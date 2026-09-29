Аглая Тарасова пришла на премьеру в прозрачной юбке и с новым возлюбленным

Аглая Тарасова. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Аглая Тарасова в числе других звездных гостей пришла на премьеру сериала «Полдень», снятого по мотивам повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». На красной дорожке в кинотеатре «Октябрь» актриса появилась в эффектном наряде, состоящем из абсолютно прозрачной юбки, не скрывавшей ее нижнее белье.

Под тонкой материей отлично просматривались атласные трусики и стройные ноги звезды «Холопа-2». Образ дополнили золотистый топ, поверх которого Аглая накинула кожаную куртку, модная сумка и черные сапожки.

Актриса выбрала для премьеры необычный наряд. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

В этот вечер Аглая пришла в кинотеатр не одна – ее сопровождал актер Филипп Ершов. 33-летний артист известен по фильмам «Ладога», «Красные браслеты», «Один вдох» и «Попутчики».

Ранее 32-летняя Тарасова не афишировала свою личную жизнь и не появлялась на публике с мужчинами, особенно после скандала с задержанием, когда у нее обнаружили запрещенные препараты. Но теперь, похоже, актриса решила не прятать свои отношения от публики.

Аглая и Филипп сели на соседние кресла и принялись увлеченно беседовать, обмениваясь улыбками и многозначительными взглядами. Зрители картины немедленно решили, что у них роман – слишком уж нежным выглядело со стороны общение пары.

Прозрачная юбка не скрывала нижнего белья актрисы. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Аглая Тарасова оказалась в центре громкого скандала осенью 2025 года из-за уголовного дела о контрабанде наркотиков. Тогда актрису задержали в аэропорту Домодедово, когда она вернулась в Россию из-за границы. В ее багаже в электронной сигарете обнаружили масло каннабиса, было возбуждено уголовное дело.

Актриса говорила, что сигарету ей подарил друг, а она не знала, что в ней. После Аглая признала свою вину. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей. На суде в ее защиту свидетельствовали известные актеры, в том числе Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Леонид Ярмольник.

Аглая – дочь актрисы Ксении Раппопорт. С 2009 по 2014 годы Ксения жила в гражданском браке с актером Юрием Колокольниковым, у них есть общая дочь София, родившаяся в 2011 году.

Актер Филипп Ершов. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Юрий Колокольников сыграл в сериале «Полдень» одну из главных ролей. Судя по всему, Аглая пришла на премьеру по его приглашению. Действие сериала разворачивается в 2278 году. На Земле победили мир и прогресс: на планете нет войн, преступности и социальных противоречий. Люди активно осваивают космос и общаются с представителями внеземных цивилизаций.

В сериале Колокольников играет Максима Каммерера, которому поручена нелегкая миссия – разыскать прогрессора Льва Абалкина и попутно спасти Землю от катастрофы.