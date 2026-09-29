Матвеев без Боярской, Снигирь в корсете и Колокольников с женой: Звезды на премьере сериала «Полдень»

Юрий Колокольников, Юлия Снигирь и Максим Матвеев. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

В столичном кинотеатре «Октябрь» минувшим вечером прошла премьера сериала «Полдень», снятого по мотивам фантастической повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Картину зрителям представила съемочная группа проекта, в том числе исполнители главных ролей – актеры Максим Матвеев, Юлия Снигирь и Юрий Колокольников.

Первыми сериал оценили звездные гости: Тина Канделаки, Алла Сурикова, Полина Диброва, Аглая Тарасова, Нино Нинидзе, Анна Цуканова-Котт, Дмитрий Хрусталев, Елена Захарова, Лиза Моряк и другие знаменитости.

Первые серии проекта покажут 1 октября в кинотеатрах сети «Москино». В этот же день премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатрах «КИОН» и Okko. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Действие сериала разворачивается в 2278 году. На Земле победили мир и прогресс: на планете нет войн, преступности и социальных противоречий. Люди активно осваивают космос и общаются с представителями внеземных цивилизаций.

Максим Матвеев сыграл в фантастической ленте Льва Абалкина — прогрессора, который вопреки правилам прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Актер пришел на премьеру без своей жены Елизаветы Боярской.

Максим Матвеев. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

На красной дорожке Максим позировал в стильном костюме – черный пиджак, брюки, кожаные перчатки и очки в массивной оправе.

Юлия Снигирь также появилась на премьере без мужа, актера Евгения Цыганова. Актриса в этот вечер была чудо как хороша в своем вечернем наряде. Юлия выбрала необычное платье с корсетом в бельевом стиле, подчеркнувшем ее женственность и красоту.

Снигирь в сериале досталась главная женская роль - сотрудницы Института внеземных культур Майи Глумовой.

Юлия Снигирь.

А вот Юрий Колокольников привел на премьеру жену - Вильму Кутавичюте. Супруги позировали вместе на красной дорожке. Избранница артиста родом из Вильнюса, она переехала в Москву в 20 лет ради учебы в ГИТИСе. Роман между Вильмой и Юрием вспыхнул на съемках сериала «Воскресенский». В 2024 году они поженились.

Юрий Колокольников с женой Вильмой Кутавичюте. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Позируя фотографам, Вильма спрятала глаза за темными очками. Супруга актера нарядилась в классическое закрытое платье. Колокольников оделся в той же цветовой гамме: на премьеру он пришел в белой майке и черной куртке.

В сериале артист играет Максима Каммерера, которому поручена нелегкая миссия – разыскать прогрессора Льва Абалкина и попутно спасти Землю от катастрофы.

Премьера сериала «Полдень» состоится в онлайн-кинотеатрах «КИОН» и Okko 1 октября.

Леонид Ярмольник. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Алла Сурикова. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Тина Канделаки. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Нино Нинидзе. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Полина Диброва. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Дмитрий Хрусталев с женой Марией Гончарук. Фото: Борис КУДРЯВОВ.