Кофейный день - он лучший самый: интересные факты о пользе любимого напитка

- Варить кофе в турке - уже само по себе улучшает концентрацию. А еще совершенно особый аромат по всему дому! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Нет повода не выпить: сегодня День кофе, а 1 октября - Всемирный день кофе. Вообще-то мы его так любим, что готовы праздновать хоть каждый день. Тем более кофе - это не просто вкусно, но еще и полезно.

7 ДОВОДОВ ЗА ЧАШКУ ЭСПРЕССО

Даже запах кофе способен снижать стресс. Когда ученые попросили добровольцев посидеть рядом с чашкой свежесваренного ароматного напитка, показатели тревожности, усталости и напряжения у подопытных заметно снизились. И подрос индекс расслабления мозга. При этом пульс практически не изменился - то есть никто незаметно не прильнул к чашке, все воздействие было чистой ароматерапией.

Исследования показывают, что те, кто выпивает 2 - 3 чашки кофе в день, лучше справляются с тестами на память и мышление, чем те, кто предпочитает другие напитки.

Всего 1 - 2 чашки свежемолотого кофе в день могут уменьшить вероятность развития болезни Альцгеймера. Этому способствуют вещества фенилинданы, которые возникают при обжарке. Соответственно, чем выше степень обжарки, тем сильнее этот эффект.

В кофейном зерне присутствуют особые вещества - полифенолы, которые нейтрализуют свободные радикалы, повреждающие клетки и ткани организма. Таким образом, любимый напиток защищает нас от многих болезней, в том числе и онкологических. А также полифенолы из кофе мешают холестерину накапливаться на стенках кровеносных сосудов - то есть позволяют нашим сосудам дольше оставаться эластичными и проходимыми для кровотока.

Кофеманы на 23% реже страдают от острой почечной недостаточности, так как кофе улучшает кровоток в почках и защищает их.

У них примерно на четверть ниже риск развития рака печени по сравнению с людьми, которые кофе не пьют.

Содержащаяся в зернах хлорогеновая кислота замедляет выброс глюкозы в кровь после употребления углеводов. Таким образом, она снижает риск возникновения диабета II типа. При обжарке зерен в них также образуется никотиновая кислота. Чем выше степень обжарки, тем ее больше. Она улучшает состояние сосудов, а также защищает нейроны от разрушения миелинового слоя, снижая для нас риск болезни Альцгеймера. Благодаря ей увеличивается скорость передачи сигнала по нервным цепочкам - то есть у кофеманов более быстрая реакция. Кроме того, никотиновая кислота нужна организму для синтеза гормонов удовольствия серотонина и дофамина.

СКОЛЬКО МОЖНО В СУТКИ

Бытует расхожее поверье, что людям с сердечно-сосудистыми проблемами кофе не рекомендуют. Гипертоникам так и вовсе табу. Якобы слишком бодрит, поднимает давление, усиливает сердечный ритм.

- С точки зрения современной кардиологии кофе - это не враг для сердца, а скорее нейтральный или даже полезный напиток при умеренном потреблении, - объясняет Эльвира Хачирова, к. м. н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского университета. - Кофе действительно может кратковременно повышать давление на 5 - 10 мм рт. ст. Однако этот эффект временный, и, по современным данным, регулярное умеренное потребление не связано с развитием гипертонии. Развенчан миф и о том, что кофе провоцирует аритмию. Крупные исследования показывают, что умеренное потребление не увеличивает риск нарушений ритма, а в некоторых случаях даже может снижать частоту приступов мерцания предсердий.

Ведущие кардиологические ассоциации, основываясь на данных масштабных исследований, безопасной и потенциально полезной для сердца считают дозу 3 - 5 чашек кофе в день (что соответствует примерно 300 - 400 мг кофеина).

- Правда, не нужно забывать и об индивидуальной непереносимости, - отмечает Эльвира Хачирова. - Часть людей являются носителями варианта гена CYP1A2. У них кофеин выводится из организма в 2 - 3 раза дольше, что может вызывать сердцебиение, тревогу и бессонницу даже после одной чашки. Также с осторожностью стоит пить кофе людям с неконтролируемой гипертонией, нестабильной стенокардией или другими тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендую проконсультироваться с врачом о допустимых нормах кофе.

Выбери себе по вкусу Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

ЗНАЙ!

Тыквенный латте для яркой осени

Самый полезный кофе (о которых чаще всего и говорится в исследованиях) - эспрессо или американо без сахара и молока. Но иногда, а осенью так и часто, хочется тепла и уюта. Тогда можно побаловать себя необычным тыквенным латте:

эспрессо - 30 - 40 мл;

молоко - 200 мл (можно коровье или любое растительное - миндальное, овсяное);

тыквенное пюре (желательно из запеченной тыквы или готовое) - 2 столовые ложки;

сахар (по желанию) - 1 чайная ложка;

специи, смесь или по вкусу один вид: корица, имбирь, мускатный орех, молотая гвоздика. По желанию - ванильный экстракт, кардамон. Экспериментируйте.

Если нет готового пюре, запеките кубики тыквы в духовке (при 180 градусах примерно 20 - 30 минут), потом измельчите в блендере.

Подогрейте молоко, в него добавьте специи, пюре, сахар, перемешайте, прогрейте смесь, но не кипятите.

В кружку на дно налейте приготовленный эспрессо, сверху молочную смесь с тыквой. По желанию можно отдельно взбить молоко капучинатором и украсить пенкой. Или взбитыми сливками. И присыпать корицей.

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