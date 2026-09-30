Анастасия Боцан-Харченко: Настоящее признание Жириновского пришло после смерти

Фото: Иван МАКЕЕВ.
…- Анастасия, здравствуйте!
- Здравствуйте, Александр!
- Сегодня открывается первое заседание новой Госдумы. Впервые нижняя палата очередного созыва соберется без Владимира Жириновского. Накануне, встречаясь с лидерами победивших партий, Владимир Путин сказал: выборы прошли без Владимира Вольфовича Жириновского. И хотелось бы отметить, что нам его, конечно, не хватает, особенно в современных условиях".
- «Меня оценят, обязательно оценят. Но лет через 20 - 30. Как немцы, которым понадобились десятилетия, чтобы оценить слова Бисмарка о недопустимости войны Германии с Россией».
Так о себе в своих трудах писал мой отец. И, как почти всегда, оказался прав.
Нам действительно понадобились десятилетия, чтобы проверить точность его прогнозов, сделанных ещё в далёкие 90-е, и признать ошибочность выбранного тогда внешнеполитического курса.
Чтобы оценить самого Жириновского и его значение для государственного строительства, понадобилось меньше времени. Настоящее признание пришло почти сразу после его ухода из жизни…
- А как вам сами выборы, в которых вы также участвовали, помогая партии ЛЛПР?
- Приятно удивила неожиданно высокая явка в сравнении с многими прошлыми избирательными кампаниями. Это первые парламентские выборы в немирное время.
И хотелось бы верить, что такая общественная консолидация вокруг формирования того органа власти, от которого напрямую будет зависеть, по каким законам мы будем жить следующие 5 лет, связана с пониманием всей серьёзности геополитического положения, в котором оказалась наша страна… И с тем, что благополучный исход зависит прежде всего от того, насколько сплочены мы будем внутри. Ибо внутренний разлад опаснее любого внешнего врага.
В этом плане вспоминается, что отец часто любил цитировать военного теоретика Пруссии Карла фон Клаузевица: «Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать... Такая страна может быть побеждена лишь собственной слабостью и действием внутренних раздоров».
- Какие, на ваш взгляд, задачи стоят перед депутатами ЛДПР и в целом Госдумы?
- Госдума IX созыва станет первой Думой военного времени. Надеюсь, что депутаты, работая над бюджетом и другими особо значимыми правовыми актами, в первую очередь будут руководствоваться государственными, а не какими-то или чьими-то другими интересами.
Баланс между необходимостью перевести экономику на военные рельсы, с одной стороны, и решить демографическую проблему, с другой, - крайне серьёзная и очень трудная задача. Но не решив её, мы рискуем потерять себя.
Что касается депутатов от ЛДПР, считаю, что они должны действовать по заветам Основателя: не врать, не бояться, не скулить, не поддаваться на провокации, сплотить ряды, везде и всегда защищать своего избирателя.
- Какая работа проводится сейчас по сохранению наследия Жириновского?
- Недавно в Музее современной истории в Москве завершилась интереснейшая памятная выставка «Жириновский навсегда». Она проводилась Фондом Жириновского при поддержке государственных и общественных структур, отличилась рекордной посещаемостью и многочисленными восторженными отзывами.
18 сентября на полях Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде Фонд Жириновского (Анастасия Боцан-Харченко - управляющая этим фондом. - А.Г.), продолжая дело своего основателя по защите и популяризации русского языка и классической русской культуры, успешно представил зрителям музыкально-литературную композицию «Барышня-крестьянка» по одноимённому произведению А.С.Пушкина.
Также мы работаем над рядом кинопроектов, посвящённых легендарному политику, и готовимся к масштабному мероприятию по закрытию юбилейного года. (80-летие Владимира Жириновского отмечалось 25 апреля 2026-го. - А.Г.)
Таковы задачи на краткосрочную перспективу.
- Анастасия, спасибо за интервью.
- Александр, спасибо вам.