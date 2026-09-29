Еврокомиссия отказала Киеву в выделении 220 миллионов евро Фото: REUTERS.

Мы тут чуть ли не жалеем европейцев, которых обирает известный украинский попрошайка и, по совместительству, «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский. Последнего сейчас, кажется, даже если вывести на сцену, он и там пойдет по авансцене с протянутой рукой. Но не все так просто. Европейцы тоже не лыком шиты, и тот, кто считает их чуть ли не филантропами, будет рано или поздно признать, что он жестоко ошибался.

Как сообщило агентство Bloomberg, Еврокомиссия отказала Киеву в выделении 220 миллионов евро на поддержку украинских фермеров. Эти деньги должны были помочь им продержаться до конца года, благо от аграрного экспорта в Незалежной остались лишь рожки да ножки. Но тут случился обломчик-с. Кстати, вполне ожидаемый. Европа — она ведь только на словах вся такая за- и проукраинская, а на деле — вон, Молдавию собрались принимать в Евросоюз, а про Украину ни гу-гу.

Правда, министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий призвал соотечественников не отчаиваться и пообещал, что, мол,часть необходимого финансирования планируют компенсировать за счет льготного кредита Всемирного банка на 250 млн долларов США. Есть только маленький нюанс, но украинцы могут его и не заметить — Еврокомиссия должна была выделить, по сути, безвозвратную помощь, а ВБ выделит кредит, который надо будет отдавать, да еще и с процентами, пусть и небольшими.

Есть еще более примечательная история. Глава европейской дипломатии Кая Каллас с великой радостью в голосе (подразумевалось, что ее писклявое блеянье означает именно это) сообщила, что страны ЕС наконец-то разморозили Европейский фонд мира (EPF). Тот самый инструмент, который финансирует закупку вооружений для украинской армии. Напомним, это финансирование в течение определенного времени было заблокировано Венгрией, которой тогда руководило правительство Виктора Орбана. И вот Будапешт снял свое вето, а европейские чиновники окончательно согласовали условия выделения 6,6 млрд евро. Победу праздновали не только в Брюсселе, но и в Киеве, где начали потирать вспотевшие ладошки от предвкушения получения сразу нескольких миллиардов евро. Но стоило только вчитаться в цифры, как неожиданно всплыл на поверхность некий казус, и стало ясно, что в Киеве зря начали облизывать губы в предвкушении раздела этого пирога. То есть, есть, пирог-то есть, да не про вашу честь.

Каллас заявила, что страны ЕС утвердили порядок выдачи 6,6 млрд евро для Украины Фото: REUTERS.

Наибольшая часть пакета – 4,7 млрд евро – пойдет вовсе не в Киев, а на компенсацию государствам-членам Евросоюза стоимости военной техники, которую они уже передали ранее. Еще 900 млн евро утекут на финансирование тренировочной миссии самого ЕС (EUMAM). И из всей этой суммы только 1 млрд. евро зарезервирован для новых совместных закупок вооружений для Украины.

В общем, обе стороны достойны друг друга. Не зря ведь две трети выделенного Евросоюзом кредита фактически остаются в странах ЕС, поскольку именно ими оплачивается продукция европейского ВПК для украинской армии. И еще большой вопрос, кто кого там объегорит.

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