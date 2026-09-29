Цинковый гроб и семейная могила: старенькая мать обессилила из-за похорон Сергея Соседова

Сергей Соседов упокоится с отцом Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Старенькая мама получила тело Сергея Соседова. 90-летняя Антонина Петровна завила, что ее сына привезли в цинковом гробу. 30 сентября с ним простятся на Троекуровском кладбище. Однако похоронят музыкального критика в другом месте.

Сергей Соседов умер в Нерюнгри 23 сентября после падения с лестницы. Близким понадобилось несколько дней, чтобы оформить все документы для транспортировки тела. Поздно вечером 28 сентября тело музыкального критика передали родным.

"Привезли его в цинковом гробу… Прощание пройдет на Троекуровском кладбище в 11:00. Сережа будет похоронен рядом с отцом", - цитирует сайт aif.ru маму Сергея. Церемония будет открытой. На нее смогут прийти и проститься все желающие.

Музыкальный критик прожил всего 58 лет Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Антонина Петровна поделилась чувствами перед похоронами сына. "Надо как-то держаться… У меня сил нет, не знаю, как завтра это выдержать. Хоть бы пережить завтра... Бросил он меня, бросил… Никто со мной уже так возиться не будет", - цитирует пенсионерку сайт msk1.ru.

В ритуальной компании пояснили, что ничего необычного в транспортировочном гробе Соседова нет. Перевозка тел на дальние расстояния осуществляется в цинковом гробу, как того требуют санитарно-эпидемиологические правила. Он представляет собой герметичный металлический контейнер, который сверху помещается в деревянный ящик.

Отметим, похоронят музыкального критика в Подмосковье на Перепечинском кладбище в семейной могиле. Там упокоился его отец, умерший от рака. Болезнь мучила его несколько лет, и семья видела, как близкий человек угасает на глазах в страшных муках. Соседов умер в день рождения своего папы Василия Матвеевича. Отец критика ушел из жизни 17 лет назад - в 2009 году.

В настоящее время этот погост закрыт для новых захоронений. Однако усопших, если того желают близкие, можно подхоранивать к почившим родственникам. Вероятно, так и произойдет в случае с Соседовым.