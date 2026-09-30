Boeing 737 авиакомпании Flydubai. Фото: kbp.spotter/Shutterstock/Fotodom

Беспрецедентный случай произошел с рейсом авиакомпании Flydubai, который следовал по маршруту Дубай - Тель-Авив. Пассажирский Boeing 737 со 180 пассажирами на борту вылетел в 07:05 по местному времени. А затем подал сигнал бедствия. Вскоре тот сменился на сигнал о захвате воздушного судна, и оно исчезло с радаров. После этих известий Израиль закрыл свое воздушное пространство, в воздух подняли самолеты-перехватчики. Но, когда выяснилась совершенно неожиданная причина случившегося, все вздохнули с облегчением. Все — кроме пилотов Flydubai.

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Через полтора часа после взлета, когда самолет входил в небо над Иорданией (по местному времени было 08:35), с него пришел так называемый сигнал общей чрезвычайной ситуации — код 7700. Но этим дело не ограничилось. Последовал сигнал 7500, что означает «судно захвачено». Затем борт стал резко снижаться, авиадиспетчеры перестали видеть его на экранах.

В Израиле началась тревога государственного масштаба. Начальник штаба армии обороны Израиля провел оценку ситуации с командующим ВВС, начальником разведки, начальником управления тыла и другими командирами. За ситуацией следил лично премьер Нетаньяху. Приняли решение закрыть израильское воздушное пространство.

Маршрут скандального рейса авиакомпании FlyDubai Фото: REUTERS.

Однако борт вновь вышел на связь. Израильтяне запретили ему садиться в Тель-Авиве и перенаправили в Саудовскую Аравию. Самолет при посадке сопровождала израильская и саудовская авиация. «Боинг» благополучно сел в аэропорту Табук.

ПРИЧИНОЙ ЧП НА РЕЙСЕ FLYDUBAI СТАЛА ДРАКА ПИЛОТОВ

Самое интересное во всем этом — причина ЧП. Оказалось (и это подтвердила компания Flydubai), что подрались два пилота, которых не остановила ответственность за жизни пассажиров. Драка произошла в кабине — во время конфликта пилоты задевали приборы, и сигналы о бедствии и захвате судна были поданы случайно.

Естественно, виновные задержаны, началось разбирательство. По предварительным данным, которые приводят израильские СМИ, один из пилотов нанес другому ранение ножом.

Израильский канал Сhannel 12 утверждает, что один из пилотов (командир экипажа) был гражданином России, второй — гражданином Украины. Пока официальных подтверждений этой информации нет.

По мере расследования появилась новая информация: якобы один из пилотов пытался покончить с собой и совершил пикирование с высоты 30 000 футов до 15 000. Второй пилот помешал этому — так удалось спасти самолет. Об этом сообщило издание "Едиот Ахронот».

СВИДЕТЕЛЬСТВА ПАССАЖИРОВ О СЛУЧИВШЕМСЯ НА РЕЙСЕ FLYDUBAI

Пассажиров самолета готовятся отправить новым рейсом в Израиль, пока всех их опрашивают. Израильский канал 15 приводит свидетельство одной из пассажирок по имени Мириам: "Мы услышали крики в самолете. Затем, когда открыли кабину пилотов, мы увидели кровь. Оказалось, что кто-то ударил пилота складным ножом.

Мы молились... Пассажиры-израильтяне и экипаж обезвредили нападавшего. Было так страшно, что мы думали, что живыми не выберемся".