДИНОДУШИЕ

Другая особенность кампании, докладывала Памфилова, был буквально установлен рекорд по рекордам. Со знаком плюс, но не только…

1. Явка 59,8% - беспрецедентный результат для страны на парламентских выборах.

2. Легитимность выборов не поддается сомнению: поставлен рекорд по количеству наблюдателей. «Внутренних» - 336 502 человека, международных - 1126 человек из 133 стран. Кстати, вторая цифра - рекорд не только для России, а для всего мира.

3. Процент отказов в регистрации кандидатов был минимальным за всю историю – меньше одного процента - 0,93%.

4. В дистанционном голосовании впервые участвовали 33 региона - 7 миллионов человек.

5. Антирекорд - киберагрессия побила результаты прошлых выборов. 28 миллионов атак, 13 волн массированных хакерских DDoS нападений длинной в 468 минут.

6. В 11 регионах разрушено 75 зданий избирательных комиссий, в том числе здание школы. Больше всего страдали Запорожская, Белгородская области и ЛНР.

- И для нас это беспрецедентно: впервые, начиная с 2003 года у нас на, скажем, уровне ЦИКа не было ни одного особого мнения от членов ЦИКа, представляющих те или иные парламентские партии, включая КПРФ. Всегда были, а сейчас не было ни одного особого мнения. Это ещё одно из подтверждений высочайшего уровня легитимности и признания выборов народом и всеми партиями, - подытожила Памфилова.

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