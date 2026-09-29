Экс-возлюбленная Павла Табакова Софья Синицына блеснула фигурой в нескромном платье

Софья Синицына. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

В Москве 29 сентября прошла светская премьера сериала «Полдень», снятого по мотивам повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». В кинотеатре «Октябрь» собрались звездные зрители и создатели фильма. Один из самых эффектных образов на красной дорожке в этот вечер представила актриса Софья Синицына.

Экс-возлюбленная актера Павла Табакова выбрала для премьеры футуристичный наряд: серебристое платье 31-летней красавицы было украшено многочисленными вырезами в самых неожиданных местах. Пикантности наряду придавало и глубокое декольте до талии.

Актриса пришла на премьеру сериала «Полдень». Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Софья непринужденно позировала перед фотографами, поворачиваясь к ним то одним боком, то другим. Артистка вполне гармонично чувствовала себя в своем нескромном наряде.

В одном из интервью Софья упоминала, что обожает сниматься обнаженной, поскольку считает свое тело совершенным.

Софья выбрала пикантный наряд. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

В 2020 году Синицына родила от Павла Табакова дочь Мию. Хотя влюбленные разошлись еще до рождения малышки, сын Олега Табакова старается заботиться о дочери и проводить с ней как можно больше времени.

Софья же после рождения ребенка активно занялась карьерой и своей личной жизнью. Актриса не раз намекала, что она не одна, но имя своего мужчины она не называет.

31-летний Павел тоже счастлив в новых отношениях: он встречается со своим пиар-директором Ксенией Ермоленко. Возлюбленная актера старше его на 6 лет.

Платье 31-летней красавицы было украшено многочисленными вырезами в самых неожиданных местах. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Софья рассказывала, что их отношения с Павлом не были серьезными. Синицына говорила, что свою дочь Мию она назвала в честь аэропорта Майами, где они с Табаковым расстались. Актриса упомянула, что именно она стала инициатором их разрыва. О том, что их отношения закончены, Синицына объявила бойфренду в конце отпуска, который они вместе провели в Америке.

«Кто не знает, Мия названа в честь аэропорта города Майами в США, где я сказала Табакову, что наш курортный романчик закончен», - поделилась с поклонниками в своем блоге артистка.

Однако вскоре девушка узнала, что беременна. Павел не был готов строить с Синицыной семью, поэтому их отношения не возобновились. Софья воспитывает Мию сама, но при этом поддерживает дружеские отношения с Табаковым.

Артистка вполне гармонично чувствовала себя в своем нескромном наряде. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Рождение дочери актеры долгое время держали в секрете. Даже мама Павла, актриса Марина Зудина узнала о внучке только после ее появления на свет.

«Для меня ее рождение было полной неожиданностью. Я узнала об этом уже после ее рождения», - рассказывала Зудина в интервью.