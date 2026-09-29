Дочь Агутина и Варум живет как нищенка в США: плесень, потоп и нет отопления в съемной квартире

Леонид Агутин и Анжелика Варум гордятся дочерью Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум в Америке жила в съемной квартире в Лос-Анджелесе. Почти два года в апартаментах не работало отопление. Потом случился потоп, который привел к порче техники, сырости и плесени. В итоге Лизе Агутиной пришлось съехать.

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум через суд требует с хозяев съемной квартиры в историческом комплексе, где живет много известных людей, компенсацию. По словам Лизы Агутиной, отопление в квартире почти два года работало с проблемами.

А потом жилье залило водой. В итоге полы вздулись, их пришлось разобрать из-за сырости и черной плесени. Вода испортила компьютер и одежду дочери Агутиной и Варум.

Целый месяц 27-летняя Лиза ночевала у друзей. Теперь наследница знаменитостей требует от хозяев жилища вернуть часть аренды, возместить ущерб и расходы на адвокатов. Речь идет о 19 700 долларов.

У Лизы есть американское гражданство Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Поклонники, узнав о проблемах звезды, интересуются, почему Лиза живет как нищенка и куда делать ее квартира, на которую она сама заработала в Америке. О покупке недвижимости рассказывал дедушка молодой певицы Николай Агутин.

По его словам, Лиза долгое время откладывала деньги, подрабатывая официанткой и посудомойкой. По словам пенсионера, звездный отец лишь немного помог девушке с приобретением заветных квадратных метров.